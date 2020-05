POSETILI SMO SAVREMENU: Kako izgleda najmodernija osnovna škola u regionu?

Kako zamišljate školu iz snova za svoje dete? Ušuškana i bezbedna oaza na dobro povezanoj lokaciji, školski prostor uređen poput Google sedišta, prostrano dvorište sa terenima za različite sportove, fitnes sprave za zdravo odrastanje deteta, fleksibilne učionice koje se lako prilagođavaju potrebama časa i učenika, savremena tehnologija za zabavno i interaktivno učenje, biblioteka i centar za učenje sa lejzi begovima i podsticajnom atmosferom…?

Ukoliko mislite da je ovo samo plod vaše mašte i pustih želja ili da je reč o nekoj elitnoj školi u inostranstvu, imamo dobru vest za vas: ovakva škola postoji na Novom Beogradu. Reč je o Savremenoj osnovnoj školi. Učenici i roditelji je još nazivaju i stvarno drugačija škola, jer u njoj deca zaista vole da uče i provode vreme.

Posetili smo ovu nesvakidašnju ustanovu kako bismo se uverili da li je sve baš zaista tako.

Oaza učenja i druženja na atraktivnoj lokaciji

Da osnovna škola može da izgleda moderno i opremljeno kao neki interaktivni Google centar, uverili smo se još dok smo se širokim novobeogradskim bulevarom približavali adresi Omladinskih brigada 86, na kojoj se ova ustanova nalazi.

Savremena osnovna škola nalazi se u samom srcu Novog Beograda, na atraktivnoj i dobro povezanoj lokaciji: u blizini su opština Novi Beograd, Most na Adi, auto-put i brojna autobuska stajališta.

foto: Promo

Sama škola okružena je ogradom od šarenih olovaka, bogatim zelenilom i prostranim dvorištem sa svih strana i već spolja se vidi da je reč o bezbednoj oazi za učenje i druženje. Nakon što smo se parkirali na parkingu namenjenom za roditelje i posetioce škole, prošli smo pored udobne kantine na otvorenom, a potom nas je na ulazu u školu dočekala direktorka Savremene Jasmina Franolić. Obilazak je mogao da počne.

Interaktivna i moderna unutrašnjost

Iako smo slušali dosta o izgledu Savremene osnovne škole, prvi susret sa njenim prostorijama prevazišao je sva naša očekivanja. Nigde nije bilo ni traga od onoga što smo mi poznavali kao školu: debelih zidova, zelenih tabli, tesnih i iškrabanih klupa. Umesto toga, susreli smo se sa modernim učionicama, staklenih zidova, uređenim po ugledu na Google prostorije, sa pokretnim node stolicama umesto klupa. Direktorka nam je objasnila da takav koncept omogućuje transparentnost u životu škole, a učenike podstiče na interaktivan i kreativan rad:

- Učionice Savremene napravljene su po meri učenika tako da u njima razbuktaju želju za učenjem, timskim radom, kreativnošću, ali i druženjem. Zahvaljujući node stolicama možemo da organizujemo rad u grupama i projektnu nastavu, jer učenici lako menjaju mesta. Učitelji i nastavnici u svakom razredu prave razmeštaj koji najbolje odgovara određenom času i učeničkim potrebama. Istraživanja su potvrdila da je takva nastava efikasnija od tradicionalnog načina sedenja.

Futuristička edukativna tehnologija prilagođena osnovcima

Ono što se na prvi pogled primeti u Savremenoj je prisustvo različitih futurističkih uređaja u službi obrazovanja: 9D VR Starship, svemirska letelica sa šest mesta kojom učenici pomoću virtuelne realnosti i specijalnih efekata odlaze u misije na kojima stiču znanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti naše planete, mali druželjubivi robotić mBot, kao i spravica koja je znala odgovor na svako naše pitanje. Za neke uređaje, moramo da priznamo, ni sami nismo znali tačno čemu služe. Zato smo pitali Jasminu Franolić šta znači Future Ready škola i Intelligent Classroom – koncepti po kojima je Savremena poznata u čitavom regionu.

- Reč je o tome da su učionice, ali i prostorije za slobodne aktivnosti i odmor opremljene najkvalitetnijom edukativnom tehnologijom, koja pomaže našim učenicima da znanja usvajaju kroz različite medije, na više nivoa i tako čini školovanje kvalitetnijim i efikasnijim. Nastava se izvodi uz upotrebu interaktivnih tabli, live stream kamere, Samsung Gear VR i 9D VR Starship, Amazon Echo, tablet i laptop uređaja, kao i različitih aplikacija. Posebno smo ponosni na našu DL platformu za učenje na daljinu, zahvaljujući kojoj su naši osnovci imali redovne online časove sa svojim učiteljima i nastavnicima tokom pandemije.

foto: Promo

Zahvaljujući ovako bogatim nastavnim sredstvima, spojenim sa iskusnim i entuzijastičnim nastavnicima, nastava u Savremenoj odlikuje se naprednim pristupom koji se neguje samo u najboljim inostranim školama. Personalizovan program skrojen prema potrebama svakog pojedinačnog učenika, multidisciplinarni časovi koji omogućavaju istovremeno usvajanje znanja iz različitih oblasti, kao i primena programa za razvoj višestruke inteligencije, zahvaljujući kome učenici otkrivaju i razvijaju različite talente – samo su neki od razloga zbog čega svi, od nastavnika od učenika, u ovu školu dolaze sa osmehom.

