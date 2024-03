ZNATE LI ŠTA JE ZATVORENA PETLJA? To će imati i pacijenti u Srbiji i MIRNO SPAVATI! Kurir u Firenci! Imamo i PROBLEM u najavi!

Zatvorena petlja iliti "closed loop" savršeni je krug tehnologije i najviši standard u svetu u kontroli i lečenju dijabetesa, koji pacijentima omogućava mirniji život sa ovom doživotnom bolešću. Ona će, konačno, za nekoliko dana biti dostupna i deci u Srbiji, kao i odraslima na insulinskoj pumpi, o trošku države.

Prednosti sistema "closed loop" su se u više njegovih verzija odlično videle na tek završenoj međunarodnoj ATTD konferenciji o naprednim tehnologijama i lečenju dijabetesa (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes), koja je u Firenci okupila planetarnu elitu u ovoj oblasti, lekare i pacijente iz celog sveta, a na kojoj je bio i Kurir.

Sistem u kom su insulinska pumpa i senzor za kontinuirano praćenje nivoa šećera povezani pomoću algoritma, što se očitava na aplikaciji za pumpu ili pametnom telefonu, zapravo je zatvorena petlja. Informacije o visini šećera, o tome da li pada ili raste na svakih nekoliko minuta, idu od senzora do pumpe, koja automatski dodaje ili smanjuje/obustavlja insulin i "pegla" šećer, ne dozvoljavajući da ide iznad, odnosno ispod zacrtane granice, a time i da ugrozi život pacijenta. Nema više unapred "navijenog" dodavanja insulina i trčanja da se doda/oduzme kad se vidi da šećer raste/pada. Sistem sve sam radi, po potrebi. I pride, ne dozvoljava velike oscilacije u nivou šećera, koje oštećuju krvne sudove, nerve, oči..., čime se sprečavaju brojne komplikacije dijabetesa.

- RFZO osiguranicima obezbeđuje insulinske pumpe od četiri proizvođača i senzore od tri (videti okvir, prim. nov.), koji su kompatibilni sa tim pumpama. Takođe, RFZO je usvojio izmenu pravilnika i na listu pomagala dodao i rezervoar kao potrošni materijal za insulinsku pumpu bez katetera. Osiguranicima će biti dostupan nakon davanja saglasnosti Ministarstva zdravlja, kome je pravilnik dostavljen 19. februara - naveli su za Kurir u RFZO.

INSULINSKE PUMPE PROIZVOĐAČA PREKO RFZO: 1. Medtronic Minimed (G740) 2. Ypsomed (YpsoPump) 3. Medtrum Tehnologies (TouchCareNano) 4. MicroTech Medical (Aidex Equil pumpa) SENZORI PROIZVOĐAČA PREKO RFZO: 1. Medtronic Minimed 2. Medtrum Technologies 3. MicroTech Medical

Pravilnik je, po saznanjima Kurira, dobio saglasnost ministarstva 29. februara i u petak je objavljen u Službenom glasniku, a stupiće na snagu osam dana kasnije. Time će pacijenti sa dijabetesom tip 1 do navršenih 18 godina i stariji koji koriste insulinsku pumpu o trošku osiguranja moći da dobiju prvu zatvorenu petlju - "Medtrumovu", čije smo obe verzije videli u Firenci - Touchcare System 200U (pumpa obezbeđuje 200 jedinica insulina u rezervoaru), koja postoji i kao 300U, koje još nema kod nas.

- Nanosenzor uparen sa nanopumpom čini zatvorenu petlju Touchcare System 200. Senzor šalje informacije pumpi, koja preko algoritma sama reguliše isporuku insulina, odnosno reguliše hipoglikemiju i hiperglikemiju. Da pacijenti u Srbiji i ranije dobiju zatvorenu petlju, nedostajalo je da rezervoar za pumpu bude o trošku RFZO, što je sada odobreno - rekli su za Kurir predstavnici "Medtruma" u Srbiji, koje smo sreli u Firenci.

Da postoji život pre i posle "zatvorene petlje", govori Ljubica Grgić (43), koja od svoje pete godine ima dijabetes.

- Tada se insulin davao špricevima koji su se otkuvavali da bi se sterilisali i metalnim iglama, što je bilo vrlo bolno. Nisu postojale tračice za merenje glikemije (nivoa šećera u krvi) i dobijao se četrdesetjedinični insulin. S vremenom smo dobili stojedinične insuline, pojavili su se penovi i na kraju pumpe - priča za Kurir Ljubica Grgić, koja nam pokazuje senzor za kontinuirano merenje glukoze na nadlaktici dok istovremeno nosi pumpu "medtronik 780 G" (zatvorenu petlju).

JAVNA NABAVKA - VRAĆANJE NA STARO? Dok pacijenti s dijabetesom čekaju lepe vesti u Službenom glasniku, na portalu javnih nabavki pojavilo se 6. marta prethodno informativno obaveštenje RFZO o javnoj nabavci za insulinske pumpe i za senzore, procenjene vrednosti 570 miliona dinara bez PDV, na kojoj će biti biti potpisan okvirni sporazum samo sa jednim privrednim subjektom, što je zbunilo mnoge. Planirani početak postupka javne nabavke je 29. april. Nakon što pacijenti i njihovi lekari imaju mogućnost izbora više pomagala, po ovome će se vratiti unazad - na samo jedno. Još se ne zna koje. Od RFZO do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovore na postavljena pitanja

foto: Facebook LALIĆ: PODRŽAVAM PRAVO NA IZBOR "Apsolutno podržavam pravo na izbor inzulinskih pumpi i senzora, rekao je naš akademik prof. dr Neboša Lalić, predsednik evropskog ogranka Međunarodne dijabetološke federacije, Davoru Skeledžiji u Firenci, uredniku portala na inzulinu povodom javne nabavke u Srbiji.

