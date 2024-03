"DEČAK UBICA JAGANCA JE ALARM - VREME JE DA UVEDEMO PRIMER IZ RUSIJE!" Kriminolog: Ako se smanji starosna granica, BIĆE KAŽNJEN?

Zločin kod Vršca u kojem su stradale nedužne životinje strašan je sam po sebi, a još strašniji jer ga je počinio 13-godišnjak. Naime, dečak je sekirom pobio 12 jaganjaca na imanju čoveka kod kojeg živi sa porodicom.

Tužilaštvo je započelo ispitivanje uslova u kojima je živeo dečak, a uslovi su malo je reći teški - navodno je porodicu napustila majka, otac je šlogiran, a brat mu je u zatvoru, osuđen je na 13 godina zbog silovanja rođenih sestara. Kod čoveka čije je jaganjce ubio su živeli, on ih je navodno primio u deo kuće na imanju.

Prof. dr Ratomir Antonović, kriminolog, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o ovom užasavajućem slučaju.

Kriminolog je najpre otkrio kakva bi kazna bila i za koje krivično delo da se radi o punoletnoj osobi.

- Imamo posebno dakle krivično delo u krivičnom zakoniku Republike Srbije koji upravo predviđa krivično delo zlostavljanja i ubijanje životinja. Sada se ovde postavlja pitanje, pošto se radi o domaćoj životinji. Da li je ovo ubistvo bilo izvršeno sa ciljem lanca ishrane? Jer onda kada bi se postavljalo pitanje krivične odgovornosti za ubijanje svake životinje, bio bi pun zatvor ljudi koji se bave u mesarskoj industriji. Uglavnom se to krivično delo kad je uvedeno u naše krivično zakonodavstvo, ticalo ubijanja kućnih ljubimaca, odnosno pasa, mačaka, itd. Ovo delo je specifično po tome što je zaista došlo do pokolja životinja koje su inače namenjene lancu ljudske ishrane i tu sad zavisi kako bi tužilaštvo kvalifikovalo ovo krivično delo. Mislim da bi tu postojalo možda nekih dilema. Sam način izvršenja je veoma surov. Dakle sekirom što odudara od nekog klasičnog načina ubijanja domaće životinje namenjene ljudskoj ishrani. Tako da tu zavisi od kvalifikacije, ali se radi o ozbiljnom krivičnom delu s obzirom na to da je lica izvršilo ubijanje tuđih životinja. To nisu bile njegove životinje pa da ih je ubio radi ishrane nego je ubio tuđe životinje, tu onda ima i elementa nekog drugog krivičnog dela - rekao je Antonović i dodao:

- Ono najvažnije je da se radi o detetu. P une su nam vesti iz oblasti hronike koje govore o tome da deca od 14 godina uzrasta sve češći izvršioci teških krivičnih dela. Na početku kada se ono sve desilo 3. maja u Ribnikaru, kada je od predsednika države došla inicijativa da se smanji ta starosna granica. U početku ja sam rekao da tu moramo da budemo oprezni jer ipak nisu sva deca podobna da izvrše teško krivično delo i da moramo psiholozima da damo značajno mesto da one izvrše procenu te ličnosti i da kažu da li je ovo dete bilo sposobno da izvrši ovo krivično delo, imalo umišljaj. Međutim ovi novi događaji pokazuju da je sve više i više postojanje opravdanosti d a se na jednom globalnom nivou smanji ta starosna granica i da se ipak to uvede kao što je na primer u Rusiji ili u pojedinim američkim državama, da je na primer starosna granica 10 godina.

