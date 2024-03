"NE VALJA SRBIN, NE VALJA HRVAT" Dedo Lahudin ovako zapalio bivšu Jugu, a mnogi su i plakali! Zašto se ovaj video ovoliko gleda

Vremešni deka iz Visokog u Bosni pričao je pred kamerom o svom životu, ličnim stvarima a dotakao se i teme podela na Balkanu a naročito u Bosni i Hercegovini.

S njim je nedavno razgovarao poznati novinar Alen Avdić, koji pravi reportaže na svom Jutjub kanalu. Dedo, kako ga zovu, zove se Lahudin i živi u Visokom.

Njegova izjava je osvojila srca Balkanaca a evo o čemu je konkretno reč.

Rekao je da svako ko kaže da ne valjaju muslimani odnosno Bošnjaci, Hrvati, Srbi, nije čovek. Ljude ne treba deliti po naciji i veri, već po delima.

"Dao bih krv i Đokanu i Jozi"

Naveo je primer identičnosti naroda, potencirajući na identične potrebe svakoga od nas kao i to da bi krv mogao da da bilo kom čoveku, nevažno koje vere ili nacionalnosti.

- Oni koji kažu ne valja Musliman, ne valja Hrvat, ne valja Srbin, to nisu ljudi.... Pazi, nešto... Jede hljeb, pije vodu, pije rakiju, sjedi, hoda, radi... I on samo što se zove Mujo, onaj se zove Đuro, onaj se zove Stjepan...Eto, to su te razlike...Ja mogu dati krv sad svakome, u mene je nula pozitivna... I Đokanu i Trivku i Jozi... I šta je sad tu razlika?...

Samo u ovome što i jednima i drugima turaju u glavu što ne treba da turaju..., bio je jasan deda Lahudin koji je jednostavno objasnio u čemu je problem i naišao na opšte odobravanje na mrežama širom regiona.

- Bravo ljudino, aferim, čista duša, zdrav razum i ne treba dati g.... pojedincima da nas razdvajaju 🙌👏

- Dedo, ne znaš koliko si tako prosto objasnio naš problem. Ne znam te ali volim te!! Živ i zdrav bio!!

- Жив и здрав био ђеде ! 🥹

- Bog ti dao dide sve što poželiž, živio 100 god👏👏👏❤️

- Ma mi smo stoka ...Imali smo sve ..

- Neka Gospod baš ljude ko ovog deku poživi. Širite ljubav i dobrotu ljudi dragi i manite se nacionalizma!

- Ljudina je čovjek..svaka čast i veliko poštovanje...kad bi bilo više ovakvih ljudi na svijetu - svijet bi bio jako lijepo mjesto za život

