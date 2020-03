DIZAJNERSKI PORTFOLIO: Ove 4 stavke niko ne želi da vidi u vašem portfoliju

Ukoliko ste dizajner, a nemate portfolio – onda nešto nije u redu.

Neophodno je da kao dizajner u svakom trenutku imate spremnu prezentaciju svojih radova za pokazivanje potencijalnim klijentima ili poslodavcima.

Na portfolio gledajte kao na dokaz svojih umeća i potrudite se da ga tako i formatirate i zapakujete, kako bi se u svakom segmentu dobro video vaš stil i način rada. Ako još nemate portfolio, istražite kako to rade svetski poznati umetnici i vodite se njihovim primerom.

Međutim, iako postoji veliki broj segmenata koje portfolio mora da sadrži, postoji i mnogo njih koji su potpuno nepotrebni. Mladi dizajneri često u želji da pokažu sve svoje znanje umeju da preopterete portfolio.

Zato smo pripremili nekoliko saveta, a najvažniji je – šta treba da izbacite iz dizajnerskog portfolija.

Skoro sve!

Naravno da ne mislimo na to da izbacite sve radove iz svog portfolija, ali važno je da znate da niko (da, zaista niko) ne želi da vidi portfolio od 40 stranica u kome se nalazi sve što ste ikada napravili i dizajnirali.

Morate izabrati najbolje radove koje zaista želite da podelite sa ljudima i na koje ste ponosni. Činjenica je da ne postoji dizajner koji je oduševljen svakim svojim radom i da je mnoge od njih uradio mimo svojih ubeđenja na zahtev klijenta.

Budite slobodni da eliminišete sve te radove koji vam se čine nepotrebnim i fokusirajte se na one koji su vam zanimljivi.

Vaši memoari

Važno je da se zna ko je autor radova i ko stoji iza portfolija koji je poslat. Međutim, nikome nije značajno čime ste se bavili kao dete, kada ste zavoleli dizajn i ko je vaša najveća inspiracija.

Ovo su informacije koje morate sačuvati za intervju kada postanete slavni, ali vaš portfolio mora biti oslobođen svih suvišnih informacija. Kroz njega prodajete svoje veštine i radove, a ne sebe.

Zato se posvetite odabiru radova i dizajnu same prezentacije. Priča može biti kreativna, ali svedena i koncizna.

Previše kompleksan dizajn

Vaš portfolio ne mora biti predstavljen na belom šablonskom slajdu generičke prezentacije, ali ne mora biti ni festivalski rad.

Cilj je da odiše vašim stilom i da se u svakom njegovom segmentu može prepoznati vaš pečat. To je vezivno tkivo svih vaših radova i zato je neophodno da portfolio bude moćan, stilski jednostavan i kvalitetan.

Klijenti neće odvajati previše vremena da shvate šta ste želeli da kažete, već će preleteti preko najznačajnijih stranica. Ukoliko im i to otežate, prihvatite rizik da vam se više neće javiti.

Jednoličnost

Uvek imajte na umu suštinu smisla stvaranja portfolija: da steknete veći broj klijenata, odnosno da dođete do novog posla.

Ukoliko u njemu predstavite samo svoje logotipe na kojima ste radili, osoba kojoj ste poslali prezentaciju neće znati šta još umete. To se odnosi i na sve ostale segmente rada. Morate uvek pokazati raznolikost svog kreativnog pristupa i sposobnost da odgovorite na različite zadatke koji su vam postavljani.

Čak i ako aplicirate samo za jednu vrstu dizajna, sve vaše dodatne veštine sigurno neće biti na odmet.

Naučite kako

Da biste mogli da napravite portfolio, morate imati određenu bazu radova. A da biste to imali, neophodno je da imate barem osnovna znanja o dizajnu i da ste prošli kroz dizajnerski proces. To možete učiniti, čak iako do sada niste imali klijente, uz pomoć škole koja vas uči na realnim projektima. Ali dizajn ne možete naučiti preko noći, niti na kratkim kursevima od po nekoliko meseci. Posvetite barem godinu profesionalnom usavršavanju uz pomoć kvalitetnih mentora.

Upišite obuku za grafički dizajn i uskoro ćete imati svoj prvi profesionalni portfolio.

