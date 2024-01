MILO BOŽOVIĆ NEGIRAO NAVODE OPTUŽNICE: Predao VAŽAN DOKAZ sudu, a Šuković ga je savetovao KO SMETA u upravi policije

Pred podgoričkim Višim sudom 19. januara održana je kontrola optužnice protiv predsednika Opštine Budva Mila Božovića i grupe, zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge. Portal Dan je izveštavao sa ročišta koje je trajalo od 12 do skoro 21 čas, prenosi in4s.

Tokom obraćanja sudskom veću, kojim je predsedava sudija Vesna Kovačević, uz nju su prisustvovali sudija Igor Đuričković i Nenad Vujanović, Božović je negirao sve navode optužnice.

On je sudu saopštio da je njegov konsultant, tokom njegovog rada u skupštinskom Odboru za bezbednost, bio šef Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) Predrag Šuković. Povodom toga pozvao se na plavu svesku, koju je preko svog advokata Miroja Jovanovića, uz obiman materijal u kojem demantuje navode optužnice, dostavio sudu. Saopštio je, kako su mediji i objavili, da je u njoj njegov i rukopis Šukovića, piše DAN.

Božović je sudu ukazao na to da se nikad nije bavio poslovima vezano za bezbednost i da je Šuković njegov prijatelj.

"On je moj prijatelj 15 godina. Bio mi je konsultant, ja se pre toga nikad nisam bavio bezbednošću. Bavio sam se kulturni manifestacijama, zabavnim manifestacijama, centrom za decu sa posebnim potrebama… Imam plavu svesku, koju vam je dao moj dvokat, u njoj je moj i rukopis Šukovića. On me je uputio ko je ko od policije i ko kome pripada. Ovde su mediji i zbog javnosti ne želim da se izvuče iz konteksta da loše govorim za njega" kazao je, između ostalog, u petak pred sudom Božović u slobodnom kazivanju i u delu govora koji je ušao u sudski zapisnik.

Njegov advokat Miroje Jovanović je sudu ukazao i da je odrađeno veštačenje rukopisa za koji tvrdi da Božoviću i onog drugog za koji je advokat naveo da pripada Šukoviću. On je tada naglasio da je o svemu što je navodno sporno SDT-u, Božović govorio na sednicama Odbora za bezbednost i da je sve to lako proverljivo i dostupno, kako javnosti, tako i sudu i tužilaštvu.

Grafološko veštačenje, koje je na ročištu kontrole optužnice, advokat dostavio sudu sadrži obrazloženje na 52 stranice, potpisuje ga veštak Radoslav Svičević iz Srbije. U njemu je konstatovano da jedan od rukopisa pripada Božoviću, dok za drugi u nalazu veštaka ne piše čiji je, ali je pojašnjeno da odudara od rukopisa Mila Božovića. Za taj rukopis, advokat Jovanović i optuženi Božović su pred sudom naveli da pripada Šukoviću.

Advokat je sudu predao materijal u kojem je na stranicama sveske dodatno naznačio dio za koji tvrdi da je pisao Božović i deo za koji smatra da je pisao Šuković.

(Kurir.rs/In4s/Preneo: A.N.)