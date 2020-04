DOBRA VEST: Produžen rok za prijavu za učešće na velikom konkursu za srednjoškolce kreativce!

Dobra vest za sve one srednjoškolce koji su kreativni i maštoviti stiže sa Fakulteta savremenih umetnosti. Veliki konkurs za srednjoškolce kreativce koji ovaj fakultet organizuje svake godine, sada je zbog vanrednih okolnosti u kojima se svi nalazimo, produžen do kraja aprila.

Iskoristite slobodno vreme za svoje kreacije i prijavite se za učešće na konkursu do 30. aprila, do je rok za slanje radova 15. maj. One najuspešnije čekaju vredne nagrade.

Ovogodišnja tema konkursa je „Ogledalo”, a mogu da učestvuju svi učenici srednjih škola iz Srbije, bez obzira na to koji su razred. Sve što je potrebno jeste da popunite online prijavu za konkurs, najkasnije do 30. aprila.

Veliki konkurs za srednjoškolce kreativce zamišljen je tako da učenici imaju potpunu slobodu da se umetnički izraze. Ideja je da se podstakne mašta, da sve što zamisle i stvore u obliku i formi koje sami izaberu. Više o konkursu saznajte ovde.

Ovo je prilika za vaše umetničke kreacije, prijavite se i pokažite da ste najbolji!

Na vama je da izaberete da li ćete na temu odgovoriti kroz skulpturu, crtež, animaciju, u digitalnoj formi, kroz grafički dizajn, 3D umetnost, YouTube kanal, video-post, kreativni tekst. Sve dolazi u obzir. Jedino što je potrebno jeste da budete inovativni i originalni.

foto: Promo

Svi pristigli radovi biće podeljeni u šest kategorija:

CRTEŽ (klasični crtež rukom u svim crtačkim tehnikama, ilustracija, digitalni crtež rađen na kompjuteru);

SLIKA (slika napravljena bilo kojom slikarskom tehnikom, kolaž, mozaik, street art);

DIZAJN (grafički dizajn, modni dizajn, dizajn predmeta, arhitektura, ilustracija, digitalni crtež rađen na kompjuteru);

FOTOGRAFIJA (digitalna fotografija, foto-kolaži, foto-montaže);

MULTIMEDIJALNI RAD (video-radovi, klipovi, GIF-ovi, snimljeni performansi, instalacije, interaktivna/konceptualna/digitalna umetnost, land art, body art, kinetička umetnost);

KREATIVNI TEKST (poezija; proza – kratka priča, esej, savremena bajka, hibridni žanrovi – do pet stranica teksta).

Prijavite se za učešće u konkursu, a radovi se ove godine šalju isključivo online na e-mail adresu konkurszasrednjoskolce@fsu.edu.rs.

Školovanje, tableti, izložba: Pobednike konkursa očekuju vredne nagrade

Konkurs za srednjoškolce kreativce je osmišljen kao takmičenje jer će se kroz nadmetanje i takmičarski duh izroditi još originalnije i maštovitije ideje. Pobednike svih šest kategorija očekuju tableti sa olovkom, prva tri mesta u svakoj kategoriji dobiće vredne kurseve Adobe Photoshopa, dok će najbolji među najboljima, pobednik svih kategorija, osvojiti školovanje na Fakultetu savremenih umetnosti.

Mesto gde umetnost i tehnologija govore istim jezikom

Organizator konkursa, Fakultet savremenih umetnosti, prva je visokoobrazovna institucija u regionu u kojoj se umetnici školuju na drugačiji način. To je mesto gde tradicionalno obrazovanje susreće moderne tehnologije, što pruža mogućnost da mladi ljudi stiču znanje koje će od njih napraviti moderne umetnike 21. veka.

Predupisni rok za klasu 2020/21. traje, interesovanje je veliko, čak je na nekim smerovima ostalo svega nekoliko slobodnih mesta. Konsultacije i priprema za prijemni ispit obavljaju se potpuno bezbedno, preko interneta, jer FSU poseduje jednu od najsavremenijih platformi za učenje na daljinu, Distance Learning Sistem.

Na FSU birate između 13 mogućih programa koji formiraju umetnike savremenih profila, spremnih da odgovore na zahteve umetničke scene.

Pokažite koliko ste maštoviti, izaberite formu koja vam najviše odgovara i učestvujte u velikom konkursu za srednjoškolce kreativce. Neka najbolji pobede!

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir