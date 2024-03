OVAJ DEO EVROPE VEĆ NA UDARU TROPSKOG TALASA Živa u termometru već dostigla 32 stepena - suša najveći problem, i u januaru bilo 30

Nakon veoma promenljivog i nestabilnog vremena sa obilnijom kišom i snegom u planinama, uz veoma vetrovito vreme, Pirinejsko poluostrvo zahvatila je veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike, pa će narednih dana u Španiji i Portugaliji biti vrlo toplo vreme.

Temperature će prelaziti 20°C, širom centralne Španije i na području Madrida očekuje se do 25°C, a na jugu, istoku i severoistoku Španije i do 28-29°C i to na području Sevilje, Malage i Saragose, pri čemu lokalno se u delovima Andaluzije očekuje i do 30°C.

Najtopliji će biti na jugoistoku Španije i to na 20 ak kilometara unutar kopna, pa se tako na području Mursije u ponedeljak i utorak očekuje temperatura od 32°C.

Dosadašnji temperaturni rekord za mart u Mursiji je 33°C.

Koliko će toplo biti sutra govori i podatak da je prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo Španije u martu 21°C, a i širom drugih predela Španije temperature će biti za pet do 10 stepeni više od prosečnih.

foto: Shutterstock

Znatno ugodnije biće na atlantskoj i španskoj obali Atlantika i na Majorci, uz temperature oko 20°C i to zahvaljujući rashlađujućem uticaju okeana, odnosno Sredozemnog mora na Majorci.

Ono što je interesatno, tropski talas na jugoistoku Španije javlja se na samom kraju kalendarske zime, a ovo nije prvi slučaj ove zime, jer su temperature na jugu i jugoistoku Španije i u januaru dostizale tropskih 30°C.

Poslednjih godina Španija trpi velike posledice klimatskih promena, pa tako temperature već u aprilu dostižu 40°C, a leti idu i do 47-48°C, ori čemu je najvrelije u kontinetalnim predelima na jugu i jugozapadu Španije.

U poslednje vreme, tropski talasi, mada, kratkotrajni, mogu se javiti i usred zime.

Ono što posebno zabranjiva jeste i suša na jugu i istoku Španije, uz ekstremno male količine padavina.

Blago zahlađenje vremena očekuje se sredinom sledeće sedmice, pa će u sredu temperatura i na jugu i istoku Španije biti oko uobičajenih 20°C.

Kurir.rs/Telegraf