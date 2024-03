BORIS JE OBIŠAO 75 ZEMALJA Otkriva zašto ga je Rio razočarao, koje destinacije su ga oduševile i savetuje kako jeftino da putujete

Jedan od najpopularnijih blogera u Srbiji je Boris Radošević, Instagram korisnicima poznatiji kao "Lutajući putnik". Na ovoj društvenoj mreži ima više od 150.000 pratilaca, a redovno objavljuje fotografije iz različitih krajeva sveta. Kada je bio mlađi odlučio je ne samo da sanja o svetu, već da ga stvarno doživi.

Boris je uspeo da spoji ono što najviše voli sa svojim poslom.

"Ideja da se bavim ovim poslom i da postanem 'Lutajući putnik' nije ni postojala, jer ni u snu nisam očekivao da ću se ovim baviti. Kao neko ko je dugo u turizmu i ko je završio srednju turističku i fakultet za turizam i hotelijerstvo, oduvek su me privlačila putovanja. U početku su to bile eksurzije, zatim porodična letovanja do Grčke ili Crne Gore, da bih kasnije krenuo da organizujem neka lepa i kratka putovanja po Evropi. Prva van evropska destinacija mi je bila Maroko gde sam proveo 13 dana i gde sam i otvorio svoj profil na društvenim mrežama", započeo je razgovor Boris za Mondo.

Kaže da mu je odlazak u Maroko promenio sve. Kao veliki ljubitelj prirode i planinarenja odlučio je da ode na uspon Visoki Atlas. Posle uspona istraživao je ovu zemlju uduž i popreko i tada je odlučio da počne da fotografiše i piše o svojim avanturama. Po povratku iz Maroka nastavio je dalje i 2018. godine dobio prvu saradnju kada je preko jedne aviokompanije leteo do Tajlanda.

Kada radite nešto što volite, svaki dan vam je ispunjen

Boris je rekao da nije mogao ni da zamisli da će njegove avanture sa putovanja osvojiti srca mnogih.

"Mislim da svoj uspeh dugujem tome da sam krenuo da se bavim iz velike ljubavi prema putovanju. Samim tim, kada radite nešto što volite, svaki dan vam je ispunjen. Putovanja stvaraju nove avanture, šire vam vidike i konstantno vas uče nečim novim, tako da sam zaista srećan što imam priliku da putujem, pišem, upoznajem nove ljude, kulture i samim tim prenesem drugim ljudima koji me prate", iskren je Boris.

Boris dolazi iz malog gradića u Pomoravlju. Još jedan Pomoravac, mnogo pre njega, uspeo je da pokori planetu. Reč je o literarnom junaku Branislava Nušića iz dela "Put oko sveta".

"Jovanča Micić je jako poznat u Jagodini, putovao je svetom ali se uvek vraćao i svom domu. Mogu da kažem da smo po tom pogledu slični, jer jako volim da otkrivam nove destinacije, ali se uvek vratim i radujem svojoj kući".

Lutajući putnik može da se pohvali činjenicom da je posetio 75 zemalja. Želja mu je da poseti ceo svet i iako ne postoji mnogo destinacija kojima bi se ponovo vratio, ima nekoliko omiljenih država gde bi voleo uvek da ode, a to su Argentina, Jordan, Tajland, Indija i Meksiko.

Najveće razočaranje i kulturološki šok

"Kada putujem, trudim se da pamtim samo lepe trenutke iz te zemlje i samim tim mislim da svaka država ima nešto interesantno, lepo i zanimljivo da ponudi. Ako bih morao da biram jednu destinaciju ili grad gde sam očekivao mnogo više, onda je to Brazil i Rio de Žaneiro. Rio je prelep grad sa odličnom energijom, ali sam ja u svojoj glavi očekivao mnogo više", kaže Boris.

Najveće iznenađenje i najveći šok doživeo je u Indiji i Japanu.

