LETNJE RAČUNANJE VREMENA I NAGLE PROMENE TEMPERATURE - DVA ŠOKA ZA ORGANIZAM: Adaptacija na pomeranje sata traje i do 10 dana!

Pomeranje sata u Srbiji dešava se dva puta godišnje - noćas smo pomeranjem kazaljki sa dva sata ujutru na tri sata ujutru prešli na letnje računanje vremena! S letnjim računanjem vremena stigle su nam i prave letnje temperature, sutra će u pojedinim delovima Srbije ona dostići i 30 stepeni, ali se već za utorak najavljuje i pad za skoro 10 stepeni, a sve to zajedno uticaće na organizam mnogih građana!

Poslednjeg vikenda u martu prelazimo na letnje, dok poslednjeg vikenda u oktobru počinje zimsko računanje vremena. Zdrave osobe i nemaju, prema rečima lekara, nekih posledica zbog toga, ali ih može poremetiti najavljena nagla promena u temperaturi.

Nagle promene

Za ponedeljak je najavljena temperatura i do 30 stepeni, a već utorak se očekuje pad za do 10 stepeni, što mnogima neće prijati.

dr Radmila Šehić foto: Printscreen

- Pomeranje sata psihostabilnim osobama praktično i ne smeta, istina je da se time malo draži biološki časovnik. Kod zdravih ljudi to i ne pravi problem, posebno ne penzionerima, ali ima ljudi koji su osetljivi i labilni, i njima može smetati. Postaju nervozniji, razdražljiviji, i opet preko receptora je isprovociran centralni nervni sistem. Sreća u tim okolnostima je što je brza adaptacija, možda nekih 10 dana i manje - objašnjava za Kurir doktorka Radmila Šehić, specijalista opšte medicine.

Ona ističe da više proleća nema, već samo zimsko i letnje doba.

Prilagodite terapiju

- Nagli porast temperature može mnogo naškoditi organizmu iz više razloga, prvo visoke temperature prave periferno širenje krvnih sudova, i svakako i kod zdravih i kod osetljvih pravi pad krvnog pritiska, koji je neprijatna senzacija, jer svako to doživljava kao osećaj nemoći, iscrpljenosti, blage vrtoglavice, lupanje srca. To sve za zdrave ljude i nije nekakav poseban problem, ali one koji već imaju problema s krvnim pritiskom to može prilično da ugrozi i zato na vreme treba modelirati terapiju u dogovoru s lekarom - napominje ona.

Ističe da najavljeni pad temperature pravi skupljanje krvnih sudova i provocira skok krvnog pritiska.

- Dakle krvni sudovi su u oba slučaja na udaru. Najbitnije je da ljudi balansiraju i da pomognu svom centru za teromergulaciju time što će se prilagođavati temperaturama. Kada su visoke temperature, oblačiti se u skladu s time. Treba i unositi vodu, ali pijuckati je u kontinuitetu, a ne naglo i odjednom - napominje dr Šehić.

