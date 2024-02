OVAJ TAJNI MEHANIZAM POLICIJE PROVERENO DAJE REZULTATE! Stručnjak za bezbednost otkrio šta je INTELIGENCIJA SMEĆA: Baš kao u filmu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u međunarodnoj akciji uhapsili su više osoba osumnjičenih za umešanost u ubistva Stevana Stamatovića i Igora Dedovića u Atini, kao i ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu. Tužilaštvo je ranije navelo da je u Srbiji uhapšeno šest osoba zbog umešanosti u ubistva pripadnika škaljarskog klana u Grčkoj, dok je u Španiji i Grčkoj uhapšena po jedna osoba, što je ukupno osam.

Gost emisije Puls Srbije ovim povom je bio profesor doktor Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

Antonović je najpre povodom tragičnog ishoda potrage za nestalom Saškom Janković koja je pronađena mrtva prokomentarisao:

- U slučaju nestalih osoba, mora se na vreme prijaviti nestanak lica za koje sumnjamo da je nestalo kao i da se utvrde objektivne okolnosti zašto je to lice nestao i da su u skladu sa tim krene u potragu za tim licem.

Pohvalio je pripadnike MUP-a zbog uspešne akcije hapšenja Kavčana:

- Svakako je to spektakularna akcija i sve pohvale za pripadnike MUP-a. Još jednom su potvrdili da funkcioniču visoko profesionalno. Kriminalne organizacije su besprekorno organizovane i nije lako vršiti hapšenja. Čim čujemo da su pripadnici neke kriminalne grupe uhapšeni to nam govori da je policija vrhunski odradila svoj posao.

- Treba spomenuti da ovde nije učestvovala samo naša policija već da je to bila koordinisana akcija sa policijama iz inostranstva i regiona. Bez te saradnje mi ne možemo da uđemo u klinč sa organizovanim kriminalom. Kriminalne grupe su multunacionalne i heterogene. Da bi policija na adekvatan način reagovala mora uspostaviti internacionalnu saradnju.

Kao zemlje koje su idealno utočište za kriminalce naveo je zemlje Latinske Amerike:

- Skrivene zone su uglavnom zemlje iz Latinske Amerike koje su uvek bile Meka i Medina za kriminal. Najviše iz razloga velike korumpiranosti. Vi tamo ako imate novac možete mnogo toga i tim zemljama se ne isplati da isporučuju takve indivue.

Istakao je da je veoma važno da poverljive informacije ne procure u istražnim postupcima, kao i da je rad na terenu važan kako bi se one prikupile. Za tu svrhu je, kako kaže, poželjno da policajci pribegnu svojevrsnoj maskaradi:

- Ponašanje terenskih operativaca često ume da bude veoma prepoznatljivo. Zbog toga je ponekad poželjno da se oni maskiraju u radnike gradske čistoće, lekare, u ostalo medicinsko osoblje ili obezbeđenje. Potrebno je da posmatranom licu dajete širok spektar mogućnosti kako bi vas ono možda uputilo na svoje saradnike i kolege sa kojima ima neke tajne poslove. Vreme je tu bitan momenat.

- Vi ako duže opservirate neko lice više ćete da saznate. Jedna od zanimljivih metoda jeste takozvana inteligencija smeća. Vi imate operativca koji prati određeno lice i kada to lice izbacuje smeće vi možete iz tog smeća da saznate mnogo toga o tom licu. Kakve su mu životne navike, kako se ponaša i gde možete da ga eventualno uhvatite u nekoj slabosti. To gledamo na filmovima česti, ali to se zaista radi i ima efekta.

Kurir.rs

