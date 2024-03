ŠOK! NEMAČKA POKUŠALA DA PRIPOJI KOSOVO ALBANIJI?! Istoričar otkrio detalje sramnog dokumenta koji je ciljao na RAZBIJANJE SRBIJE

Veliki događaji, koji su ogromnoj meri oblikovali našu istoriju i trasirali dalji put zemlje, uglavnom su se dešavali u martu. Velike demonstracije 9. marta 1991, bombardovanje Jugoslavije 24. marta 1999, ubistvo premijera Zorana Đinđića 12. marta, pogrom Srba sa Kosova 2004, te smrt bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića u pritvoru Haškog tribunala, na današnji dan 2006. godine.

Istoričari prof. dr Miloje Pršić i Čedomir Antić gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovom da tako kažemo "prokletom martu", ali i bombardovanju biše SRJ.

- To je bila jedna greška, ali tu grešku je bilo teško izbeći pošto su sve svetske sile i većina UN bila na toj strani. Dakle, to je vreme Novog svetskog poretka, uspostave Pax Americana, to je vreme velikog oduševljenja za EU. Dakle, 1995. godine SPS organizuje kongres u kojem kažu "mi hoćemo da budemo deo EU", čak i oni to kažu. Očigledno je da SAD i Nemačka nisu bili posrednici, nego su bili učesnici u ratu. Samo što su oni toliko veliki da nisu učestvovali neprekidno, nego su oni usmeravali taj rat. Već 1995. godine bilo je jasno da se očekuje da se nastavi kriza. Sankcije, od Srbije je zahtevano da prihvati autonomiju za Albance koja Srbima nije bila garantovana u Hrvatskoj. Iako je Srba bilo više procentualno u Hrvatskoj, nego što je bilo Albanaca procentualno u Srbiji. Srbija pregovara o tome, ona nema demokratski kapacitet, pošto je stalno u sukob u vlasti i opozicije. Ljubiša Ristić, 1996. godine, koji je prvi čovek JUL-a, koji je koalicioni partner SPS-a, kaže da su četnici pobedili u Beogradu. Mira Marković kaže da svakih 40 godina ta zver fašizma ubije nekog člana moje porodice. Znači, ponovno se očekuje to. U tim uslovima Amerikanci traže Kosovo, očigledno je da oni imaju jedan veliki projekat koji vodi ka svetskoj vladi - započeo je Antić.

- Dakle, oni su tražili od Srbije da im omogući da uđu na Kosovo i da oni arbitriraju. Srbiji je ponuđeno da bude neka konfederacija tu sa Kosovom. Nažalost, Miloševićev režim je pustio to. Umesto da odlučimo mi i Crna Gora šta ćemo. Pošto smo bili jedna država u godine, Crna Gora je ušla bezuslovno u Srbiju. Vojvodina je ušla bezuslovno u Srbiju, Jaša Tomić kaže, jedna krv, jedno telo, ulazimo u Kraljevinu Srbiju, bezrezervno, bezuslovno, zauvek. Pa zar nije to logično da bude i sa Crnom Gorom? Ali ne, Milošević pravi Saveznu Republiku Jugoslaviju na Žabljaku. Crna Gora odlučuje o tome na referendumu, mi ne odlučujemo naravno. Održava se Jugoslavija, dakle dve srpske države, Srbije i Crna Gora, ulaze kao dve nezavisne države i prave Jugoslaviju - rekao je Antić i dodao:

- Beše 1998. godine je bilo jasno da će oni ući u rat. To danas dokumenti nedvosmisleno pokazuju. Samo je bilo pitanje kako će to opravdati. Milošević je prethodno pozvao narod na referendum da se ne ide u pregovore. A onda, iako je narod glasao za to da se ne ide u pregore, onda je ušao u pregovore, jedne, druge, pa treće. Pustio verifikatore da mu fino mapiraju Kosovo ponovo i Srbiju, to su inače NATO-ovi oficiri koji je vodio onaj zločinac, Vilijam Voker. A onda, posle toga, prvi ultimatum je bio u oktobru 1998 godine. Tu je Srbija popustila, a onda drugi ultimatum u kojima je Srbija prihvatila sve, osim da prosto odmah da Kosovo nezavisnost, odnosno da na tri godine odloži i onda je počelo bombardovanje. To bombardovanje bilo je velika sramota i toga su svesni i Amerikanci. Ali ima jedna dobra stvar u svemu tome, a to je što je NATO tada stekao uverenje, da na taj način može da rešava probleme. Videli smo, nigde to ne ide osim kod nas.

Pršić je potom objasnio kako NATO pakt kreće u bombardovanje bivše SRJ.

- Da ne bi tražio odobrenja od Saveta bezbednosti i UN donose o odluku da formiraju savet NATO pakta koji može sobstvenu procenu da napravi. Gde je potrebno zbog bilo kojih ekonomskih, socijalnih, humanitarnih nekih problema da interveniše. Na osnovu toga, posle dve rezolucije koje nisu prošle, donose odluku da se napravi agresija na SRJ i to su uradili. Ali, pre toga, prethodi jedan dokument iz 1996. godine, gde Nemci donose jedan program o pripajanju Kosova i Metohije i Albanije sa obrazloženjem da je napravljena greška kod stvaranja 1912. godine posle Prvog balkanskog rata. Da je otkinut deo teritorije i da nacionalna mjenjenja koja se naslanjaju u matici državi imaju pravo da se prisjedine. Dakle, Nemci su uveliko radili, ne samo na razbijanju one velike Jugoslavije, nego učestvuju direktno u razbijanju Srbije - rekao je Pršić i dodao:

- Doživeo sam sankcije 2002. godine zbog ove rečenice tokom razgovora sa Karl Del Ponte i sada ću je ponoviti. Dakle, suluda agresija na Srbiju je sumrak zapadne civilizacije.

