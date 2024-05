OD 31.000 PREVENTIVNO PREGLEDANIH GRAĐANA, 2.400 MORA NA HITNO LEČENJE: U UKCS nađeno 6 tumora pluća rezultati dece zabrinjavajući

Od 31.000 pregledanih građana tokom ovonedeljne akcije besplatnih preventivnih pregleda u zdravstvenim centrima širom Srbije, čak 2.400 mora na dalju dijagnostiku i hitno lečenje, rekao je juče ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

U više od 200 zdravstvenih ustanova druge nedelje akcije besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja čak i građana koji nemaju zdravstvenu knjižicu, zabeležen je rekordan odziv građana od 31.131 osobe. Odrasli su mogli brzo i efikasno da provere krvnu sliku, izmere krvni pritisak, provere hormone štitaste žlezde, urade tumor markere prostate i obave pulmološki pregled, a svakom starijem od 50 godina s pušačkim stažom dužim od tri decenije urađen je i rendgen pluća.

Prvi put su organizovani i preventivni fizijatrijski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta, kojima su pregledani kičma, stopala i celokupni lokomotorni sistem.

- Pacijenti su uhvaćeni u fazi kada može da im se pomogne i kada će biti izlečeni. I to je bio naš cilj. Samo u Kliničkom centru je u nedelju dijagnostikovano šest tumora pluća. Nisu se raširili i mogu da budu rešeni - rekao je ministar Lončar za RTS i dodao da su drugi deo priče problemi s kardiovaskularnim sistemom i bubrezima:

- Moramo da izvučemo zaključke iz ovoga da analiziramo kakvi su podaci, šta dalje moramo da uradimo. Moramo da krenemo s pojačanim skriningom za tumore pluća.

Prema njegovim rečima, veliki odziv bio je za dečje preglede u Vlasotincu i Prokuplju.

- Lekar je uočio 11 slučaja skolioze (zakrivljenje kičme, prim. aut.), desetoro dece s lošim držanjem i četiri deformiteta stopala . Dakle, svako drugo dete je imalo neki problem. Sva deca su uključena u proces terapije. Pola su devojčice, pola dečaci. Preventivni pregledi dece su neophodni zbog današnjeg načina života dece, fizičke neaktivnosti i prekomerne upotrebe mobilnih telefona i drugih uređaja. Ove dijagnoze, ukoliko se ne reše na vreme, kasnije mogu da dovedu do ozbiljnih posledica poput bolova, krive kičme, atrofije mišića - nabraja Ristićeva i dodaje:

- Apelujem na roditelje da odvoje malo vremena da shvate da deca treba da se pregledaju zbog načina života koji se živi. Svako drugo dete koje je juče pregledano je dobilo instrukcije šta treba da radi u budućnosti i da spreči da dođe do većih posledica, samo zbog toga što nema dovoljno fizičke aktivnosti i što se previše vremena provodi u nekom neprirodnom položaju - naglasio je Lončar.

Nastavlja se projekat

Zapošljavanje mladih lekara i medicinskog osoblja

Ministarstvo zdravlja nastavlja projekat zapošljavanja najboljih svršenih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

- Danas novih 100 najboljih od najboljih dobija posao lekara i 140 najboljih medicinskih sestara i tehničara. To je ponos cele Srbije, to je ponos našeg zdravstva, to je naša budućnost. Kao i obično, obavio sam sastanak sa svima njima. Želim da upoznam tu decu koja sutra treba da vode računa i o nama i o našim roditeljima i o našoj deci, i da im predočim da su oni ti od kojih zavisi zdravstveni sistem Srbije - rekao je Lončar i istakao da će projekat vratiti na staro i da će dva puta godišnje u junu i decembru zapošljavati najbolje lekare i tehničare.