BIO JE SUROV, DRŽAO JE TOP OKRENUT KA ULAZNIM VRATIMA, UBIJAO I SA 93 GODINE: Slavni bokser je po njemu dobio ime Kasijus Klej

Kada se kaže Kasijus Klej odmah se pomisli na Muhameda Alija. No, on je to ime dobio po čoveku čija priča je mnogo brutalnija od Alijeve, po čoveku koji je razljutio mnoge i koga u dvoboju niko nikada nije pobedio. Bio je spreman da se bori sa bilo kim pod bilo kojim uslovima, postao je najopasniji čovek na severu Amerike početkom 19. veka.

Kasijus Kle iliti Muhamed Ali foto: Beta Ap

Iako je bio sin jednog od najvećih robovlasnika, piše na Fejsbuk stranici "Radioaktivni komarac", kada je otišao na koledž, suočen sa brutalnošću robovlasnika u Kentakiju, čvrsto je odlučio da se bori protiv ropstva. Na razne načine je provocirao brutalne robovlasnike i zagovornike robovlasništva zbog čega su ga oni izazivali na dvoboj, ali on je iz svakog izašao kao pobednik.

Počeo je da putuje po Americi i drži govore protiv ropstva. To je mnoge iznerviralo. Unajmljen je plaćeni ubica Sem Braun iz Nju Orleansa, ali ga je Klej pogodio u nož, koji je nosio ispod odeće. Posle toga ga je osakatio baš tim nožem, a Sem ga je tužio.

Zatim je Kasijus odlučio da postane novinar i na tako nastavi svoju borbu, ali niko nije hteo da ga zaposli. Osnovao je svoju redakciju "Istinski Amerikanac", koja je aktivno pisala protiv ropstva. Često je primao pretnje od robovlasnika, političara i kriminalnih organizacija. Zbog toga je zgrada u kojoj je bila redakcija imala izuzetno uske hodnike kroz koje je mogao samo jedan po jedan čovek da prođe. Postojao je tajni ulaz i izlaz za njegove zaposlene. Kada se razboleo od groznice, mafija mu je spalila zgradu. Onda je u Ohaju, koji je bio poznat kao antirobovlasnička država, napravio novu.

Ubrzo mu je novinarski posao dosadio, pa se pridružio vojsci u Američko-Meksičkom ratu. Kao oficir uhvaćen je sa svojim bataljonom, ali su ga zahvaljujući njegovim pregovaračkim sposobnostima i molbi da ubiju samo nadređene pustili iz poštovanja.

Posle rata se vratio govorništvu i tada je bio najbliži smrti. Šestorica braće iz robovlasničke porodice probali su da ga ubiju. Naneli su mu teške povrede, ali je on ipak uspeo sve da ih svih pobije.

Potom je ušao u politiku. Linkoln je želeo da Kasijus bude potpredsednik sa čim se mnogi zbog njegove teške naravi nisu slagali, pa su ga poslali na šest godina u Rusiju kao diplomatu. Odatle je pretio Englezima i Francuzima da ne podržavaju američki građanski rat. Posle povratka u Ameriku Linkoln mu je ponovo ponudio političku poziciju, a Kasijus mu je rekao da je neće prihvatiti ako ne potpiše deklaraciju o emancipaciji.

Nakon toga se penzionisao i vratio u rodni Kentaki. Pod stare dane hobi mu je bio da maltretira lokalnu žandarmeriju. Pre smrti u 93. godini, ubio je dvojicu provalnika. Do poslednjeg dana u stanu je držao top uperen u vrata.