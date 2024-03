KOLIKO NOVCA TREBA STAVITI U KOVERTU, IZNOS SE DRASTIČNO PROMENIO: Ako idete na svadbu, znajte da 50€ po osobi više NIJE dovoljno

Ako planirate svadbu, gledajte datume u 2025. godini. Omiljeni meseci ove godine su popunjeni, dok su termini za radne dane tokom kišnih i zimskih meseci i dalje slobodni.

Koliko novca treba staviti u kovertu, večita je dilema. Cene su se drastično promenile, a samim tim i iznos koji treba da poklonimo mladencima, istakao je u emisiji "150 minuta" na Prvoj Nikola Janković.

"Prodaja ide dosta unapred. To se dešava iz dva razloga. Prvo imamo ljude koji hoće da se obezbede godinu dana unapred, da ne biraju ono što je ostalo, već ono što žele. A drugo imamo naše ljude iz inostranstva koji zbog poslova moraju da se obezbede i organizuju unapred. U suštini, mi za sezonska venčanja imamo otprilike 52 termina. To je od maja do novembra, svaka subota i nedelja. Naši ljudi izbegavaju radne dane, ali tu dosta greše jer dobijaju razne popuste od lokacija i proizvođača. Ljudi misle da gosti neće doći, ali mislim da će svako uzeti jedan slobodan dan ako dovoljno unapred zna datum svadbe", rekao je Nikola.

Koliko košta "stolica"?

"Imamo tri kategorije - ispod 50 evra, 50 i luksuznije varijante do 125 do 150. U suštini, najveća potražnja je za jeftinijim. Ima dosta srednje klase - od 50 do 70, dok luksuznijih ima manje, ali verujte da ni oni nemaju slobodne termine. Trošak je direktno vezan za povećanje cene rada radne snage, poreza koji svake godine idu ka višim ciframa, cene hrana, pića, nestašicu svinjskog i junećeg mesa. U decembru smo imali poveđanje od 8 odsto za alkohol. Svaka flaša je za toliko skuplja. Nekad je građansko venčanje koštalo od 12.000 do 15.000 dinara, a sad je 17.000 dinara. Svake godine, cene idu gore", istakao je Nikola Janković.

Koliko treba da stavimo u kovertu?

"Inflacija je pojela tih 50 evra koje smo nekada stavljali i više nije dovoljno da se po osobi donosi toliko. Sada je to od 75 do 100 evra po ososbi. Ja sam prošle godine odradio dosta venčanja, intervjuisao sam sve mladence i samo tri para nije uspelo da pokrije sve troškove", rekao je Nikola i dodao:

"Imamo dve jako bitne stavke. Fiksni troškovi su isti i na 50 i na 350 ljudi, ali finansijski se uvek više možete osloniti na dobar povrat ako imate više zvanica. Manja venčanja su uvek skuplja nego veća. Druga stvar je da moramo da razumemo cenu paketa za venčanje. Gost provodi osam sati, imamo preko kilogram kvalitetne hrane. Mi zapravo na kraju razumemo da zapravo sve to uopšte nije skupo", rekao je Nikola Janković, predstavnik Udruženja "Ivent industrija Srbije".

