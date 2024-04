"EVO ZBOG ČEGA ĆE SE POTRAGA ZA DANKOM U BANJSKOM POLJU NASTAVITI!" Antonović za Kurir: Još uvek postoji mogućnost da je tamo

Potraga za nestalom Dankom Ilić (2) iz Bora ušla je u deveti dan, a najnoviji trag koji se analizira i proverava jeste video snimak iz Beča na kojem se vidi devojčica koja neverovatno liči na Danku.

Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o snimku na kom se navodno nalazi mala Danka.

- Na osnovu ovog snimka koji nije dovoljno visokog kvaliteta, da bismo mogli da ocenimo da li se na snimku nalazi nestala devojčica. Moglo bi da se stekne neki površni utisak da je dete kidnapovano i da je odvedeno u Austriju i da iza toga stoje neki rumunski državljanin. Jer čujemo na tom snimku da dve žene koje su sa detetom govore rumunskim jezikom. Međutim ovde moramo da budemo krajnje oprezni sa bilo kakvim ocenama iz razloga što deca u tom uzrastu poprilično liče jedno na drugo. Dakle, činjenica je da se ni po čemu ne izdvaja po izgledu u odnosu na druge devojčice u tom uzrastu. Tako da je veoma veliko pitanje, da li se na tom snimku zaista nalazi nestala devojčica ili je u pitanju neko drugo dete koje neodoljivo podseća na malu Danku - naveo je Antonović i dodao:

05:03 EVO ZBOG ČEGA ĆE SE POTRAGA ZA DANKOM U BANJSKOM POLJU NASTAVITI! Antonović tvrdi: Još uvek postoji mogućnost da je tamo

- Izneo bih jedan zanimljiv podatak do koga sam lično došao, da je i austrijska policija dosta aktivirana po pitanju utvrđivanja upravo tog identiteta da li se radi o nestalom detetu ili je u pitanju neko drugo dete, ali ovde svakako imamo dve mogućnosti. Prva mogućnost je da je dete prevezeno preko granice sa ciljem da se ono dalje proda ili da se iskoristi ko zna za koje svrhe. Druga mogućnost je da se desio neki nesrećni slučaj, ali ta mogućnost se isključuje jer je pretražen teren u Banjskom polju vrlo detaljno.

Međutim, on će se i dalje pretraživati i u narednom periodu upravo zbog specifičnosti tog terena. Mi moramo da znamo da se ispod tog terena, odnosno u podzemnom delu, nalaze čitavi tuneli, kanali koji su po nekoliko kilometara dugački. Oni spajaju to mesto sa Borskim jezerom. To je podatak koji smo nedavno mogli da čujemo i vidimo. Tako da, hipotetički, još uvek postoji mogućnost da je dete nekim nesrećnim slučajem upalo u neku od tih rupa ili da je završilo u nekom od tih tunela.

foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

Antonović je potom otkrio zašto do danas, iako je nastao u subotu uveče, nemamo odgovore da li se na snimku nalazi mala Danka.

- Mislim da je problem u kvalitetu samog snimka, mi vidimo da je on poprilično mutan, da nema jasne crte i konture lica samog deteta. Imamo neku sličnost po pitanju boje kose, visine, odeća na njoj nije kao odeća koja je opisana u trenutku nestanka. Što je naravno i logično, verovatno da su je da su je preobukli i da su joj dali neku drugu odeću, ako je oteta naravno - rekao je Antonović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:34 AMBASADOR SRBIJE U AUSTRIJI ZA KURIR: Očekujemo IDENTIFIKACIJU LICA sa snimka iz Beča gde je navodno mala Danka!