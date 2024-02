OVAKO SU IZGLEDALE PRODAVNICE U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI: Mnogi se s nostalgijom sećaju tih dana, a ima i dosta kritičara (VIDEO)

Uvek kada se potegne priča o Titovoj Jugoslaviji nađu se oni koji na sva usta hvale to doba govoreći o njemu sa toliko nostalgije da ponekad postane neprijatno, ali i oni koji odmah saspu svu negativnu energiju pa i to bude neprijatno.

I jedni i drugi vade silne argumente trudeći se svojski da odbrane stavove, pa se naglaba o blagostanju, pa kako se moglo ići i na letovaje i na zimovanje, kako je škola bila školom, kako su se poštovale vrednosti, kako je crveni pasoš bio moćan baš kao što je i JNA bila, a onda se čuje i kako je to bila grobnica srpskog identiteta, kako nije bilo ulja, vozilo se par - nepar...

I jedni i drugi svojim naslednicima tako i prenose epohu koja je izrodila krvavi rat.

(Ukoliko vidite poruku "Unavailable this video can't be embedded" kliknite na tekst "Video on Facebook")

Fotografije i snimci mogu da potvrde ili barem podupru oba stanovišta, a ovih dana jedan takav je veoma zapažen na društvenim mrežama. Prikazane su prodavnice i robne kuće iz očigledno zlatnog doba SFRJ 1970. godine.