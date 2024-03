ANA BRNABIĆ O BENEFITIMA PLATFORME "EUPRAVO ZATO" Dobro je da na razumljiv način pokažemo građanima šta je sve EU uradila u Srbiji

U društvu visokih zvanica, diplomatskog kora, predstavnika partnerskih organizacija, akademske i biznis zajednice, u četvrtak, 14. marta, predstavljen je portal EUpravo zato!

Ova platforma pružaće relevantan sadržaj i komunicirati inicijative i investicije Evropske unije i njihov uticaj na život građana i napredak Srbije i Zapadnog Balkana, kao i benefite koje EU može da ima od naše zemlje i regiona.

Događaju su pristvovali Ana Brnabić, predsednica Vlade RS, Tanja Miščević, ministarka za evrointegracije, NJ. E. Emanuele Žiofre, ambasador kao i šef Delegacije EU i NJ. E. Kristofer Hil, ambasador SAD u Srbiji, a putem video poruke obratili su se i Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje i susedstvo i Džejms O’Brajan, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja.

Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije izrazila je veliko zadovoljstvo što prisutvuje ovako jednom velikom i značajnom događaju i rekla:

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovde i što imam priliku da na još jednom događaju govorim o važnosti, ne samo evropskih integracija, već zaista iskrenih i pravih veza i povezivanja između Evropske unije i Republike Srbije. Članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji jeste strateški prioritet Vlade Republike Srbije. Zapadni Balkan u Evropskoj uniji je za mene u stvari nešto što jeste garant mira i nešto što mi moramo da privedemo kraju kako bi se taj mir, ta stabilnost i te vrednosti u stvari podrazumevale za našu decu i za sve one generacije koje dolaze iza nas. Hvala vam na ovom portalu zato što mislim da je izuzetno važno da imamo još jedan mehanizam kako benefite evropskih integracija i partnerstva sa Evropskom unijom komuniciramo našim građanima.

Brnabićeva je rekla da je dobro imati ovakvu platformu da bi se i običnim ljudima najlakše objasnilo kako to na najbolji mogući način Evropska unija utiče na poboljšanje njihovog svakodnevnog života i dodala:

- Kada verujete u takve stvari, verujete da je to nešto što je dobro za vašu zemlju, svakako onda taj evropski put služi kao dobar, rekla bih čak i kao priručnik neki šta je to što sve treba da uradite, da bi imali u zemlji efikasniju, transparentniju administraciju, fokusiranu na građane, kako bi imali vladavinu prava, kako bi imali jake institucije i kako bi naravno imali ekonomsko okruženje koje je povoljno za investitore. Da bi zemlja bila na tom evropskom putu koji najčešće jeste prilično težak izazov, građani takođe moraju da veruju u to i moraju da razumeju šta je u stvari njihova direktna korist i benefit od tog evropskog puta. Tako da je ova inicijativa, u stvari vaša platforma, u tom smislu izuzetno značajna za Srbiju. Da na jedan potpuno ljudski, prirodan, razumljiv način komunicirate s građanima u stvari šta je to što je sve Evropska unija uradila u Srbiji, šta je to što smo uradili zajedno i šta je to što je direktna korist za naše građane i za naš narod od našeg evropskog puta.

