"ELEKTRIČNI BICIKLI ĆE BITI REGULISANI NOVIM ZAKONOM" Savetnik direktora agencije za bezbednost: Analiziramo deteljano probleme

Nakon tri godine otkako se povela rasprava o izmenama zakona i dalje se postavlja pitanje kako je moguće da prepravljeni električni bicikli, brži i opasniji od mopeda, ne podležu nikakvim zakonskim pravilima.

Zašto je to tako i da li će doći do promena u zakonu otkrio je Milan Ilić, savetnik direktora agencije za bezbednost saobraćaja.

- Analiziramo detaljno probleme koji su saobraćaju kada su električni bicikli u pitanju. Oni su se pojavili u većem broju od kada imamo uslugu dostave hrane, naročito posle korone. U ovom trenutku zakon ne prepoznaje precizno električne bicikle kao vozila. Naime, oni po definiciji su kao mopedi. Dakle mogu da se kreću snagom motora bez upotrebe snage vozača. U ovom trenutku se razmatra o novim zakonskim odredbama. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja će da se radi do kraja godine, otpočeće taj proces i svakako ćemo detaljnije razmotriti kako to da definišemo. U ovom trenutku možemo naglasiti da postoji određen broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači električnih bicikala, pre svega dostavljači i možemo takođe reći da to nije veliki broj, nije veliki problem, ali svakako moramo preventivno delovati i preduzimati određene aktivnosti kako taj broj ne bi bio veći - rekao je Ilić i dodao:

- Učesnici u saobraćaju koji su vlasnici trotineta su takođe tražili definiciju i definisanju zakona ovih vozila i taj proces je do 15. juna u završnoj fazi. Problem električnih bicikala je ostavljen za novi zakon i posmatramo problematiku i preduzećemo određene aktivnosti, donećemo određene odredbe koje će uticati da ovi vozači, a i ostali vozači budu bezbedni.

