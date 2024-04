Ambasador Srbije u Austriji, Marko Blagojević, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je istakao da se trenutno očekuje identifikacija lica sa snimka koji je napravio jedan državljanin Srbije u Beču, a gde se navodno vidi nestala dvogodišnja Danka Ilić.

01:39 Snimak iz Beča na kome je navodno Danka Ilić

- Uloga ambasade je da informiše MUP. Mi nismo nadležni u ovom slučaju da dajemo bilo kakve informacije. Ono što mogu da kažem je da očekujemo da austrijska policija identifikuje lica sa snimka. U prvom trenutku kada se pojavio snimak, nas je načelnik Uprave kriminalističke policije kontaktirao i rekao da bi bilo dobro da se obavesti naša javnost. Pre svega srpski narod je vrlo prisutan u Austriji. Oni su najveća dijaspora, oko 400.000 ljudi i zbog same blizine, oni prate vesti kao da su u našoj zemlji - rekao je ambasador i dodao:

- Tako da su već bili informisani o ovom slučaju. A kada smo mi objavili poziv i zamolili da se podigne budnost, da postoji snimak na kojem je moguće da se nalazi devojčica koja je nestala. Naši građani su to preneli na desetine hiljada profila, udruženja. Pojedinci koji su uticajni na društvenim mrežama takođe su to podelili. Tako da moram da kažem da su vrlo ozbiljno i odgovorno pristupili oni koji se javljaju, mi smo veoma ponosni na to kako naše MUP i Uprava kriminalistike policije pristupa. U ovom slučaju oni vrlo profesionalno i predano rade, komunikacija takođe sa austrijskom policijom je izvrsna.

03:34 AMBASADOR SRBIJE U AUSTRIJI ZA KURIR: Očekujemo IDENTIFIKACIJU LICA sa snimka iz Beča gde je navodno mala Danka!

