NAJBOLJE ZA OBOLELE OD DIJABETESA: Najveća evropska smotra u Firenci - Ovo predviđa visinu šećera, ovaj SENZOR ide POD KOŽU VIDEO

Za Evropom, a time i svetom ostala je prestižna, 17. po redu konferencija o naprednim tehnologijama i terapijama u dijabetesu, ovaj put održana u Firenci, u prelepoj tvrđavi. Najbolji od najboljih, i u svetu proizvođača, ali i među lekarima, kao i brojni pacijenti videli šta je to najnovije i šta se najbolje nosi sa šećernom bolešću.

Brojni štandovi pokazuju koliko je tehnologija u kontroli i lečenju dijabetesa napredovala, te se tako Roche pohvalio najnovijim senzorom za kontinuirano praćenje šećera koji predviđa koliki će šećer biti u naredna dva sata, ali i obezbeđuje miran san, jer uz pomoć njega pacijent zna ide li ka hipoglikemiji (nizak šećer), pa na vreme može da reaguje.

Medtronic, jedan od lidera u ovoj oblasti, prikazao je Simplera senzor koji će uskoro biti u Evropi, dok se Dexcom pohvalio sjajnim senzorima, koji se najčešće koriste u kliničkim studijama, što samo po sebi govori o kvalitetu.

I Abbott, čiji senzori su vrlo popularni, izbacio je pred svet Freestyle Libre 2 plus njihov najnapredniji senzor do sada. Tu su i brojne insulinske pumpe, sa ali i bez katetera, pa i tzv. patch, one koje traju do tri dana, ali se ništa na njima ne menja, ne kači, sve je tu. Uz vezu sa senzorom i algoritam to se zaokružiti najbolje što može - u zatvorenu petlju, koja reguliše isporuku insulina po potrebi pacijenta.

Iva Nedeljković iz Udruženja roditelja deca i mladih obolelih od dijabetesa Srbije "Alarm", s kojom smo bili na konferenciji u Firenci, navodi da je učešće na njoj bilo "ne samo prilika za učenje i rast udruženja, već i trenutak kada su se ponovo obavezali da će znanje i resurse posvetiti poboljšanju života osoba sa dijabetesom u Srbiji".

- S ponosom ćemo podeliti ova vredna saznanja sa celom našom zajednicom, koristeći ih da podstaknemo promene, osnažimo pacijente i unapredimo borbu protiv dijabetesa na lokalnom nivou. Posebno za decu i mlade obolele od dijabetesa, ovi tehnološki napretci ne samo da olakšavaju svakodnevni život, već im pružaju nadu i dodatnu podršku u prevazilaženju izazova sa kojima se suočavaju - kaže Nedeljkovićeva.

Predstavljanje novog Roche senzora za merenje glukoze, navodi, bilo je ključno otkriće konferencije.

- Ovaj uređaj, sa svojim prediktivnim algoritmima, omogućava osobi sa dijabetesom da unapred zna kako će se kretati nivo šecera u krvi! Na primer, prilikom polaganja ispita, student se može fokusirati na zadatak bez potrebe da stalno proverava glukozu, što ne samo da poboljšava svakodnevni život osoba s dijabetesom, već pruža i dodatnu sigurnost i samopouzdanje u situacijama koje mogu biti posebno izazovne - navodi.

Dexcom je najavio funkcionalnost koja će omogućiti korisnicima G7 sistema za iOS da svoje podatke direktno primaju na Apple Watch, bez potrebe za stalnim nošenjem iPhone.

- Ovo je veliki korak napred u pravcu veće mobilnosti i diskrecije u praćenju glukoze, što je posebno značajno za aktivne pojedince i one koji žele manje upadljivo upravljanje dijabetesom. Imali smo priliku i da se upoznamo sa drugim inovacijama, uključujući novi, mali senzor koji se umetne ispod kože i pametni odašiljač koji informacije o nivou glukoze direktno prenosi u aplikaciju korisnika. Takođe, ostvarili smo značajne kontakte i započeli saradnju sa kompanijama kao što su Abbott, proizvođač Freestyle Libre senzora, i Dexcom. Naš cilj je da osiguramo da svi oboleli od dijabetesa u Srbiji imaju pristup najnovijim tehnologijama koje olakšavaju upravljanje njihovim stanjem - ističe i zaključuje:

- Kao udruženje roditelja dece i mladih s dijabetesom, duboko smo svesni značaja pristupa novim tehnologijama koje ne samo da olakšavaju svakodnevnu brigu o našim najmilijima, već i otvaraju put ka većoj samostalnosti i sigurnosti za njih. Zajedno se zalažemo za širu dostupnost ovih inovacija, jer svaki novi korak napred predstavlja veliku pobedu za našu decu i celu zajednicu.

