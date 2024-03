PRIPREMA SE REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PRIPRATE HRAMA MANASTIRA KUMANICA: Ovu bogomolju mnogi nazivaju srpskim Ostrogom!

Na molbu nastojatelja manastira Kumanica, arhimandrita Nikolaja, episkop mileševski Atanasije sazvao je, u ponedeljak 4. marta, sastanak kako bi se utvrdile mogućnosti i načini rekonstrukcije i dogradnje priprate centralnog hrama Svetog Arhangela Gavrila, manastira Kumanice, naodi se na sajtu eparhije mileševske.

Sastanku u manastiru Kumanici, pored episkopa Atanasija sa saradnicima i arhimandrita Nikolaja, prisustvovali su arhitekta Miladin Lukić, savetnik-konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i istoričar Slavoljub Bato Pušica, nekadašnji direktor Muzeja u Prijepolju, obojica kao stručni savetnici po ovom pitanju.

Po dolasku u manastir Kumanicu episkop Atanasije je u hramu služio pomen blaženopočivšem episkopu Atanasiju Jevtiću, povodom godišnjice njegovog upokojenja. Nakon toga svi zajedno su razgledali hram i razmotrili sve mogućnosti za planirani projekat.

Vladika je gostima konsultantima najpre ukazao na potrebu dogradnje i proširenja hrama.

- Stojeći u ovom svetom hramu, posvećenom Bogu i Njegovim služiteljima, Božijim Anđelima i Svetim ljudima, imamo posebnu želju. Želimo više osposobiti ovo bogoslužbeno mesto, da može primiti više molitvenika. Ovaj hram ne može da smesti, u isto vreme, sve koji ovde dolaze na Božansku Liturgiju. Premali je po svojoj zapremini. Ovaj hram doseže i Nebesa i uzvodi odavde na Nebo one koji se obraćaju Bogu, ali želeli bismo da učinimo da on može u isto vreme one koji dolaze na liturgiju. Želeli bismo da nastavimo tu dobru misao koja postoji već od ranije, da se prednji deo hrama takođe obnovi, da se pridoda. Pridodavanje je vrlo značajno, kroz istoriju. Pridodavati sebe, pridodavati svoj trud, na pravi način, na pravom mestu, u pravome cilju. Zato bismo i mi želeli sebe pridodati tome služenju, kao što su i mnogi pre nas to činili - rekao je vladika Atanasije i dodao:

- Danas smo se ovde sastali kako bismo zajednički razmotrili načine kako da se pojača kapacitet ovog svetog hrama u smeštaju vernih koji ovde dolaze na molitvu. Molimo se Bogu da blagoslovi našu dobru misao i trud. Mi želimo, pre svega, da stvaramo Živu Crkvu, kojoj samo služi ova materijalna građevina, jer, ovde Živa Crkva treba da se oprisutnjuje. U toj ljubavi i brizi za one koji sačinjavaju Živu Crkvu želeli bismo da pojačamo kapacitet ove, od kamena sačinjene, crkve, ovoga svetog hrama. Nama je primarna Živa Crkva, živi članovi Crkve, kojima je u službi ova materijalna, kao pomoćno sredstvo. Kad imamo Živu Crkvu mi se onda možemo ostvarivati kao narod Božiji. Da svako od nas bude živi hram Božiji, koji smešta u sebe Boga Oca, i Sina, i Duha Svetoga.

Nakon detaljnog razgledanja i razmatranja načina i mogućnosti za rekonstrukciju i dogradnju priprate dogovoreno je da svi, u svom domenu, daju predloge i rešenja koja bi bila usklađena sa svim propisima i pravilima, kako to Zavod za zaštitu spomenika kulture nalaže, i da se onda napravi odgovarajući projekat po kome bi se pristupilo realizaciji ovog bogougodnog dela, navedeno je na sajtu mileševske eparhije.

