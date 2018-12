ISKORISTITE PRAZNIČNU GROZNICU! Evo kako da iskoristite praznike za pokretanje uspešnih marketinških kampanja

Sezona praznika je u punom jeku i stručnjaci za digitalni marketing širom sveta su usredsređeni na to da godinu završe velikim uspehom kompanije pod snažnim uticajem marketinga.

Tim povodom vam predstavljamo savete nekih od najpoznatijih svetskih stručnjaka u marketingu, uključujući Nila Patela i Meri Smit. Među njihovim savetima naći ćete i dobre ideje za kampanje, strategije, organske načine za dovođenje saobraćaja na vaše web sajtove i blogove, ideje za stvaranje jedinstvenog marketinškog sadržaja i još mnogo toga.

1. Lari Kim, izvršni direktor i osnivač kompanije „Mobile Monkey“

Uđite u 2019. godinu sa najmanje jednom „namerno obmanjivačkom" marketinškom inicijativom, odnosno idejom koja deluje potpuno nerealno.

Postoji teorija da se rast sastoji od mnoštva malih koraka. To razmišljanje je zamka. Stotinu postepenih poboljšanja ne može da dostigne uticaj samo jednog velikog napretka.

Preterano realno razmišljanje dovodi do realnih, ali ne i do preterano izuzetnih rezultata. Aktivirajte revolucionarne ideje i kreativnost. Moj predlog? Pokrenite novi kanal koristeći Facebook Messenger chatbotove. To je odličan način da dođete do svojih velikih uspeha.

2. Nil Patel, saosinvač kompanije „Neil Patel Digital“

Moj savet broj jedan za ovu sezonu je da vašim najvećim fanovima na Fejsbuku pružite posebnu promotivnu ponudu koju niko drugi ne može da dobije. Ako pošaljete e-mailove i stavite do znanja ljudima da radite takvu promociju, povećaćete angažman, što će vam nadalje pomoći da dobijete više fanova. Što više fanova imate, to će se vaš glas širiti po Fejsbuku mnogo brže kada budete promovisali bilo šta (čak i nakon sezone praznika).

3. Mari Smit, marketinški stručnjak za Fejsbuk

„Priče su budućnost", rekao je osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg na nedavnoj konferenciji.

Format „priče“ (story) na Instagramu i Fejsbuku ima 15 puta brže povećanje u odnosu na sadržaj koji se deli na feedu, tako da će priče uskoro premašiti sadržaj sa feeda kako u količini, tako i u značaju. Marketinški stručnjaci bi trebalo da kreiraju specijalne praznične oglase za Fejsbuk i Instagram Story.

Ali nemojte razmišljati kao prodavac. Mislite kao narator. Fokusirajte se na stvarna iskustva ljudi: usmerite pažnju na vaše srećne kupce i predstavite njihove priče o uspehu, funkcionalne priče o uspesima vaših zaposlenih...

4. Virdžinija Nuesej, direktorka marketinga sadržaja u kompaniji „Mobile Monkey“

Trudite se da motor koji pokreće vaše društvene medije stalno radi.

Možda je teško to uvek postići tokom praznika. Možda imate isplanirano slobodno vreme. Možda mislite da će vaša publika ionako biti obuzeta praznicima, pa čemu trud. Možda.

Sa druge strane, i drugi možda misle da su praznici najbolji trenutak za odmor... Dakle, to je savršeno vreme da steknete prednost, dok svi ostali odmaraju!

Brza pobeda: Podesite automatizovane kampanje za Facebook Messenger, koje će da šalju poruke tokom cele sezone praznika. Iskoristite darove koje može da vam donese završetak 2018. godine.

5. Lisa Bajer, vlasnica Social PR Agency

Koristite proširenu stvarnost (AR).

Kreirajte sezonske i brendirane geo-filtere na Fejsbuku, Instagramu i Snepčetu. Dodajte sezonske i praznične emotikone, mimove i gifove. Kreirajte vodič za praznične poklone koji odgovara vašoj publici kao deo strategije sadržaja i komunikacije putem društvenih medija i chatbotova.

6. Pem Mur, osnivač kompanije „Marketing Nutz“

Praznici su odlično vreme za marketing na društvenim medijima, a marketinški stručnjaci mogu da budu kreativniji nego ikad i razmišljaju „izvan kutije“ kada su u pitanju „digitalni pokloni“.

Razmislite o stvaranju vrhunskog sadržaja koji zaista privlači pažnju vašeg idealnog kupca i dovodi ih do željene akcije, koja uzbuđuje i vas i njih. Napravite sadržaj u kome će učestvovati neki od najvažnijih lidera i influensera u vašoj tržišnoj niši, bilo da je to kroz kreiranje njihove preporuke omiljenih proizvoda, savete ili sabiranje utisaka o vašim proizvodima.

Tada možete da objavite ovaj sadržaj u više formata, kao što su vizuelni info-grafici, tekst sa vizuelnim porukama na blogu, video-snimak na Jutjubu, Fejsbuk „live“ video-snimak i čak serija priča na Instagramu (Instragram Story).

Ovaj deo bi bukvalno mogao da bude osnova za 20-50 različitih sadržaja. Osim toga, na taj način ćete dobiti dosta prostora da postavite linkove koji vode na vašu web stranicu, što će vam pomoći da dobijete više pažnje i povećate svest o brendu.

Ako želite da naučite kako da iskoristite internet i sve online platforme i servise tako da budu u službi vašeg marketinga i komunikacije sa potrošačima i da postanete stručnjak za kreiranje sopstvenih kanala komunikacije, više o edukativnim programima kod nas možete da saznate na ovom linku.

