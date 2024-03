"PROKELI SU UBICE KNEZA MIHAILA, NIKO NIJE IMAO PORODA" Čedomir Antić: Verovalo se da oni stoje iza atentata, ISTINA JE DRUGAČIJA

Istoričar Čedomir Antić gostovao je u emisiji Crveni karton na Kurir televiziji gde je u razgovoru sa autorom i voditeljem emisije Svetislavom Basarom govorio o svojoj knjiti "Ubistva u srpskoj istoriji".

Između ostalih, dotakao se i atentata na kneza Mihaila Obrenovića, čije ubice prati svojevrsno prokletstvo.

foto: Kurir televizija

- To nije bez neke strane podrške moglo da se uradi. Nešto slično je bilo sa knezom Mihailom. Njega su, mi sad možemo da tvrdimo, pokušali liberali da ubiju, verovalo se čak da Slobodan Jovanović nema potomstva zbog toga, da je njegov otac učestvovao kao liberal u svemu, pa ih je bog kaznio, kao i njega i sve liberale, ko je imao sinove nije imao unuke. S druge strane, bilo je tih tvrdnji da su Karađorđevići tu učestvovali, ali u suštini svega je stajao jedan čovek, ljut, ogorčen, koji je imao kancelariju na mestu današnjeg hotela Balkan. To je Pavle Radovanović - ispričao je Antić.

01:04 PROKELI SU UBICE KNEZA MIHAILA, NIKO NIJE IMAO PORODA! Čedomir Antić: Verovalo se da oni stoje iza ubistva, ISTINA JE DRUGAČIJA

Napominje i da je ovo verovatno jedan od najbolje organizovanih atentata, ali bez ikakve političkih konsekvenci.

- I on je, s jedne strane, potpuno glupo se ponašao. Pokazivao je pozornicima nekakve proklamacije, neki ustav je napisao. On će da uspostavi republiku. A s druge strane, on i njegova braća su organizovali atentat, možda najbolje organizovan u našoj istoriji. Nabavili oružje u inostranstvu, opkolili kneza, ubili ga. I kad su ga ubili, sad, ko god da je stajao iza toga, ovaj čovek nema ništa, politički nije spremio. Sačekao je da ga uhapse. I na sudu drži govore, pokazuje neke ustave, govori da će prograsti respubliku. I streljaju ga i sad i dan danas mi se pitamo ko je ubio kneza Mihaila - dodao je Antić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

47:51 CRVENI KARTON 03.03.2024 ČEDOMIR ANTIĆ