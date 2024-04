EVO KOLIKO NOVCA TREBA ZA VASKRŠNJU TRPEZU: Za pečenje, jaja, prase i piće treba vam dosta para! Računica pokazala tačno u dinar

Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik, ove godine slavi se 5. maja, a mnogi već razmišljaju o pripremi praznične trpeze.

Ukoliko za četvoročlanu porodicu planirate praznični ručak na kojem će se naći jaja, predjelo, salata, supa, pečenja, kao i piće i torta, računajte na minimalni trošak od oko 12.000 dinara, dok vas najskuplja varijanta takvog ručka može koštati duplo više!

Alo! je napravio računicu za prazničnu trpezu na osnovu cena namirnica u velikim marketima koji postoje u svim gradovima u Srbiji.

Jaja

Tako, ako se odlučite za kupovinu jaja u ovim trgovinama, pakovanje od 10 komada L-klase košta od 199 do 245 dinara. Ukoliko planirate da ofarbate 40 jaja, za to će vam biti neophodno od 796 do 980 dinara.

Predjelo

Nijedna tradicionalna srpska trpeza ne može da se zamisli bez ovala predjela, na kojem se neizostavno mora naći nekoliko vrsta suvog mesa, sir i kajmak.

U velikim lancima supermarketa koji posluju u Srbiji za 100 grama pečenice trebaće vam 139 dinara, za pršutu 400 dinara, kulen 134 dinara, za 250 grama domaćeg mladog sira trebaće vam 159 dinara, dok će vam za 250 grama mladog kajmaka trebati 450 dinara.

Za predjelo će vam minimum trebati 1.282 dinara.

Salate

Uz predjelo idu i sveže sezonske salate, a na uskršnjoj trpezi uglavnom se nađe mladi luk, rotkvice, zelena salata, paradajz, krastavac i kupus salata.

Veza mladog luka košta 50 dinara, rotkvice 70, dok jedna zelena salata staje 60 dinara. Za jedan krastavac će vam trebati 80 dinara, a za kilogram paradajza 250 dinara. Za kilogram kupusa trebaće vam 59 dinara, što znači da ćete samo za salate potrošiti 569 dinara.

Supa

Nakon predjela, sledi i supa, a ukoliko se odlučite za pileću, trebaće vam kilogram pilećih grudi, čija se cena kreće do 500 dinara. Potrebno je i 300 grama šargarepe po ceni od 76 do 90 dinara po kilogramu, 300 grama celera od 119 do 199 dinara i 200 grama crnog luka čija je cena u marketima od 89 do 99 dinara. Dakle, praznična supa će vas koštati 700 dinara.

Pečenje

Neizostavni deo uskršnjeg ručka je pečenje, a tu možete da birate između prasetine i jagnjetine. Ako se odlučite za praseće, kilogram tog pečenja košta 2.400 dinara, dok je jagnjetina 2.800 dinara. Ukoliko planirate uskršnji ručak za četvoročlanu porodicu, trebaće vam najmanje dva kilograma pečenja, što znači da će vas ova stavka koštati najviše - od 4.800 do 5.600 dinara.

Torta i piće

Nijedan praznik, pa ni Vaskrs ne može da prođe bez deserta, a tortu ili kolače možete da naručite u poslastičarnicama ili specijalizovanim radnjama za slatkiše, što je, uzimajući u obzir cene pojedinačnih sastojaka, čak i povoljnija varijanta od domaćih poslastica. Cena kilograma najrazličitijih vrsta torti kreće se od 1.300 do 2.600 dinara, a cela torta (težine od 2,2 do 2,5 kilograma) koju će četvoročlana porodica konzumirati tokom uskršnjih praznika može se kupiti za 4.000 do 5.500 dinara.

Piće je neizostavni deo praznične trpeze, a litar crnog vina kreće se u rasponu od 350 do 1.600 dinara. Slična cena je i za litar belog vina, dok jedna limenka piva košta od 70 do 130 dinara. Za negazirane sokove trebaće vam od 160 do 200 dinara, dok ćete za dva litra gaziranih sokova morati da izdvojite do 170 dinara.

Sabiranjem svega navedenog, od jaja do torte, minimalni izdatak praznične trpeze nešto je veći od 12.000 dinara. Ako namirnice kupujete po najvišim cenama, moraćete da izdvojite i dvostruko više novca.

