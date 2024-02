"TU SU JAKO DUGAČKI TUNELI. U toku intenzivni radovi na deonici od Pakovraća do Požege, evo kad se OČEKUJE OTVARANJE OVE DEONICE

Ulaganja u putnu infrastrukturu jesu ulaganja u kvalitet života, privredu i turizam. Do kraja godine, cilj je, da se u saobraćaj pusti i deonica auto-puta Miloš Veliki od Pakovraća do Požege. Iz resornog ministarstva najavljuju potpisivanje ugovora o nastavku auto-puta ka Kotromanu i Bosni i Hecegovini.

"Sad su intenzivirani radovi na nastavku završetka auto-puta od Pakovraća do Požege, u dužini od 20 kilometara, tu imamo svakodnevnu saradnju sa kineskim izvođačima. Imamo karakteristične objekte, to su jako dugački tuneli gde je kineski izvođač naišao na nepovoljnu geologiju tokom iskopa materijala iz tih tunela", kaže Miodrag Poledica iz JP Putevi Srbije.

foto: Printscreen/RTS

Deo auto-puta Miloš Veliki - deonica od Požege do Duge Poljane, ocenjuju upućeni, jedna je od najtežih za izgradnju - od ukupno 76 km, najmanje 30 kilometara će biti mostovi i oko 20 kilometara tuneli.

"Auto-put prema južnom Jadranu tamo je već ugovoreno prema Dugoj Poljani počećemo da gradimo prvu i desetu deonicu. Taj auto-put Požega-Kotroman ima otprilike nešto malo više od 60 kilometara, ali tu su trećina tuneli, trećina su mostovi i trećina su nasipi i to je ekstremno teško graditi. Imate lakših puteva, težih, ali u svakom slučaju vi nikada ne znate kada počnete da gradite sa čim ćete se suočavati", kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

foto: Printscreen/RTS

I dok se u Srbiji gradi, trenutno, više od 640 kilometara i projektuje više stotina novih, pored polemike o poštovanju i probijanju rokova, neizostavno je pitanje cene svakog novog kilometra.

Dalibor Pešić sa Saobraćajnog fakulteta kaže da za najzahtevnije deonice auto-puta, a nekada po kilometru, kada je reč o brdskim i planinskim deonicama, trebalo da se izdvoji 20 do 25 miliona evra po kilometru, a sada je to skuplje. Prema njegovim rečima, sigurno za 10 do 20 odsto je skuplje upravo zbog drugih poskupljenja i nečega što globalno utiče na to.

foto: Printscreen/RTS

"Evropska unija danas ili zapadne zemlje Evropske unije više su stavili akcenat, a i mi ćemo staviti akcenat na železnicu. Oni su odavno završili izgradnju auto-puteva, tako da nije za poređenje ono što je nekad izvedeno pre 15 ili 20 godina i vrednost auto-puta po kilometru tada i ono što se ugovara danas ovde na ovom podneblju" kaže Poledica.

Pored 642 kilometra koji se trenutno grade u Srbiji, prema podacima resornog ministarstva projektuje se i planira za izgradnju još 355 kilometarara auto-puteva i 507 km brzih saobraćajnica.

