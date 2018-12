BESPLATNA PREDSTAVA ZA OSMAKE: Dođite na nezaboravni „Briljantin” u izvedbi savremenih gimnazijalaca

Osmaci, Savremena gimnazija vam u pretprazničnom periodu poklanja novogodišnji mjuzikl „Briljantin”. Imate priliku da u petak, 14. decembra, u 15 časova u Kulturnom centru Čukarica besplatno pogledate adaptaciju ovog bezvremenskog mjuzikla u izvedbi savremenih učenika i osetite duh pedesetih godina.

Predstava je besplatna, ali je broj mesta ograničen pa je potrebno da se prijavite što pre! »

Pogledajte šta vas očekuje:

„SGrease” drugi put pred beogradskom publikom

Miks glume, pevanja i plesa je odličan način da ovu godinu privedete kraju, a taktovi čuvenih pesama „You're the One That I Want”, „Summer Nights”, „We Go Together” i „Grease” približiće vam praznični duh.

Scenario i režija, kao i muzički aranžmani, nastali su u kreativnoj pozorišnoj radionici savremenih gimnazijalaca i profesora, koji su premijeru imali u junu u prepunoj sali Centra za kulturu „Vlada Divljan”. Tada se tražila ulaznica više, a sada vi imate mogućnost da doživite ovo iskustvo potpuno besplatno. Uz ulaznice dobićete i poklon iznenađenja.

Škola koja neguje talente svojih učenika

Savremena gimnazija, kao najmodernija Kembridž gimnazija u Srbiji i regionu , poznata je po tome što vodi računa o talentima, afinitetima i težnjama svojih učenika, zbog čega ih je još jednom podržala, ovog puta u realizaciji velikog projekta „SGrease”.

Kada škola učeniku daje vetar u leđa u svakom njegovom poduhvatu, bilo da je on umetnički, naučni ili sportski, odlični rezultati uvek dođu kao nagrada. To je slučaj i sa savremenim mjuziklom, koji je nastao na nagovor učenika koji su bili istrajni u tome da ga u svojoj školi realizuju.

Moderno okruženje za najbolje rezultate

U Savremenoj gimnaziji učenici mogu izabrati Nacionalni ili Kombinovani program , dok se za Cambridge International program odlučuju učenici koji žele da se školuju isključivo na engleskom jeziku.

U futuristički opremljenoj školi profesori časove drže pomoću interaktivnih tabli i stolova, učenici umesto svezaka koriste tablete i laptopove, dok pomoć dobijaju i od svog prijatelja robota, Ubtecha.

U pauzama između časova savremeni učenici provode vreme u posebno dizajniranim prostorijama za odmor, gde sviraju klavir i igraju stoni fudbal, dok oni koji žele fizički da se razgibavaju mogu da trče, vežbaju ili igraju košarku i stoni tenis u fitnes sali.

14. 12. 2018. u 15h, Kulturni centar Čukarica – Ne propustite savremeni „Briljantin”

Scena Kulturnog centra Čukarica u Beogradu biće otvorena za sve učenike osmog razreda u petak, 14. decembra, u 15 časova. Podsećamo vas da je ulaz besplatan, ali da je, zbog ograničenog broja mesta, neophodno da se prijavite i svoje mesto obezbedite na vreme .

Dođite da uživate u nezaboravnoj adaptaciji „Briljantina”, koji je, prema mišljenju mnogih, i dalje najpopularniji mjuzikl svih vremena.