Evo, šta je interesantno predstavljeno u Firenci:

ROCHE

Prognozira i kako će se šećer kretati u naredna dva sata i noću

Accu-Chek SmartGuide rešenje za kontinuirano praćenje šećera u realnom vremenu sastoji se od senzora za kontinuirano merenje šećera i dve aplikacije - prikazuju trenutne vrednosti glukoze i predviđanja tokom 30 minuta i za dva sata, kao i predviđanje rizika za noćnu hipoglikemiju. Roche je podneo dokumentaciju za dobijanje CE oznake (oznaka za slobodno kretanje proizvoda u okviru EU i EFTA), te će nakon odobrenja početi lansiranje uređaja u odabrane evropske zemlje.

Uprkos napretku u terapiji dijabetesa i tehnologijama, kako je saopštio Roche, još uvek svega 55-60% ljudi sa dijabetesom postiže zadate ciljeve u regulaciji šećera. Prof. dr Julija Mader sa Univerzitet u Gracu predstavila je studiju koja je obuhvatila 48 obolelih od dijabetesa tip 1 ili tip 2, nosili su tri senzora po 14 dana, a rezultati su pokazali, kako je saopštio Roche u Firenci, visoku tačnost sistema sa MARD od 9,2% (MARD - srednja apsolutna relativna razlika, meri prosečnu razliku između merenja glukoze uređajem i referentnog merenja pri normalnom do visokom nivou glukoze, što je niži MARD to je bolja saglasnost između uređaja i referentnog/komparatorskog merenja, prim. nov.). Takođe, 99,8% izmerenih vrednosti glukoze bile su u zonama A i B na Parkesovoj mreži grešaka (mreža ima pet zona koje pokazuju obim razlika između dve metode merenja glukoze, rezultati u zonama A i B povezani su s najmanjim kliničkim rizikom).

Osim retrospektivnog i aktuelnog pogleda na vrednosti glukoze i procene trenda, Accu-Chek SmartGuide će ukazati na rizik od hipoglikemije u narednih 30 minuta i neprekidno prognozirati kako će se šećer kretati u naredna dva sata. Takođe, Roche senzor uči od korisnika, upoznaje njegove navike i predviđa kakav će šećer biti tokom noći, pa onaj ko ga nosi može unapred da reaguje i spreči hipoglikemiju.

- Ovo omogućava korisnicima da imaju kontrolu i donose preventivne odluke, prilagode terapiju i spreče komplikacije - izjavio je profesor Lutz Heinemann iz Dizeldorfa.

SIMPLERA

Upola manji od drugih

Medtronic je predstavio najnoviji senzor Simplera. Očekuje se da na proleće bude u ograničenoj distribuciji u Evropi. Simplera je predstavljena kao deo hibridnog "closed loop" sistema, tj. zatvorene petlje koju čine pumpa, u ovom slučaju jedna od najboljih na svetu MiniMed 780G, Simplera (dok ne stigne tu je senzor Guardian4) i algoritam koji ih povezuje pa automatski šalje informacije o visini šećera, na osnovu kojih pumpa o potrebi "pegla" glukozu.

Ovaj senzor ima, kako navodi proizvođač, jednostavan proces stavljanja u dva koraka i upola je manji od prethodnih Medtronikovih senzora. Namenjen je za sve od dve godine i starije. Ne zahteva kalibraciju, a za integrisanu upotrebu sa pametnom insulinskom olovkom dobio je CE oznaku u EU.

Ravan dizajn, bela boja i jednostavno stavljanje čine ga sličnim popularnim Dexcom G7 i Freestile Libre 3 senzorima. Životni vek je sedam dana. Iako je kraći od ostalih senzora na tržištu, to, kako navodi proizvođač, može biti i od pomoći onima koji vole rutinu, kao što je promena senzora svake nedelje ujutru.

FREESTYLE LIBRE 2 PLUS

Popularni brend, za sve od dve godine i starije

Kompanija Abbott sa svojim poznatim i široko korišćenim senzorima predstavila je dobro znani Freestyle Libre 3, ali i novi Freestyle Libre 2 Plus. Oboleli od dijabetesa u Srbiji nadaju se da će Libre senzori doći i kod nas, odnosno da će država uspeti da ispregovara dolazak ove poznate kompanije.

