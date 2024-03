Juče je novinar Kurira naišao na zatvorena vrata Centra za socijalni rad u Vršcu u sred radnog vremena. Odgovore na pitanja u vezi sa slučajem dečaka iz sela Markovac koji je ubio sekirom 12 jaganjaca nismo dobili. Ali smo od komšija i poznanika dobili informacije da dečakova porodica odavno nije funkcionalna. I u takvim uslovima on je morao da raste i da se snalazi.

O tome šta je posao centara za socijalni rad i zbog čega ne mogu da se izbore sa velikim brojem predmeta za koje bi trebalo da budu direktno odgovorni danas govorio je u emisiji Puls Srbije specijalista za socijalna prava, Dragan Vulević:

- Ne čudi me što ne istupaju u javnosti. Za to postoje dva osnovna razloga. Jedan razlog je što su oni vezani određenim odredbama zakona da o aktuelnim slučajevima kada je u pitanju porodično-pravna i socijalna zaštita, da svi podaci i činjenice koje se nalaze u vezi sa tim predmetom ne mogu biti izloženi u javnosti. A druga situacija, drugi razlo jeste što postoji jedno uputstvo ministarstva. Tada dok sam ja radio u ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, sada je verovatno to ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, postojalo je pravilo da se bez prethodne konsultacije sa ministarstvom u javnost ne izlazi.

Kao najvažniji razlog nemogućnosti centra za socijalni rad da efikasno funkcioniše navodi sledeće razlog.

03:54 ZAŠTO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ĆUTI O SLUČAJU DEČAKA IZ MARKOVCA? Specijalista za socijalna prava tvrdi: SVE BACAJU KAO U KONTEJNER

- Ono što je najvažnije i zašto ovaj ne može da se izbori sa ovim ja ću pokušati na dva načina da vam približim. Sve što policija ne uhapsi, sve što zdravstvo ne izleči, sve što obrazovanje ne obrazuje i ne vaspita, sve što porodica zanemari i odbaci, sve što sud ne osudi, sve to kao neki kontejner se ubacuje u sistem socijalne zaštite, odnosno centra za socijalni rad - rekao je Vulević i dodao:

Ali nije to strašno što to ulazi u sistem socijalne zaštite. Tu rade kvalifikovani stručnjaci, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, pravnici, specijalni pedagozi. Postoji drugi problem. Problem je zato što svi ti sistemi kada kažu to nije naše, to je vaše, nismo ga izlečili, nismo ga osudili, nismo ga uhapsili, nismo ga zaposlili, to ide u centar socijalni rad. Oni svi zaborave da je i dalje, bez obzira što ga nisu izlečili, obrazovali, što ga nisu uhapsili da je to i njihov problem i dalje. Treba u saradnji sa sistemom socijalne zaštite da se reaguje na saniranju ili ublažavanju posledica stanja lica.

