S DOLASKOM PROLEĆA INTERESOVANJE ZA KUPOVINU MOTORA VIŠESTRUKO SE POVEĆAVA: Bogata ponuda, skuteri se mogu pazariti i za 250 evra!

S dolaskom proleća i toplog vremena zainteresovanost za kupovinu motora višestruko se povećava, o čemu najviše govori svakodnevna slika s gradskih ulica! Ponuda motora je bogata, a na oglasniku Sasomange oni se mogu kupiti po ceni od 250 pa do 30.000 evra.

- Pre prve vožnje na početku sezone potrebno je izvršiti detaljan pregled motocikla koji uključuje poštovanje velikog broja pravila i mera predostrožnosti. Ova pravila su neophodna zbog vaše lične bezbednosti i potencijalnih kvarova koji mogu uslediti ako ih se ne pridržavate. Ne zaboravite da je vaš ljubimac u upotrebnom stanju u skladu s tim u kakvom su stanju sve njegove komponente - objašnjava Saša Mitrović, head vertikale auto-moto i nautika na oglasniku Sasomange.rs.

Oni koji pripremu motocikla za novu sezonu ne povere serviseru trebalo bi da obrate pažnju na nekoliko stvari.

Saša Mitrović foto: Kurir tv

- Proverite stanje guma, dubinu šare i pritisak, u skladu s preporukama proizvođača za taj model, jer se preporuke razlikuju u zavisnosti od modela i proizvođača. Obratite pažnju na ispravnost svetlosne signalizacije i prekidača. Proverite stanje akumulatora i po potrebi ga dopunite. Proverite nivo motornog ulja, kočionog ulja, ulja za podmazivanje lanca ukoliko je motocikl s lančanim prenosom. Ukoliko je potrebno, uradite servis sa izmenom ulja s filterima ulja i vazduha, ali obratite pažnju i na nivo antifriza ukoliko motocikl ima tečno hlađenje agregata. Proverite ukupno stanje kočnica, debljinu kočionih diskova i kočionih pločica. Nemojte odmah kretati na duže relacije, već uradite nekoliko kraćih vožnji kako biste se uverili u ispravnost motocikla. Kada završite sve navedeno, upalite motocikl i sačekajte da dostigne radnu temperaturu, a zatim proverite sva creva, da li na njima ima curenja ili pukotina, a zatim ih dotegnite ili zamenite - naveo je Mitrović.

Vožnja na dvotočkašu je uvek opasna koliko i izazovna, a oprema je jedino na šta se možete osloniti da vas zaštiti od težih povreda.

foto: Sasomange

- Najveći broj nezgoda u saobraćaju u kojima su učestvovali motociklisti dešavao se upravo na kratkim relacijama, kada mislimo da nam za tih nekoliko stotina metara nije neophodna kaciga, jakna sa štitnicima za zglobove i kičmu otporna na cepanje, kvalitetne rukavice. Odgovarajuća ojačana obuća, kvalitetne naočari za vožnju. Proverite svoju opremu za vožnju i ukoliko vam nešto nedostaje ili je oštećeno, kupite novo i zamenite ga jer vaša bezbednost nema cenu niti alternativu - istakao je sagovornik.

foto: Sasomange

Dodao je da na oglasniku Sasomange.rs u kategoriji "Moto oprema" možete pronaći sve što vam je potrebno kako biste se bezbedno i povoljno opremili za vožnju.

foto: Sasomange

- U ponudi od preko 12.000 oglasa svako će naći ono što želi ili mu je potrebno, pored bogate ponude kaciga za motocikle koje su ponuđene u nekoliko tipova u zavisnosti od tipa i namene vašeg dvotočkaša, a ukoliko vozite u grupi motora ili želite da razgovarate sa suvozačem iza vas, tu su i kacige opremljene blutut uređajima koji vam to omogućavaju. Pored ostalog, u ponudi na našem oglasniku imate izbor kvalitetnih moto-jakni, pantalona, rukavica, pojaseva i sve ostale opreme neophodne za bezbednu vožnju u skladu s vremenskim uslovima. U ponudi su i kecelje za vožnju skutera po kiši ili hladnijem vremenu, razne vrste naočara za sunce ili protiv vetra, ali takođe u ponudi postoje i sigurnosni lanci sa bravom i disk-blokatori protiv krađe - naveo je Mitrović.

foto: Sasomange

Važno Poštujte zakon Mitrović napominje da je najvažnije da se vozači pridržavaju zakonskih propisa o saobraćaju i da prilagode vožnju uslovima saobraćaja i dodaje: - Uz savet da za sebe uvek izaberu kvalitetnu zaštitnu opremu, čiju ponudu mogu pogledati na oglasniku Sasomange.rs. Oprema koju imate na sebi svakako zavisi od budžeta vozača ili od količine novca koju je spreman za nju da izdvoji, ali često se zaboravlja da ta oprema nema samo estetski već i sigurnosni karakter na koji morate biti fokusirani pri kupovini.

foto: Sasomange

Cenovni rang motocikala na oglasniku Sasomange.rs kreću se u rasponu od 250 evra za mopede starijih godišta, pa sve do 30.000 evra za reprezentativne primerke ovog segmenta auto-industrije.

- Stariji modeli skutera, u zavisnosti od kubikaže agregata i snage, prodaju se u rasponu cene od 500 do 2.000 evra, dok se modeli skutera novijeg godišta nude od 2.500 do 5.000 evra, u zavisnosti od brenda proizvođača, porekla, pređene kilometraže i starosti. Polovni motorcikli iz naše ponude tipa enduro, turing, nejked i sport/super sport su u cenovnom rangu od 3.500 do 8.000 evra u zavisnosti od godine proizvodnje, pređene kilometraže, ali i performansi koje poseduju dok se za nove ili novijeg datuma proizvodnje mora odvojiti više novca - kaže Mitrović.

