OČUH NAGRABUSIO ZBOG PASTORKE KOJA MESEČARI: Ušla je u moj krevet, poljubila me! Bio sam zbunjen, naišla je i žena! Optužuju me...

Ljudi koji se bore sa mesečarenjem zadesili su se raznoraznim situacijama, a nedavno je jedan čovek doživeo veliku neprijatnost zbog toga što ćerka iz prethodnog braka njegove sadašnje žene mesečari!

Naime, njena ćerka se bori sa mesečarenjem, a on je optužen za nemoral.

- Žena ima kćerku koja mesečari. Ušla je u moj krevet, poljubila me. Ja sam bio zbunjen. No pritom je ušla moja žena (bila je u dnevnoj), optužujući me za nemoral. Ne znam šta da radim, da dokažem nevinost. Da naglasim, reč je o punoletnoj devojci - upitao je jedan čovek u grupi "Pravna pitanja".

Pojedini su posumnjali u istinitost njegove objave, a bilo je i onih koji su se šalili na njegov račun.

- Čuj, mesečari! Kako nije mesečarila kod drugog? - upitao je jedan korisnik.

Dobio je i savet da od specijaliste uzme potvrdu da ta devojka mesečari.

- E to je veliki problem kada majka ima ćerku još odraslu, pa se zaljubi u maminog momka. Šta će mamin momak u kući kada ima veliku ćerku. Mama treba da ide kod momka, a ne da dovodi momka u kuću. Momku ćerka može i zvrčku da napravi ako se bude žalio. Očigledno da se zaljubila - navodi se u jednom od komentara.

