DROGA LSD MOŽE BITI I LEK: Amerikanci dali REVOLUCIONARNU oznaku, a evo šta kažu srpski lekari o NOVOM LEKU za OVU bolest!

Lek baziran na LSD, jednoj od najhalucinogenijih droga - MM120, revolucionarno je označen u Americi kao terapija koja bi mogla da napravi proboj u lečenju opšteg anksioznog poremećaja. Međutim, MM120 je prošao tek drugu fazu kliničkih ispitivanja, u kojoj je već pokazao ozbiljna neželjena dejstva, te su srpski stručnjaci posebno oprezni.

Kompanija "MindMed" saopštila je da je gotovo svaki drugi pacijent (48%) nakon uzimanja leka jednom u 12 nedelja bio u fazi remisije, odnosno bolest nije pokazivala simptome.

- Više od dve decenije sprovodim klinička istraživanja u psihijatriji i izvanredno je što je MM120 pokazao brzu i snažnu efikasnost, solidno održanu 12 nedelja nakon jedne doze, što sugeriše da ima potencijal u lečenju anksioznosti - izjavio je Dejvid Fajfel, profesor psihijatrije na Univerzitetu Kalifornije u San Dijegu i istraživač u studiji MM120.

Prof. dr Slobodan Janković foto: Privatna Arhiva

Klinički farmakolog prof. dr Slobodan Janković kaže za Kurir da je MMA120 zapravo derivat lizergične kiseline, supstanca slična LSD, kome je FDA (Američka agencija za hranu i lekove) dala status "groundbreaking".

- To znači da je reč o novoj terapiji koja menja postojeći terapijski režim. Međutim, to je još samo na osnovu studije koja je u drugoj fazi. Ako bi se i potvrdilo, bila bi to revolucionarna terapija. Ali kod svega dvestotinak ljudi pokazan je taj prvi efekat. Definitivni zaključci su još daleko i reč je o godinama do eventualnog potvrđivanja kao leka za široku upotrebu - kaže prof. Janković, napominjući:

MM120 - LSD D tartarat - oralni lek - pokazano znatno poboljšanje na skali Hamiltonove anksioznosti (HAM) u poređenju s placebom - stopa kliničkog odgovora 65% - stopa kliničke remisije 48% - plan je da treća faza kliničkih studija počne u drugoj polovini 2024.

- Ne treba zaboraviti ni neželjena dejstva tih svih supstanci, poznata iz njihovih zloupotreba, a posebno psihoze, koje možda i neće tako brzo da se vide u studijama. I nikako, posle ovih vesti, na svoju ruku ne koristiti LSD i slične supstance pre nego što postanu lek. Ne samo da je zakonom zabranjeno već može biti i veoma opasno. U studijama se tačno dozira određeni derivat, što nije LSD.

Prim. dr Diana Raketić foto: Privatna Arhiva

Da u SAD mnogo ljudi pati od anksioznog poremećaja, te da se nadaju da bi MM120 bio pomoć, navodi psihijatar prim. dr Diana Raketić, direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, koja insistira na oprezu.

LSD - dietilamid lizergične kiseline - jedan od najjačih halucinogena - sintetisan 1938. iz gljivice Claviceps purpurea (ražana glavica) - postoji kao beli prašak rastvorljiv u vodi i alkoholu, u obliku pilula, bombona, obojenih kocki šećera, drogom natopljenih komadića papira... - bez boje i mirisa, neznatno gorak - nakon oralnog unosa efekat nakon 15-45 minuta, kod intravenskog nakon 5-10 minuta - delovanje od 12 do 24 sata - može izazvati psihozu - nije zabeležen nijedan slučaj smrti direktno povezane s trovanjem LSD, ali jesu samoubistva izazvana psihozom ili halucinacijama nakon konzumiranja - testovi na LSD nisu uključeni u standardne testove na droge - nakon 24 sata ne može se detektovati u krvi, a nakon 48 u urinu

- U tom tromesečnom istraživanju našli su da je lek, očigledno, znatno pomogao pacijentima. Ali zabeleženo je i dosta nusefekata - iluzije, halucinacije, euforija, glavobolja, anksioznost, povraćanje, što znači da nije baš tako bezbedno prošla ta druga faza i pitanje je kako će se sve završiti. Predstoji treća faza, pa proces odobravanja, koji je vrlo komplikovan - ističe za Kurir dr Raketić, dodajući:

- Kod nas je uvek strah, nakon ovakvih vesti, da ne bude ekspanzija uzimanja LSD kao navodnog leka. To je vrlo površno i pojednostavljeno sagledavanje stvari, a ozbiljne studije su još u procesu dokazivanja. Daleko je od tako lake primene i davanja.