- Mnogo nam je lepo u Savremenoj! Oduševljena sam time kakva je škola, učionice i tehnologija pomoću koje učimo. Ali najdraže mi je što imam super društvo i sjajnu učiteljicu. Veoma sam srećna i uzbuđena. Sve je divno – ističe Tijana Jeremić, učenica 3. razreda ove škole.

U ovoj školi i odmor je aktivan i sadržajan

Zatim smo obišli i prostorije u kojima učenici provode vreme za predah i slobodne aktivnosti. Prvo smo posetili centar za učenje i biblioteku. Udobne klupe sa šarenim jastucima, lejzi begovi, nekoliko ušuškanih kutaka, bezbroj štampanih i online knjiga – ovo je zaista carstvo za slobodno istraživanje u kome će svako dete zavoleti učenje.

- Časovi su im veoma zanimljivi i interaktivni. Posebno mi se sviđa što su nastavnici vrlo neposredni u pristupu i komunikaciji sa decom. Upravo to razlikuje ovu školu od drugih. Prisustvovao sam času matematike i potvrdio upravo ono o čemu govorim – radili su zadatke koji su iznad nivoa 4. razreda i kroz sasvim zanimljiv pristup nastavi dolazili do rešenja koja se od njih i ne očekuju. Ono što smo mi tražili od škole jeste, pre svega, da prati nastavni plan i program Ministarstva, a sa druge strane, da bude drugačija i da bude namenjena deci koja žele malo šire da se razvijaju i komuniciraju i to je upravo ono što smo ovde i pronašli – istakao je Boris Baketarić, tata četvrtaka Mateje.

Prostorije i delovi za predah, raspoređeni po celoj školi, izgledaju kao najmodernije opremljene igraonice: 9D VR Starship za misije po udaljenim planetama, stoni fudbal i bilijar, ali i klavir izmamili su čak i nama sjaj u očima i jedva smo se odvojili od ovih mesta kreativnosti i zabave.

U školskom restoranu, koji podseća na dajnere kakve smo viđali po Americi, dobili smo limunadu, kojom smo se okrepili u udobnoj kantini na otvorenom, opasanoj drvećem. Vreme ručka je poseban ritual za sve savremene osnovce. Oni se ovde odmaraju i prikupljaju snagu za nove aktivnosti uz raznovrsne i kvalitetne obroke pripremljene od svežih i zdravih namirnica.

Multifunkcionalno dvorište sa bogatim sadržajima

Svoj obilazak nastavili smo tamo gde mnogi učenici najviše vole da provode svoje vreme: u školskom dvorištu.

Odmah nam je bilo jasno zbog čega je to tako. Dvorište ove škole predstavlja pravo carstvo dečje slobode i nesputane igre okruženo zelenilom i drvećem, koje su, između ostalog, sadili i osnovci. Prosto nismo znali gde ćemo pre. Od kantine, preko Play Zone kutka za najmlađe, do modernih sprava za vežbanje, sve nam je izgledalo podjednako privlačno.

foto: Promo

Pažnju su nam privukli multifunkcionalni teren za fudbal, košarku, odbojku, rukomet, skok udalj i trčanje na stazi od najkvalitetnijeg tartana, kao i mobilne tribine koje ga okružuju. Zahvaljujući ovome, dvorište Savremene je idealno i za kreativce i za sportiste jer se lako pretvara u otvorenu scenu za predstave i sportska nadmetanja. Upravo ovde učenici Savremene često pred svojim roditeljima pokazuju svoje umetničke veštine, sportske kvalitete i svi zajedno druže se kao jedna velika porodica. Otuda ne čudi što su roditelji podjednako oduševljeni kao i deca:

- Zdravlje i sigurnost deteta su mi na prvom mestu, a u Savremenoj su okruženje i odnos prema učenicima takvi da se dete razvija u najzdravijoj atmosferi. Sa ovakvim pristupom od samog početka uspeh ove škole, a i naše dece je zagarantovan. U Savremenoj su obezbeđene visoke mere predostrožnosti tako da nema straha od vršnjačkog nasilja i diskriminacije – reči su Jasne Jeremić, Tijanine mame.

Škola u koju bismo voleli da smo išli kao deca

Otišli smo iz Savremene puni prelepih utisaka, pomalo setni što nismo ponovo deca koja mogu da idu u ovakvu jedinstvenu školu, ali i srećni jer konačno mališani u Srbiji imaju mogućnost da dobiju najsavremenije osnovno obrazovanje i tako u potpunosti uživaju u detinjstvu i odrastanju.

Učenici u Savremenoj stiču znanja i veštine koji ih osposobljavaju za život i rad u 21. veku i otvaraju im vrata najboljih domaćih i svetskih srednjih škola i gimnazija. Ovo potvrđuju i utisci roditelja koji su prezadovoljni izborom za svoju decu.

- Od septembra do marta smo se u nizu primera uverili da je obrazovanje naše kćerke u našoj OŠ „Savremena” najmudrija odluka za nas kao roditelje. Sposobnost prilagođavanja i način funkcionisanja u ovim teškim okolnostima je za svaku pohvalu, oni su primer kako funkcioniše tim, šta znači dogovor i poštovanje. Srećna sam što smo suprug i ja odabrali Savremenu da budete druga kuća našoj Milici – ističe mama Sanja.

Iz ove ustanove ističu da je u toku upis nove generacije po povlašćenim cenama, a svi roditelji i mališani koji žele da posete ovu školu, isprobaju neke od edukativnih uređaja i zavire u učionice mogu da se prijave online ili da svoj dolazak zakažu putem telefona: +381 (0)11/40-11-223.

