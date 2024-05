OPREMA I NAMEŠTAJ ZA BAŠTE KOŠTA OD 990 DO 33.900 DINARA: Povećana potražnju za alatom, kosilicama, trimerima, bazenima

Cene opreme i nameštaja za uređenje bašte i dvorišta kreću se od 990 do čak 33.900 dinara. Na oglasniku Sasomange pronaći ćete sve što vam je potrebno za to, od cveća, sadnica i saksija do alata za sređivanje vrta - trimera i kosilica, kaže za Kurir Srđan Jovanović, prodajni savetnik na ovom oglasniku.

Početak proleća je pravo vreme da se krene u uređenje bašte i dvorišta. Kako dvorište predstavlja jedno od glavnih mesta na kojima tokom lepih prolećnih i letnjih dana provodimo vreme, veoma je bitno da bude uredno i lepo opremljeno, kako bismo sa svojim najmilijima kvalitetno provodili vreme i uživali u blagodetima leta koje dolazi.

Raj za uživanje

- S lepim danima proleća raste i potražnja za artiklima i uslugama za uređenje dvorišta i bašta na portalu Sasomange, koji vam olakšava izbor u rubrici "sve za kuću - bašta i dvorište" kako biste svom dvorištu, bašti ili terasi udahnuli novi izgled ili vratili stari sjaj. U kategoriji "sve za kuću", koja je jedna od najposećenijih na našem sajtu, imate veliki izbor nameštaja, cveća, opreme za sređivanje i ulepšavanje. Tu su i usluge profesionalaca za uređenje, koji bašte i dvorišta pretvaraju u pravi raj za uživanje tokom lepih prolećnih dana - kaže Jovanović i dodaje:

- Posle napornog radnog dana, ako ste ljubitelj prijatnih večeri na otvorenom i u bašti, uvek možete pronaći neku dobru garnituru ili ljuljašku za odmor i uživanje s prijateljima ili najmilijima. Dekorativni predmeti uvek ulepšaju baštu i vrt, tako da sebi možete priuštiti neki lep primerak za te svrhe. U ponudi su i veštačka trava i veštačke ograde, koje poslednjih godina sve više postaju zastupljene u baštama i vrtovima zbog lepog izgleda, jednostavnog postavljanja i održavanja. Takođe, možete naći bazene, suncobrane, tende, paviljone, solarnu rasvetu za dvorište...

Naš sagovornik kaže i da je ponuda velika, te da se mogu naći proizvodi za svačiji džep.

- Trenutno beležimo povećanu potražnju za alatom, kosilicama, trimerima, baštenskim nameštajem, bazenima. Takođe, veliko je interesovanje za sadnice cveća, seme trave, veštačku travu za ograde. Što se tiče cena sa oglasnika, veštačka trava za ograde košta 990 dinara, a makaze za rezanje voća 7.000. U ponudi su i bazeni, koji koštaju 6.990 dinara, ljuljaške za baštu i terasu su od 16.990, dok ljuljaška s toboganom iznosi 28.300 dinara. U ponudi je i veliki broj baštenskog nameštaja, pogodnog kako za male terase, tako i za bašte i dvorišta. Neki komadi se nalaze među skupljim, poput garniture koja košta od 24.999 do čak 33.900 dinara.

Kupovina na klik

Jovanović naglašava i da se veliki broj korisnika interesuje za baštenske garniture, gnezda ljuljaške, stolice za dvorište, ležaljke...

Poskupljenje Trgovci privlače kupce popustima - Kako ekonomska situacija u svetu diktira cene i na našem tržištu, možemo reći da beležimo njihov porast u odnosu na prethodne godine. Ipak, trgovci i oglašivači gledaju da raznim vrstama promocija i akcija privuku veći broj kupaca i ponude adekvatnu ponudu proizvoda po pristupačnijim cenama - kaže Srđan Jovanović.

- Možete sebi obezbediti prelepe komade od drveta, ratana, kuvane plastike, metala. U ponudi su artikli po raznolikim cenama, kako jeftiniji, tako i skuplji komadi nameštaja - kaže Jovanović i naglašava da je, kada govorimo o onlajn kupovini, ponuda dosta sveobuhvatna i samim tim kupci mogu pronaći dosta proizvoda po povoljnijim cenama.

- Veliki benefit kupci imaju od kupovine preko oglasnika i onlajn platformi, jer vrlo brzo mogu da pronađu proizvod ili uslugu koja im treba. Takođe, velika ponuda proizvoda im omogućava da iz udobnosti svoga doma mogu lako i jednostavno da dođu do svog proizvoda kupovinom na klik. Na taj način nije potrebno obilaziti radnje u potrazi za ponudom i cenama, a možemo pronaći potrebne artikle i usluge po povoljnijim cenama nego u radnjama. Brza isporuka i povoljnije cene nego u prodavnicama omogućavaju vam da na vrlo jednostavan način završite svoju kupovinu posetom oglasnicima ili onlajn platformama za kupovinu.

