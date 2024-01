VOĐA KAVAČKOG KLANA ŽELEO DA LIKVIDIRA SAVIĆA NA BIZARAN NAČIN: "Znali smo da to najviše voli i da neće moći da odoli"

Radoje Zvicer, označen kao vođa „kavačkog klana“, organizovao je kupovinu cijanida u Bugarskoj, a onda ga predao ljudima Nikole Vuševića, zvanog Džoni sa Vračara, kako bi otrovali Strahinju Savića, koji je u tom trenutku bio u pritvoru u Bijelom Polju, navodi se u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koju je prije nekoliko dana potvrdio Apelacioni sud u Beogradu.

Kako piše u optužnici, čije detalje prenose „Večernje novosti“, smrtonosni otrov utrljan je u vruće pečenje, jer su saznali da Savić, koga su zvali Debeli, to najviše voli da jede i da neće moći da odoli.

Tužilaštvo konstatuje da je desetak grama otrova, po Zvicerovom nalogu, preuzeto u Sofiji, ispred stadiona „Georgi Asparuhov“, odakle je prokrijumčareno do Srbije, a potom do Bijelog Polja.

Pripadnici OKG, kako proizilazi iz tužilačkih spisa, nadali su se, u prvom momentu, da će Savić biti prebačen u Spuž, jer bi im to olakšalo situaciju, ali se to nije dogodilo. Imali su precizne informacije da on istražiteljima detaljno iznosi svoja saznanja o pripadnicima grupe, ali i o zločinima koje su počinili.

Plan da se ubije Strahinja Savić skovan je, kako se navodi u optužnici, zbog njegove saradnje sa crnogorskom policijom i istražnim organima. Navodi se da je inspektorima dobrovoljno dao šifru svoje „skaj“ aplikacije, da je opisao kako je učestvovao u ubistvu Aleksandra Šarca u Beogradu i da je priznao da je sa zemljakom Lazarom Ilićem došao u Crnu Goru, tačnije u Budvu, da ubiju Marka Ljubišu Kana, za kojeg im je rečeno da je „škaljarac“.

Da bi ga naterali da promeni stranu i zaćuti, Vušović i Zvicer, kako tvrdi tužilaštvo, naložili su Dariu Đorđeviću Deksteru i Nikoli Milekoviću da pronađu ljude koji će da pritisnu članove Savićeve porodice, konkretno njegovu sestru, kako bi uticali na njega.

U optužnici se navodi da je optuženima svesrdno pomagala rođena sestra Lazara Ilića, koji je optužen za ubistvo Šarca, a uhapšen sa Savićem u Budvi, tokom priprema da ubiju Kana. Prema optužnici, Aleksandra Čavić je „špijunirala“ kako se ponaša Savićeva sestra, koliko je uplašena i spremna na saradnju.

Iz prepiske Vušovića i ostalih pripadnika grupe, koja se sve vrijeme odvijala preko skaj aplikacije, vidi se da odvijala živa rasprava da li da se otrov stavi u kajmak, ajvar ili meso. Na preporuku Vušovića, odlučeno je da se utrlja u pečenje isječeno kao bajadera.

Kako ona u startu nije pristajala na to, uprkos ponudama u vidu novca i poklona, a kasnije i prijetnjama, odlučili su da promijene taktiku. U jednom trenutku ona je čak i potpisala punomoćje podgoričkom advokatu kojeg su joj „pronašli“ Vušović i Zvicer.

Prvo su njenom nevenčanom suprugu zapalili automobil „mercedes“, koji je ona vozila, a potom su izazvali požar u njihovom restoranu brze hrane. Ona je tada, kako se navodi u optužnici, pristala da „jače stisne“ brata kako bi zaćutao. Međutim, iza njenih leđa navodno su pravili plan kako da je prvo iskoriste da ga ubiju, a potom da se reše i nje kao neugodnog svedoka.

Pripadnici grupe su iz minuta u minut pratili unošenje „smrtonosnog paketa“ u zatvor, koji je, ne znajući da je u meso utrljano 10 grama cijanida, unela Savićeva rođena sestra.

U optužnici se, pored ostalog, navodi i komunikacija između Nikole Vušovića i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u januaru 2021. godine, desetak dana prije njihovog hapšenja, gde se dogovaraju šta da urade povodom hapšenja Ilića i Savića u Crnoj Gori i kako se ponašaju u policiji.

Jedan od interesantnijih razgovora je onaj između Vušovića i Zvicera, gde se oseća strah da ne dođe do promene vlasti u Crnoj Gori.

“Uneto je u 9.30”, bila je jedna od poruka iz februara 2021, a onda se kroz zaštićenu komunikaciju videla nervoza svih, a pogotovu Vušovića, što nema vesti na portalima o „dešavanju“ unutar bjelopoljskih zatvorskih zidina.

Vušović je željno iščekivao dolazak kola Hitne pomoći, ali je i strahovao da pečenje nije završilo u pogrešnim rukama, „pa da se panduri potruju“. Od plana nisu odustajali, pa su smislili da sledeći put Savića otruju arsenom!

(Kurir.rs/Adria.tv/ Preneo: T.A.)