Upravo zahvaljujući njoj, uspela je da ima dobru metaboličku kontrolu dijabetesa i mnogo bolji kvalitet života. Ali ova pumpa, koja je najbolja od pomenutog proizvođača, nije na listi RFZO jer je prilično skupa (njena cena je 480.000 dinara). Ne može da bude na listi jer njena cena znatno nadmašuje naknadu koju Fond obezbeđuje za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu - 250.000 dinara bez PDV.

- Sav potrošni materijal i katetere dobijam o trošku Fonda, kao i senzore, iako sam starija od 18 godina, pošto sam već bila na pumpi "paridigm veo 754" - kaže Ljubica Grgić i dodaje:

- Pumpa ima automod, dobija informaciju od senzora kolika je moja glikemija, pa sama isporučuje insulin ako je u pitanju hiperglikemija ili obustavlja njegovu isporuku ukoliko mi šećer pada. Podešavam koliko unapred (15, 20 ili 25 minuta) želim da me alarm upozori na rast ili pad šećera. Otkad imam pumpu koja radi kao zatvorena petlja, mirnije spavam. Svojevremeno sam imala teške hipoglikemije (nizak nivo šećera u krvi), probudim se i ne mogu da ustanem iz kreveta, dete mi donosi šećer i vodu. Živela sam u strahu. Sad se ne bojim da će doći do teške hipoglikemije, tj. da li sam dala veću ili manju dozu insulina od potrebne. Kao i kod svih drugih ljudi, i kod osoba s dijabetesom život nije svaki dan isti. Možete da utičete na vrstu hranu, ali ne tako lako na emocije, stres... Svi hormoni, izuzev insulina, podižu nivo šećera u krvi.

"Zatvorena petlja" je, naglašava, najviši standard u kontroli i lečenju dijabetesa u svetu:

- Pogledajte, moj šećer je 5,3 mmol/ l. Normalno funkcionišem. Nadam se da će i drugi pacijenti moći da imaju ovakav sistem. Treba sprečiti komplikacije dijabetesa, koje su mnogo skuplje za lečenje od dobre kontrole dijabetesa.

REGION UZ DOPLATU, PA I BESPLATNO Pacijenti u Hrvatskoj imaju dve zatvorene petlje, a njihovo zdravstveno osiguranje to je regulisalo tako što doplaćuju preko najviše zacrtane cene. Tako za "Medtronikov" "closed loop", onaj sa pumpom 780G, doplaćuju jednokratno 1.153 evra i imaju pumpu četiri godine, nakon čega se menja i opet doplaćuje. Doplata za "Medtrumovu" nanobeskatetersku pumpu, koja je odnedavno na listi, mesečna je i iznosi 72 evra. Osiguranici u Sloveniji sada imaju besplatnu "Medtronikovu" zatvorenu petlju, a doplata je u početku bila 2.000 evra. foto: Privatna Arhiva VIŠE OPCIJA U Firenci je prikazano više zatvorenih petlji osim pomenutih. Tako je čuveni "Dekskom" svoj senzor G6 upario sa "omnipod5", takođe cenjenom pumpom. Isto tako "Abot" sa svojim "libre" senzorima, koje željno iščekuju i pacijenti u Srbiji, uparen je sa pumpom "ipsomed".

Ljubica Grgić radi kao medicinska sestra i kvalifikovani edukator za dijabetes na odeljenju endokrinologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić".

- I sama vidim koliko bi "zatvorena petlja" bila dobra za decu sa šećernom bolešću i njihove roditelje, koji bi uz nju mogli mirno da budu na poslu i odvojeni od dece. Ako preko aplikacije povezane sa senzorom vide da detetu raste šećer kada nisu pored njega, ne mogu da intervenišu. Za razliku od toga, u "zatvorenom sistemu" sama pumpa će to uraditi. Kvalitet života i deteta i porodice biće mnogo bolji - navodi Ljubica Grgić dok nam na štandu "Medtronika" pokazuje svoju pumpu sa zatvorenom petljom, na koju je vrlo ponosna.

Upravo to su muke roditelja dece obolele od dijabetesa u Srbiji. A o njima dobro zna i Miroslav Stević, predsednik Udruženja roditelja dece i omladine obole od dijabetesa Srbije Alarm.

- Sin (15) već sedam godina ima dijabetes, a skoro četiri nosi pumpu, koja je zaista velika stvar i uz koju lakše reguliše šećer. Ima i senzor, koji mu 24 sata dnevno prati nivo šećera. Kada senzor pokaže da je šećer visok, on mora sam da izračuna, po tabeli, koliko insulina treba da dobije i taj podatak ukuca na pumpu, koja ga potom isporučuje. Isto mora da radi i pred svaki obrok ili užinu. Sad je veliki i sve to sam radi bez greške, a zamislite kako je roditeljima male dece, npr. u nižim razredima. Neprestani strah postoji da li će dete da odredi dobru dozu insulina za to što je pojelo. Ako da više insulina nego što je potrebno, može da padne u hipoglikemiju i dovede sebe u opasnost. A čak se dešava i da dete zaboravi da da sebi insulin i upadne u takođe opasnu ketoacedozu (previsok šećer). Zato je zatvorena petlja najbolja opcija, posebno za dete, ali i za roditelje i sve one koji se tom decom bave - vaspitači, učitelji, nastavnici, treneri ... Čim šećer padne ili skoči, algoritam šalje informaciju pumpi, koja ga sama reguliše - navodi Stević i dodaje da je u Firenci video nekoliko savršenih kombinacija zatvorenih sistema najboljih svetskih proizvođača.

Jelena S. Spasić

