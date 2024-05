"TAKO JE KAKO JE, GUŽVE ĆE BITI!" Veliki radovi oko Soluna, alternativa za pojedine pravce ipak postoji, a ovo morate da znate

U Grčkoj, na području Soluna, u toku je veliki projekat "Flyover"- radovi koji će trajati bar četiri godine, što znači da će turisti ove i narednih nekoliko sezona biti suočeni sa potencijalno dugim kolonama, zastojima i čekanjima.

Obimni radovi na obilaznici oko Soluna uticaće na one koji se budu uputili ka Halkidikiju i to letovalištima na popularnim "prstima", zapravo najviše na dva - Kasandru i Sitoniju.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija (JUTA), kaže da što se tiče radova na području Soluna turističke agencije nemaju idealna rešenja, jednostavno - tako je – kako je!

- Mogući zastoji u putovanju se odnose na deo u okolini Soluna, na one koji putuju na prvi i drugi "prst" Halkidikija - Kasandru i Sitoniju. Turisti koji idu na treći "prst", i drugi deo kontinentalne Grčke, verovatno jedan deo njih će se prebaciti na putni pravac preko Bugarske, jer im je to bliže i jednostavnije će biti putovanje, da ne bi gubili vreme. Svakako da ćemo se mi potruditi da vidimo da li postoje i alternativni pravci koje bi mogli da predložimo ljudima osim ovih koje su Grci predložili. Uveravanja s grčke strane su da za ljude koji moraju proći kroz obilaznicu koriste alternativne pravce kroz grad, pomenuta su tri pravca – kaže Aleksandar Seničić.

U sezoni je sve moguće

Prvi čovek JUTE kaže da za sada sve dobro funkcioniše, i da su Grci poručili da će se potruditi da tako ostane. Kako još uvek sezona nije u punom jeku, tri pravca koja su predložena policija kontroliše 24 sata i ne dozvoljavaju zaustavljanja da se ne bi stvarale gužve.

- Policija na tim pravcima utiče da saobraćaj teče neprekidno, ali koliko će to moći u punom jeku sezone, videćemo. Sigurno da će biti čekanja i eventualno dužeg putovanja. Ne verujem da turističke agencije imaju velike alternative kada je reč o tim destinacijama. Oni koji idu južno dole, koji idu od Soluna na jug oni će zaobići taj deo i nemaju apsolutno veze sa tim radovima. Odvajaju se ranije i putuju, recimo, na ostrva, kao što su Krf, Lefkada, Kefalonija, Skijatos, Pilion, deo oko Atine, Peloponez, Sivota...Radovi su isključivo vezani za prva dva "prsta" Halkidikija, i to, pre svega, za prvi "prst" Kasandru. Oni koji idu na drugi "prst", u zavisnosti gde idu, mogu da koriste i alternativu i preko Bugarske – kaže Seničić.

Bugarska kao alternativni pravac

Dodaje da je one koji budu koristili Bugarsku kao alternativni pravac očekuje 10 do 20 kilometara razlike, ali „možda će to biti bolji pravac da bi izbegli gužve, voziće malo duže, ali će brže stići“, poručuju iz JUTE.

Korisni saveti i linkovi

Savetuje budućim putnicima ka Solunu da se o stanju na tri važne saobraćajnice, koje turisti najčešće i koriste, informišu na sajtu https://flyover.imet.gr/flyover_display.php, koji u realnom vremenu prikazuje zastoje, vreme prolaska i brzinu kretanja vozila.

- U pitanju su obilaznica oko Soluna (Periferiaki), Egnatia i Nikis avenija (pored mora). Na osnovu trenutne situacije možete odlučiti na koju saobraćajnicu je najbolje ići i gde su najmanje gužve. Videćete takođe i koliko vam okvirno treba vremena za prolazak. Prva crvena kolona označava imena saobraćajnica: Periferiaki, Egnatia, Paraliaki (Nikis, ulica pored mora), druga plave boje označava vreme prolaska u minutima, dok treća zelena kolona prikazuje brzinu kojom vozila trenutno prolaze – objašnjavaju u “Grčka info”.

Ovde je jedino problematično to što bi to značilo da morate da budete onlajn, što može da bude prilično skupo, jer ste u romingu.

Najbolji alternativni pravci

- Jedno vreme alternativa obilaznici, kao i nekada, biće prolazak kroz industrijsku zonu i centar grada, ulicama Egnatia ili Nikis pored mora. Mnogi turisti nam pišu da su i do sada na Halkidiki putovali isključivo kroz centar i upravo ulicom uz more, pa verujemo da to neće predstavljati veliki problem – navodi se na sajtu “Grčka info”.

"Flyover" je rešenje za saobraćaj Soluna

Inače, kada se završi projekat “Flyover”, Solun će imati novi besplatni autoput, što će doprineti rešavanju saobraćajnog problema ovog grčkog grada. Projekat će, kako je objašnjeno, obezbediti bolju povezanost istočnog dela Soluna sa južnim delom, aerodromom, Egnatia autoputem i Halkidikijem. Radi se na rekonstrukciji i proširenjima postojećeg puta, a biće izgrađeno:

novih 13 kilometara saobraćajnice

devet petlji

10 nadvožnjaka

tri nova tunela.

- “Flyover” će opsluživati 10.000 vozila na sat u svakom smeru i spasiće mnogo života, jer je trenutna stopa smrtnosti na ovoj obilaznici u Solunu 12 puta veća nego na Atiki putu u Atini – objašnjava se na sajtu “Grčka info”.

