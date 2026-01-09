Slušaj vest

Vreme u Srbiji jutros umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazom, a tokom dana toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Naoblačenje se očekuje ujutru na severu i zapadu zemlje, a tokom dana i u ostalim krajevima, dok su popodne moguće mešovite padavine.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od -14 na severu i zapadu do -4 stepena na istoku zemlje, dok će najviša biti od -1 do četiri stepena.

1/27 Vidi galeriju Sneg u Beogradu Foto: Marko Karović/Kurir

Upozorenje RHMZ na jak mraz i ledenu kišu

Ujutru (09.01.) u većem delu Srbije veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem od -17 °S do -7 °C , dok se samo na istoku (u Negotinskoj krajini) očekuje slab mraz oko -4.

I na području Beograda ujutru veoma hladno sa umerenim, a na širem području grada i jakim mrazem od -11 do -7.

Tokom dana (09.01.) novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, a uveče i tokom noći i na istoku zemlјe mestimično lediti pri tlu.

Vreme u Beogradu: ledena kiša

Vreme u Beogradu ujutru malo do umereno oblačno i veoma hladno, a tokom dana malo toplije uz novo naoblačenje, koje će popodne i uveče usloviti kišu, koja će se lediti u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, najniža temperatura će biti od -11 do -7, a najviša dnevna od dva do četiri stepena.

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima.

Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

RHMZ: Minus u celoj Srbiji, najhladnije u Sjenici Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sa meteoroloških stanica u Srbiji, najniža temperatura izmerena je u Sjenici i Smederevskoj Palanci i iznosi minus 17 stepeni Celzijusa, dok je subjektivni osećaj hladnoće u Sjenici minus 20, a najviša temperatura u Srbiji registrovana je u Negotinu - tri stepena ispod nule. U unutrašnjosti i na planinama jutros su zabeleženi jaki mrazevi, posebno na Kopaoniku, gde je izmereno minus 11, a subjektivni osećaj je minus 19, naveo je RHMZ, prema podacima u 7 časova.

Uvedena vanredna odbrana od poplava na reci Ibar

Na reci Ibar uvedena je vanredna odbrana od poplava, na vodnoj jedinici "Ibar- Kraljevo, Novi Pazar", saopšteno je iz preduzeća Srbijavode.

Vanredna odbrana od poplava uvedena je usled padavina, porasta vodostaja i zasićenosti zemljišta, uz tendenciju daljeg rasta vodostaja.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena na reci Ibar, na vodnoj jedinici "Ibar-Kraljevo, Novi Pazar" i to na deonicama: M 1.2.7, M 1.2.8, M 1.2.9 i M 1.2.11, u okviru sektora M 1.2, sliv reke Zapadne Morave.

Ekipe JVP "Srbijavode", kako je navedeno, nalaze se na terenu i u stalnom su kontaktu sa lokalnim štabovima za vanredne situacije i Sektorom za vanredne situacije, gde se koordinisano prate hidrološke i bezbednosne prilike.

Nadležno vodoprivredno preduzeće je u punoj pripravnosti i pripremilo je džakove sa peskom i mehanizaciju, radi pravovremenog reagovanja ukoliko dođe do pogoršanja situacije.

Ledeno jutro u Srbiji trećeg dana Božića

U Srbiji je na snazi četvrti stepen pripravnosti, a prognoza za danas najavljuje ledenu kišu. Jutarnja temperatura i do minus 11 stepeni, najavljeni su novi slojevi leda pri tlu, veoma opasna i za pešake i za vozače.

Pojedina sela u krupanjskom kraju bez struje

Mladen Stefanović, predsednik opštine Krupanj, kaže da je već četiri dana vanredna situacija na celoj teritorije opštine.

"Dok smo pre dva dana imali 1.890 domaćinstava bez struje, tokom jučerašnjeg dana taj broj je pao na oko 1,000/1.300 domaćinstava, broj se smanjio nakon intervencija ekipa montera", rekao je Stefanović.

Naveo je da su glavne saobraćajnice očišćene i u funkciji.

"Najveći problem je električna energija, neka sela su već šest dana bez struje. Jako je teško funkcionisati u takvim uslovima jer to utiče na grejanje i vodu", kaže Stefanović.

Kada je u pitanju vodosnabdevanje, Krupanj, kako kaže Stefanović, nije imao većih probleme sa vodom.

"Ukoliko se ovakvo vreme nastavi, može doći do problema sa vodom ali mi smo spremni da obezbedimo cisterne sa vodom i za potrebe stočarstva", navodi Stefanović, javlja RTS.

Foto: RHMZ Printscreen

Mihajlović: Najveća opasnost poledica ispod snežnog pokrivača

Goran Mihajlović načelnik sektora za vanredno pozorenje i rane najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorio je da je kombinacija jakog mraza i ledene kiše trenutno najopasnija meteorološka pojava u Srbiji.

"Iako je jutro bez padavina, u popodnevnim i večernjim satima očekuje se ledena kiša, pre svega u Vojvodini, Beogradu i kasnije na istoku zemlje. Temperature su izuzetno niske, sa jakim mrazevima i do -18 stepeni, ali takvi uslovi nisu neuobičajeni gledano kroz istorijske podatke", rekao je Mihajlović.

Mihajlović je istakao da će najveću opasnost u narednim danima predstavljati poledica, naročito ona koja se stvara ispod snežnog pokrivača, zbog čega je na snazi narandžasti meteo-alarm i poziv na pojačan oprez.

Foto: RHMZ Printscreen

Situacija u Čačku i Jagodini

Direktor JP "Gradac" u Čačku Milan Bojović rekao je za RTS da je u poslednjih nekoliko dana bilo preko 20 centimetara snežnih padavina na gradskom području, a na velikim nadmorskim visinama i preko 50 centimetara.

"Kombinacija neprestanih padavina, ledene kiše i snega je otežala i održavanje puteva i odvijanje saobraćaja, ali zahvaljujući ogromnom angažovanju radnika naših javnokomunalnih preduzeća, Komunalac, Gradsko zelenilo i Moravac, koji vrše realizaciju programa zimske službe, su putevi neprestano bili prohodni tokom prethodne noći", rekao je Bojović.

Pre nekoliko dana u jednom selu u Jagodinskoj opštini nabujala Ravnička reka odnela je deo nasipa koji je nekoliko meseci korišćen kao privremeni prelaz, jer je most preko reke bio zatvoren za saobraćaj.

Meštanima ističu da im je i ovo privremeno rešenje značilo.

Temperature jutros u 7 časova, najhladniji Sjenica, Smederevska Palanka, Ćuprija, Veliko Gradište...

Foto: RHMZ Printscreen

Šest osoba povređeno prilikom pada na ledu

U toku noći, u Beogradu nije bilo nijedne saobraćajne nesreće. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 111 puta, a 12 intervencija bilo je na javnom mestu.

U ovom trenutku svi državni putevi prvog i drugog reda, prilazi graničnim prelazima kao i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj na celoj teritoriji Srbije.

Na snazi je zabrana za šlepere, na teritoriji Bačke, Zapadne Srbije i Zaječara. Vanredna situacija proglašena na teritorijama Loznice, Krupnja, Malog Zvornika, Vladimircima , Osečini i Majdanpeku...

Ledena kiša i veliki temperaturni minus najopasniji su spoj.