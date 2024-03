VIRUS KOJI TRENUTNO HARA IZAZIVA TRAJNU MALAKSALOST, ALI I NEŠTO MNOGO GORE! Prof. dr Delić: Može doći do povraćanja krvi! (VIDEO)

Jedan od virusa koji trenutno cirkulišu jeste tzv. Denga virus. Detaljno o ovom virusu govorio je za Kurri televiziju Prof. dr Dragan Delić.

- Pre svega da vam kažem da u ovom trenutku bar tri virusa kucaju na naša vrata. Među njima je sigurno i virus Denga groznice, međutim tu je i čikungunja groznica i zika virus. Denge virusa ima u Indokini, u Kini, ima je u subsaharskoj Africi, u Saudijskoj Arabiji, na Karibima, u Centralnoj Americi, u Južnoj Americi. Prema tome ona je dosta prisutna, po nekim godinama ima epidemije i 50 miliona ljudi tokom godine dana oboli od Denga groznice - rekao je Delić i dodao:

- Prema tome ona je endemična u tim krajevima, zato što joj odgovara povišena temperatura. I ovo globalno otopljavanje na neki način odgovaraće pre svega insektima, i zglavkarima, a skoro 20% infektivnih bolesti baš pronose insekti, pre svega mislim na komarce. Ovde, infekciju Denge virusom pronosi komarac. To je pre svega tigrasti komarac koji pronosi recimo zika virusa i čikungunja groznicu. Globalnim otopljavanjem je omogućeno da ti virusi idu sve severnije od subsaharskih i tropskih krajeva, tako da se ta infekcija polako širi i prema nama. Znači, komarac ujedom pronosi taj virus, inkubacija je obično 3 do 8 dana.

A evo koji su simptomi Denga groznice:

- Infekcija počinje iz punog zdravlja sa povišenom temperaturom koja može biti od 39 do 41 stepen. Javljaju se bolovi u mišićima, glavobolja pre svega u čelnoj regiji, takođe bol iza očnih orbita, bol u slabinama, malaksalost, iscrpljenost. Možda se javi i ospa koja podseća na šarlahnu ospu. Sve u svemu to mi zovemo sedmodnevna groznica, ta temperatura traje oko 7 dana. Po pravilu to je jedna samograničavajuća bolest, znači jedna virusna infekcija koja dođe, traje i prođe i neku iscrpljenost, malaksalost, koja možda traje i nedeljama, pa i mesecima.

- Međutim, kod nekih osoba moguće da se javi taj težak hemoragijski sindrom Denga virusna infekcija koje ide sa oštećenja malih krvnih sudova, kapilara. Pošto su oštećeni krvni sudovi, dolazi do krvarenja. Imamo krvarenje u koži. To mogu biti tačkasta krvarenja u koži, ali mogu i slivena. Može i krv da se povraća, da se javi krv u stolici i krvarenje u unutrašnjim organima. Zbog toga dolazi do pada pritiska, ubrzanog Pulsa tako da bolesnik razvija šokno stanje. To šokno stanje koji ide čak sa poremećem svesti, do faze recimo stupora može da vodi i u smrtni ishod.

