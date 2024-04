LJUDI U MONAKU I ŠVAJCARSKOJ IMAJU NAJDUŽI ŽIVOTNI VEK! Doktori otkrili: Šta oni imaju, a da mi nemamo DA LI JE STANDARD PRESUDAN?

Od čega najviše boluje i umire u Srbiji? Građani Srbije u proseku žive sedam godina kraće od stanovnika zemalja Evropske unije.

Očekivani životni vek u Srbiji je 73 godine, dok je u EU 80 godina. Žene u Srbiji u proseku žive sedam godine duže od muškaraca.

Ovu temu analizirali su gosti emisije "Ni pet, ni šest" a to su bili dr Petar Borović, kardiolog, potom dr Vladimir Kovčin, onkolog i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Jakovljević je razbio mit da ljudi u drugim zemljama bolje žive jer imaju manje poteškoća sa finansijama:

- Prvi najbitniji faktor je genetika, a onda i nivo stresa, koji i može da se poveže sa ekonomskim statusom. Međutim, ja to ne bih dovodio u potpunu ravan, ali je stres sigurno među prvih pet koji utiče na razvoj najčešćih oboljenja od kojih se umire. To su kardiovaskularne i maligne bolesti. Nivo stresa zavisi od ličnog shvatanja svih osoba, nije generalizovana stvar. Volim da navedem primer, bio sam u poseti Kini, a tada je BDP Amerike bio 10 puta veći od Kine, a 90% Amerikanaca je bilo nezadovoljno svojim životom, a 90% Kineza je bilo zadovoljno, iako su radili ceo dan i jeli šaku pirinča. To je veoma kompleksna stvar.

Borović je komentarisao analize kako je u zemljama poput Belgije, Luksemburga i Šanije rastao standard, tako se smanjivala stopa bolesti srca, pa je otkrio da li novac zaista ima veze sa tim:

- Pa, ako nekome date novac, obradovaćete ga. Pazite, pre 60 godina, naša nacija je bila izuzetno zdrava. Dakle, poznat je podatak da 47% stanovnika Srbije ima holesterol, dok 46% ima povišen pritisak. Dalje, svaki četvrti oboleli od kardiovaskularnih bolesti nema nikakve simptome, pa kažu da sve dobro rade, dakle, važna je preventiva. Mi imamo odlične stručnjake koje školujemo, naši ljudi su u svetu prihvaćeni, ali ih ne slušamo.

Kovčin je diskutova o analizima u kojima piše da se u EU smanjuje procenat smrtnosti od raka, ali i to da se ljudima godinama produžava život koji imaju dijagnostikovan kancer, pa se osvrnuo šta oni to imaju, a mi ne:

- Malo pre smo pominjali taj ekonomski momenat, ako pogledamo zemlje sa najdužim životim vekom u Evropi, to su Monako i Švajcarska. Te zemlje imaju najveći dohodak, ali su i najuređenije u svakom obliku. Jeste delom do para, odnosno ljudi kojima je dijagnostikovan rak i treba da se leče, onda je finansijski momenat veoma značajan. Novi lekovi koji dolaze i obećavaju neke šanse, enormno su skupi za naše uslove.

