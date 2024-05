ZA SAT VREMENA PREŠLI SAMO 7 KILOMETARA! Turiste iz Srbije dočekao pakao u Grčkoj! Šta se tačno dešava i kako da izbegnete čekanje

Projekat "Flajover" koji za svrhu ima da u budućnosti poboljša i ubrza saobraćaj u Solunu, trenutno predstavlja veliki problem za sve one koji se kreću ka Halkidikiju.

Radovi na projektu "Flajover", prema najavama zvaničnika iz grčke vlade trajaće četiri godine, a kada se obilaznica oko Soluna (Periferiakos) završi (ukoliko se bude poštovao rok), saobraćaj će svakako biti rasterećen.

Do tada, svi oni koji moraju da prođu ovu deonicu puta, uključujući i naše turiste mogu samo da se naoružaju sa velikom količinom strpljenja ili da se uzdaju u prohodnost alternativnih obilaznica, kroz centar grada, a zatim ulicama Egnatia ili Nikis pored mora.

Radovi na "Flajoveru" u punom jeku

Početkom aprila meseca radovi na obilaznici su obustavljeni, ali su od kraja aprila ponovo u toku. Iako je pravi špic sezone još daleko, turisti su zatekli popriličan haos.

Sama deonica raskopana je po sredini puta, a suženje počinje u neposrednoj blizini samog grada. U oba smera prohodne su po dve trake, ali ne zadugo. Naime, u pravcu Halkidikija, put se sužava u samo jednu traku što traje nekoliko stotina metara, nakon čega se saobraćaj obavlja ponovo u dve.

Ilustracija foto: Profimedia

Ograničenje brzine na deonici izvođenja radova iznosi 70 kilometara na čas. Duž puta na kojem se radovi izvode, sa obe strane su postavljeni betonski blokovi, kao i potrebna signalizacija za usmeravanje vozača. I dok je na većem delu asfalt skinut i taj deo nasut kamenjem, primetno je da se na jednom delu sem postavljenih blokova, ne izvode nikakvi radovi.

Sem većeg broja ljudi, na terenu se nalaze i građevinske mašine, što na sredini puta, što pored njega. Ono što je primetno jeste da nervoze, makar kod Grka nema, kao i to da se poštuje propuštanje kola Hitne pomoći u svakom trenutku. Prilikom kretanja ka Halkidikiju, deonicu na kojoj se izvode radovi, od nekih sedam kilometara, a možda i koji kilometar duže, prelazili smo čak sat vremena.

Upravo ta činjenica nam je stavila znak pitanja nad viđenim - ako je sada ovakva gužva, šta nas čeka s početkom letnje sezone, pa i u njenom samom piku tokom jula i avgusta, kada su i vrućine nesnosne?

Sajt "Flajover" za obaveštenja o gužvama

Ono što je ključno jeste da makar imate neko predznanje u kom terminu da izbegavate kretanje po obilaznici oko Soluna - ako je to moguće. Uglavnom, radi se o jutarnjem i popodnevnom špicu kada ljudi idu na posao od 7.30 do 10.30 i kada se vraćaju kućama, između 15.30 i 19 časova. Ono što treba spomenuti jeste i to da u jutarnjim časovima veći deo autobusa sa turistima dolazi ka Halkidikiju, dok se povratak sprovodi uglavnom u večernjim časovima.

Prema rečima direktora Yute Aleksandra Seničića, preporuka za sve turiste koji putuju ka Halkidikiju je da kao alternativni vid kretanja koriste grad Solun.

Tom prilikom turistima ali i lokalnim žiteljima biće malo olakšano kretanje i to uz pomoć sajta koji u svakom trenutku pokazuje intenzitet saobraćaja "Thessaloniki Flyover - Real Time Traffic" (internet adresa: Http://flayover.imet.gr) kako na obilaznici, tako i u centralnim gradskim bulevarima i ulicama koji se preporučuju za korišćenje kao alternativni pravac.

Pre ulaska na sajt potrebno je znati tri stvari:

Informisanje o gužvama najbolje je da proverite više puta, po ulasku u Grčku i neposredno pred Solun, da biste na vreme znali kojim putem da se zaputite. Za korišćenje sajta je potreban internet, te je poželjno da imate tarifni dodatak ako idete sa srpskom karticom, aktivan internet ako koristite grčku ili na kraju, prilikom pauze pred ili u samom Solunu, pogledajte preko vajfaja. Ono što je bitno napomenuti jeste činjenica da su sve informacije u realnom vremenu dostupne i da je moguće tokom kretanja i na alternativnom pravcu uleteti "u crveno".

foto: M. Radulović

Sajt je na grčkom, ali jednostavan za korišćenje

Sam sajt je jednostavan za korišćenje budući da korisnicima daje podatke u realnom vremenu. Primera radi, ako je obilaznica u crvenoj boji, a ponuđeni alternativni pravci obojeni u zeleno, imaćete dovoljno vremena da izaberete pravac kretanja - ulicama Egnatia i Nikis koja se pruža pored mora.

Navika naših turista da granični prelaz "Bogorodica - Evzoni" prelaze u ranim jutarnjim časovima u novonastaloj situaciji može se pokazati kao učinkovita, jer ukoliko se ispred Soluna nađete oko pet ili šest sati ujutru, velika je verovatnoća da ćete proći bilo preko obilaznice ili kroz sam Solun, brže nego ako se nađete na ovoj deonici koji sat kasnije.

Taktika koja se nekada koristila samo za prelazak graničnih prelaza, odnosno, noćna vožnja kroz Severnu Makedoniju uz spavanje ili dužu pauzu, ovaj put može da vam pomogne i tokom kretanja pored Soluna.

Ipak, ono što treba da imate u vidu jeste činjenica da ovakva ideja neće biti samo vama na pameti, te je ipak najpametnije da se naoružate strpljenjem, vodom i nekim grickalicama.

Kurir.rs/Blic