"Za Indiju volim da kažem da je to kao da gledate 24h Kusturičin film. Takav haos na jednom malom mestu zaista ne može da se opiše i Indija je zemlja koju bi svako trebao makar jednom da obiđe, jer je toliko kulturološki različita da će sigurno ostaviti jak utisak na vas. S druge strane, Japan je isto sve to, samo 200 godina naprednije. Najbrži vozovi na svetu, restoran gde vas služe roboti, spavanje u japanskim kapsulama, Tokio koji ima skoro 40 miliona stanovnika i još mnogo, mnogo toga je Japan što čini jednom od najboljih destinacija na svetu", navodi on.

U Iranu su nabolji domaćini

Iako je imao predrasude pre nego što se uputio u Iran, posle sat vremena provedenih u toj zemlji uverio se u gostoprimstvo naroda.

"Volim da kažem da smo mi Balkanci najbolji domaćini i da ćemo se uvek truditi da naše goste dobro dočekamo. Ako bih birao neku dalju destinaciju, najbolje gostoprimstvo sam imao u Iranu. Iskren da budem, imao sam male predrasude zbog samih natpisa i situacije u Iranu, ali već posle sat vremena provedenih u Iranu sam video koliko su divni ljudi i domaćini. Jako vole svoju zemlju i čak iako ne pričaju svi engleski potrudiće se da vas ugoste na najbolji način", kaže Lutajući putnik.

Na pitanje da li može da neku od država uporedi sa domovinom, odgovara:

"Iako sam obišao skoro 80 zemalja, Srbija je bila i ostala za mene najlepša zemlja. Ovo je moja domovina, ovde živim i ovde se najlepše osećam. Postoje države koje mi prijaju zbog prirode, kulture, hrane, ljudi, ali nijedna nije kao naša Srbija", iskren je on.

Od snega do pustinje

Otkrio je da mu je jedna od najvećih želja bila da poseti piramide u Gizi.

"Kao mali, jako sam voleo istoriju pa samim tim sam bio fasciniram egipatskim piramidama. Kako mi je to bila velika zelja, piramide u Gizi su na mene ostavile najlepši utisak jer sam ceo život čitao, crtao i maštao o tom trenutku".

Posle Gize, najjači utisak na njega ostavila je Aurora Borealis u Laponiji.

"Tražio sam je skoro 12h, prešao 600km i čekao je na zaleđenom jezeru na minus 34. Kada se pojavila ispred mene, to je takva prirodna pojava da se ne može opisati rečima. Izdvojio bih još safari u Keniji, Masai pleme u Tanzaniji gde sam boravio u njihovom selu 3 dana, zatim Tadž Mahal u Indiji gde vidite šta je sve izgrađeno zbog ljubavi, kao i norveški fjordovi i Island zbog svoje magične prirodne. U suštini, ceo svet nam je prelep", oduševljeno priča Boris.

Pred njim su mnoga putovanja i avantura, ali najviše se raduje upoznavanju Perua, Etiopije, Kine i Aljaske. Neke od ovih destinacija posetiće već ove godine.

Kako do što jeftinijeg putovanja

Na kraju je Boris, s obzirom na to da je iskusan "putolovac", dao savet kako da što jeftinije putujemo.

"Danas je mnogo povoljnije putovati nego ranije. Avio karte su jeftinije, smeštaji takođe, tako da je ključ dobrog i povoljnog putovanja dobra organizacija. Meni je ovo danas posao, pa samim tim imam i dosta saradnji sa ambasadama, turističkim organizacijama, hotelima i aviokompanijama, ali i dalje najviše volim da samostalno organizujem putovanje", kaže Boris.

Kako kaže, prvo i osnovno što treba da uradite jeste da pogledate destinaciju koju želite da obilazite, zatim da malo ranije kupite aviokarte. Jeftinije ćete proći ako putujute sa rancem na leđima, a onda i da izaberete normalan smeštaj sa dobrim recenzijama i zaputite se u avanturu.

"Putovanja su pravo bogatstvo i jedine uspomene koje nam ostaju, tako da srećno u odabiru novih destinacija", zaključio je Boris.

