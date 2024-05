DANAS SUNČANO I TOPLO, A KIŠA ĆE PADATI U 3 DELA SRBIJE: Zbog jedne pojave na snazi meteo alarm! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije - najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju od popodneva na zapadu, jugozapadu i jugu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području umeren do jak, a na jugu Banata s kratkotrajnoim olujnim udarima. Jutarnja temperatura od devet do 15 stepeni, a najviša od 24 do 28.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 15 stepeni, a najviša dnevna oko 27.

Delimična stabilizacija vremena

foto: Pritnscreen/RHMZ

"Za vikend i početkom sledeće sedmice delimična stabilizacija vremena - u većini mesta biće suvo uz duže sunčane intervale, osim na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, gde će biti promenlјivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, plјuskovima i grmlјavinom. Za vikend će u košavskom području ponovo duvati umeren i jak jugoistočni vetar", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Pritnscreen/RHMZ

U zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM danas je na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.