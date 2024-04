ZA OVA JAJA SE TVRDI DA SU NAJTVRĐA! Kurir televizija otkrila tajne ukrašavanja i kuvanja jaja koja MORATE DA ZNATE

Žuta, bela, od sitnih do krupnih. Ponuda jaja na pijacama je šarenolika. Cene se kreću od 15 do 20 dinara. To zavisi od veličine jajeta, ali i boje. Bela su nešto popularnije i skuplja.

Prodavci kažu da je prodaja jaja počela ove nedelje. Na tezgama su izloženi puni kartoni pretežno kokošijih jaja, a mogu se pronaći i morčija za koje se tvrdi da su najjača.

- Verovatno da su po tome što su najtvrđa. Imaju u sebi taj učinak ljuske i zato ih vole da ih troše dosta. Mada troše se i ova ostala, ali morčija su verovatno bolja - rekao je prodavac.

Za one koji nemaju mnogo vremena da ukrašavaju jaja, sami prodavci su pripremili jaja koje su veće i šarana voskom.

Dovoljno je samo farbati ih uz napomenu da se u vodu nikako ne dodaje so dok se kuvaju, kako bi se sprečilo skidanje voska.

Kuvanje jaja je prava mala nauka, pa bi trebalo da znate koliko dugo se kuva jaje da bi se žumance skuvalo, ali da ne bi bilo prekuvano, sa sivkastom ivicom. Ako ćete ih kuvati sa bojom, poželjno prirodnom, jaja stavite u jednom sloju u šerpu punu hladne vode. Poklopite šerpu, pustite da provri na jakoj vatri, potom smanjite i kuvajte ih sedam do osam minuta. Ako ćete jaja najpre obariti, pa topla stavljati u boju, preporučuje se da ih u jednom sloju stavite u šerpu sa hladnom vodom, pustite da voda provri na jakoj vatri, zatim sklonite šerpu sa ringle, i ostavite jaja u vreloj vodi 12 minuta. Potom ih prelijte hladnom vodom da biste mogli bezbedno da ih uzmete u ruku, i stavite ih u čašice sa bojom.

