POSAO U KOME SE UŽIVA: Evo šta magovi marketinga najviše vole u svom poslu

Marketing je profesija koja je istovremeno i kreativna i praktična. Kada radite u marketingu – plaćeni ste da pišete, stvarate i gradite odnose. Ako dobro radite svoj posao, možete se istovremeno zabaviti i pomoći ljudima da dođu do onoga što im je potrebno.

Naravno, to ne znači da u marketingu nema stresa i da je svaki dan ispunjen zadovoljstvom i harmonijom. Evo šta nekoliko uspešnih marketinških stručnjaka kaže o tome.

Džini Ditrih, generalna direktorka PR i marketinške agencije „Arment Dietrich, Inc.”

Kada sam počela da radim u PR i marketinškoj agenciji „Fleishman Hillard”, najviše sam se bavila pisanjem. Diplomirala sam engleski sa posebnim fokusom na kreativno pisanje i to je bio posao u kome sam iskreno uživala.

Kako su godine prolazile, osnovala sam sopstvenu firmu i sve više se bavila drugim, menadžerskim poslovima. Međutim, s vremenom sam shvatila da mi nedostaje ono što je bila moja strast – svakodnevno pisanje.

Potrudila sam se da se fokusiram na to i posle nekoliko godina moja strast je ponovo pobedila. Uspela sam da ubedim klijente da me angažuju, jer umem da pišem bolje od drugih. Sada sam plaćena da pišem i to je nešto u čemu svakodnevno neizmerno uživam.

Džastin Grej, osnivač konsultantske firme „Lead MD”

Mrzeo sam svoj prvi posao u marketingu. I drugi i treći. Počeo sam da se osećam kao da sam u školi (ili možda u životu) doneo pogrešnu odluku.

Ali 2006. godine počeo sam da radim sa jednom novom firmom, koja je tek počinjala da se probija na tržištu. Tada sam shvatio da nije problem u marketingu, već u načinu na koji tradicionalne kompanije povlače marketinške poteze. Sve je postalo drugačije kada sam počeo da primenjujem moderne tehnike i da izlazim iz do tada ustaljenih okvira.

Danas volim marketing iz mnogo razloga. Ipak, najviše od svega volim to što se tokom bilo koja dva dana nikada ne osećam isto i što sam tih (ponekad i veoma dugačkih) dana u stanju da uradim bezbroj poslova, toliko da i sam sebe ponekada iznenadim.

Uspon digitalnog marketinga otvorio je vrata za decentralizaciju posla. Mogu da se probudim ujutru, napišem članak ili blog, da održim nekoliko sastanaka ili obavim nekoliko poziva, pregledam rezultate prošlonedeljnih kampanja i uradim još dvadeset različitih stvari.

Istovremeno, pratim analitičke podatke i sagledavam „široku sliku”. To mi je važno zato što na svaki sastanak mogu da dođem sa najsvežijim informacijama koje se tiču ne samo mog posla, već i celokupnog tržišta. Takav tempo i dostupnost podataka je ono što obožavam u ovom poslu.

Kejti Martel, marketinška konsultantkinja

Imam sreću da živim sopstveni san i radim kao frilenser. Sama sam svoj gazda. To mi pruža slobodu da biram organizacije sa kojima sarađujem i da radim samo sa onima koji rešavaju prave probleme, pametni su i imaju plemenite ciljeve.

Ono što najviše volim u svom poslu jesu različite perspektive i ideje kojima sam svakodnevno izložena. Postavljam teška pitanja svojim klijentima i zahtevam visok nivo njihovog učešća, jer verujem da samo zajedno možemo da stvorimo magiju. Nema ničeg boljeg nego kada vidite da ste pomogli da dobre ideje i dobri ljudi dobiju priznanje za svoj rad.

Karla Džonson, specijalista za marketing u firmi „Communications LLC”

Najviše volim kada pomažem ljudima da postanu kreativniji u poslu koji obavljaju.

Preduzetnici imaju mnoštvo sjajnih ideja, ali bore se sa time kako da ih realizuju. Često sumnjaju u svoj uspeh jer misle da im je potrebno mnogo novca i različitih resursa, da su usluge ili proizvod koji oni nude dosadni i neinspirativni i da zato nikada neće moći da imaju dobru marketinšku kampanju.

Srećom, to nije tačno.

Istina je zapravo da ljudi često razgovaraju o reklamama. Kada vidimo sadržaj koji nas je nasmejao, inspirisao, obradovao i pokrenuo, pričamo o tome svojim prijateljima i kolegama. Tako se poruka i ideja koje želite da plasirate šire velikom brzinom. Zbog toga, kada vidim da su preduzetnici shvatili da je najvažnija dobra ideja i kada počnu da svuda oko sebe pronalaze inspiraciju, shvatim koliko zaista volim svoj posao.

Alek Rin, menadžer marketinga sadržaja na LinkedInu

Uživam u marketingu sadržaja. Zašto samo zadovoljavati potrebe klijenata nudeći im proizvode i usluge, kada možete da odete korak dalje i ceo proces reklamiranja pretvorite u jedno neočekivano prijatno iskustvo?

Neka sadržaj koji nudite bude zabavan i inspirativan, obogatite ga sjajnim dizajnom i učinite ga vizuelno uverljivim. Nikada nećete biti dosadni i privući ćete mnogo klijenata.

Mel Karson, osnivač i izvršni direktor agencije „Delightful Communications”

Otkad sam pokrenuo svoju agenciju, moja misija je da inspirišem i edukujem preduzeća i njihove lidere da budu upadljiviji, primetniji i upečatljiviji.

Volim kada vidim da je poruka zaista odjeknula među ljudima. Tada se osećam kao da sam promenio deo sveta nabolje. Uživam da radim sa brendovima koji su spremni da se usredsrede na ljude a ne samo na brojeve i piksele, jer tada marketing zaista može da im pomogne da se unaprede.

Najbolje sarađujem sa kompanijama i ljudima koji žele da evoluiraju i neprestano unapređuju svoj odnos sa potrošačima.

Endi Krestodina, suvlasnik i strateški direktor agencije „Orbit Media Studios”

Volim mnogo toga u svom poslu. Ali najviše mi se sviđa to što kada radite u agenciji, možete da vidite kako iznutra izgleda organizacija rada velikog broja preduzeća.

Fascinantno je to sa koliko sam se ljudi iz različitih branši susreo u poslednjih nekoliko meseci – od maksilofacijalnih hirurga, preko mesara i proizvođača sportske opreme, do vlasnika kompanije koja uklanja divlje životinje iz podruma i sa tavana!

Svi ti ljudi me motivišu da koristim sva svoja znanja i veštine da bih postigao dobre rezultate. Svaka kompanija je jedinstvena i ima različite ciljeve. Učiću sve dok budem u ovom poslu i znam da mi nikada neće biti dosadno.

Volite marketing? Nađite inspiraciju u rečima ovih uspešnih ljudi. Poslova i mogućnosti je mnogo – sve firme traže marketinške stručnjake, a polje delovanja marketinga se neprestano širi zahvaljujući razvoju novih tehnologija. Zato je ovo oblast u kojoj uvek morate pratiti trendove. Radite na sebi, savladajte nove veštine iz oblasti marketinga i uživajte u uspehu pravih marketinških stručnjaka.

