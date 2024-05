KOŠAVA ĆE UDARATI I DO 100 KM NA SAT: Ljudi već počeli masovno da kijaju i kašlju, a najgore tek sledi

U prevozu, na ulici, bilo gde da su, ljudi masovno kijaju, kao da je vrhunac najagresivnije korovske biljke, ambrozije, a u stvari, nije to po sredi. Košava koja duva danima, i čiji se olujni udari očekuju i sutra, raspršuje polen trava koji je aktuelan, što dodatno iritira alergične osobe.

Rukovodilac Grupe za polen Agencije za zaštitu životne sredine dr Mirjana Mitrović objašnjava da ljudi sada pojačano reaguju, jer duva vetar a on rasprašuje polen trava koje su sada aktuelne.

- Aktuelni su poleni trava, i oni koji nisu moraju da krenu sa svojim terapijama. Vetrovito i toplo vreme pogoduje polenima koji se rasprašuju pomoću vetra - podseća dr Mitrović.

Prema njenim rečima, uskoro će da počnu da se žale i ljudi koji su alergični na lipu.

- Biće dosta i maca, ali da podsetimo da maca nije polen, odnosno nema alergeni potencijal već je to samo plod topole - kaže dr Mitrović za "Blic".

Simptomi alergija na polen: Crvenilo i suzenje očiju

Začepljenje i svrab u nosi

Kijanje

Kašalj

Otežano disanje

Astma

Promene na koži

Promene u probavi

Košava će tek da briše

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je za danas i sutra jake udare vetra, i do 100 kilometara na sat, za nekoliko područja naše zemlje.

U košavskom području danas i sutra duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima, a najjači udari vetra očekuju se u Banatu i Beogradu, čak i do 100 kilometara.

Na jugu Banata danas i sutra duvaće vetar jačine do 28 m/s, odnosno čak do 100 kilometara na čas. Na području Beograda, situacija je blaža, te se očekuju udari od 17 m/s, odnosno do 60 kilometara na čas.

Slabljenje košave očekuje se sutra uveče i tokom noći ka suboti.

Muke od februara

Agencija za zaštitu životne sredine izveštava sa 30 mernih mesta u Srbiji o prisutnosti 25 vrsta alergenog polena koji imaju svoju prirodnu dinamiku od 1. februara do prvih dana novembra.

Kako je Mirjana Mitrović nedavno objasnila za "Blic" neko je alergičan početkom februara i tokom proleća i to uglavnom na polene drveća, neko početkom leta i to su tada poleni trava, a pred kraj leta poleni korovskih vrsta sa najjačim alergenim potencijalom koji emituje ambrozija.

Ona je tada i najavila da će u periodu posle prvomajskih i vaskršnjih praznika da se pojača koncentracija polena trava i korovskih vrsta, i podsetila da krajem juna počinje da cveta najjagresivniji korov - ambrozija:

- Ona od polovine avgusta do kraja septembra ima intezivno cvetanje gde produkuje izuzetno velike količine polena u vazduh. Njeno polenovo zrno izuzetno agresivno reaguje sa našom sluzokožom stvarajući alergičnim osobama respiratorne tegobe - plitko disanje, sekreciju iz nosa i suzenje očiju, a kod težih slučajeva spazam i pojavu astme. Iz tog razloga je apel svim lokalnim zajednicama da se na vreme napravi strategija uništavanja korovskih biljaka pre nego što one uđu u fazu cvetanja.

Saveti za ublažavanje tegoba: Tokom dana prozore držite zatvorene

Ne izlazite napolje po vetrovitom vremenu

Ne izlazite iz kuće u toku prepodneva, tada je najviše polena u vazduhu

Često se umivajte

Češće perite kosu

Veš perite češće ali ga ne sušite napolju, osim uveče

Istresajte posteljinu

Skloniti se iz okruženja u kome raste uzročnik alergije

10 do 15 dana pre povećanja koncentracije alergena u vazduhu počnite sa terapijom

Da bi neko saznao da li je i na šta alergičan, neophodno da uradi kožni test kod alergologa, koji precizno utvrdi na koji je polen neko alergičan i u kom intenziteu. U zavisnosti od toga lekari određuju vrstu leka i potrebnu dozu.