Freestyle Libre 2 Plus senzor mogu da koriste i deca od dve godine i svi stariji, traje 15 dana. MARD mu je 8.2%, a kompatibilan je sa OmniPod 5 i Tandem insulinskim pumpama. Automatski očivata nivo šećera svakog minuta.

OMNIPOD 5

Zatvorena petlja bez cevčica

Omnipod 5 je hibridni sistem zatvorene petlje koji automatizuje isporuku insulina bez potrebe za cevčicama. Kombinuje malu, belu Omnipod patch insulinsku pumpu (proizvođač američki Insulet), koja ne zahteva nikakve cevčice (kateter), lepi se direktno na kožu, sa Dexcom G6 ili Freestyle Libre 2 plus senzorom i algoritmom preko pametnog telefona za automatizaciju isporuke insulina. Namenjen je za decu od dve godine i starije. Tzv. patch pumpa daje insulin do tri dana (72 sata). Dovoljno je mala da može da se nosi ispod odeće, što se vidi i na lutki koja se okretala na štandu Omnipoda i prikazivala gde ju je sve moguće staviti.

INSULINSKE PUMPE PROIZVOĐAČA PREKO RFZO: 1. Medtronic Minimed (G740) 2. Ypsomed (YpsoPump) 3. Medtrum Tehnologies (TouchCareNano) 4. MicroTech Medical (Aidex Equil pumpa) SENZORI PROIZVOĐAČA PREKO RFZO: 1. Medtronic Minimed 2. Medtrum Technologies 3. MicroTech Medical

DEXCOM

G7 povezan i na pametni sat

Poznata kompanija Dexom, koja proizvodi senzore među najboljima na svetu, predstavila je i svoje vrhunske senzore Dexcom 6 i Dexcom 7. Sada G7 ima i opciju Direct-to-Vatch, odnosno povezivanja na pametni Apple sat. Pacijenti sa dijabetesom dve godine i više mogu da koriste Dexcom G7. Može da se nosi danju i noću na zadnjoj strani nadlaktice do 10 dana.

EVERSENSE E3

Potkožni senzor traje do 180 dana

Eversense E3 sistem za kontinuirano praćenje glukoze drugačiji je od svih - senzor je pod kožom, gde može da ostane do 180 dana. Mali senzor lekar umetne pod kožu, zahvatom u anesteziji. Fluorescentni hemijski premaz na spoljašnjoj strani senzora generiše malu količinu svetlosti na osnovu količine šećera u krvi. Svetlosni signal se pretvara u očitavanje glukoze i prenosi bežično svakih pet minuta do pametnog uređaja korisnika. Eversense mobilna aplikacija upozorava kada su vrednosti glukoze niske ili visoke, kao i kada se približavaju hiperglikemiji (previsok šećer) ili hipoglikemiji (nizak šećer). Namenjen je za sve od 18 godina i starije.

Sistem mora da se kalibriše testiranjem uzorka krvi sa vrha prsta pomoću merača glukoze u krvi dva puta dnevno tokom prvih 21 dana nakon implantacije senzora, a potom jednom dnevno, osim ako sistem ne naznači drugačije. Eversense E3 mora se ukloniti pre snimanja magnetnom rezonancom i ne treba ga koristiti kod onih koji ne mogu tolerisati kortikosteroid deksametazon ili deksametazon acetat.

SIBIONICS GS1

Novi senzor u Srbiji, nema dodatni transmiter

Sibionics GS1 senzor je upravo registrovan u Srbiji, a na ATTD u Firenci sreli smo Dušana Radosavljević iz kompanije koja je zastupnik kod nas.

- Sibionics GS1 nudi trenutno najbolje performanse senzora koji mogu da se dobiju, traje 14 dana i nema kalibracija. Najbitnija razlika u odnosu na senzore dostupne u Srbiji je što nema dodatni transmiter. To značajno olakšava korišćenje, smanjuje troškove. Vodootporan je, ima alarm koji upozorava na vrednosti šećera, podaci su u realnom vremenu. Sibionics GS1 je iz Kine, dobili su CE oznaku za distribuciju u EU - naveo je Radosavljević i dodao da je po tehničkim karakteristikama jednak Libre senzorima.