DRUŠTVENE MREŽE I DIZAJN: Ove 4 društvene mreže svaki dizajner mora da koristi

Društvene mreže su koncept koji je postao poznat još pre pojave Fejsbuka (Facebook), ali je istina da je upravo ova platforma, komercijalizacijom i uvođenjem i ljudi koji nisu visoko tehnološki opismenjeni u ovaj svet, podigla ceo segment digitalne interakcije na daleko viši nivo.

Danas širom sveta i na različitim jezicima možete pronaći stotine, a možda čak i hiljade društvenih mreža, jer se čini da same platforme više nije toliko teško razviti. Osnovno pitanje koje se uvek postavlja jeste – ko ih koristi.

Svi možemo da pronađemo mreže koje najviše odgovaraju našem senzibilitetu i potrebama, bilo da su nam potrebne za privatne ili poslovne svrhe. Za svaku profesiju postoji društvena mreža koja okuplja zajednicu. Kada je reč o dizajnerima i kreativcima, njihov dijapazon je još veći.

Instagram

Iako zvuči kao da nema potrebe posebno naglašavati, Instagram uvek zauzima prvo mesto među umetnicima koji žele da podele svoje radove sa svetom. Ovo je vizuelna platforma koja kroz regularne objave, kao i kroz priče, „storije” koji se zadržavaju na vašem profilu tokom 24 sata, može da odslika tačno šta je to što radite.

Veliki broj kreativaca se opredeljuje upravo za ovu platformu, jer mesečno Instagram koristi više od milijardu ljudi. To je više od milijardu potencijalnih kupaca ili klijenata koji s vama, zahvaljujući tome što ste pokazali, mogu uspostaviti kontakt ili vas mogu angažovati.

Twitter

Donedavno mnogi kreativci nisu ni razmatrali Tviter kao korisnu platformu za ono što rade i čime se bave, jer je ova platforma bila isključivo vezana za tekst. Međutim, situacija se znatno promenila onog trenutka kada je ova mreža postala fleksibilnija po pitanju primene slika.

Sada možete u okviru jednog tvita okačiti i do nekoliko slika. Tekst je i dalje ograničen kao što je i bio, ali sada vizuelna rešenja počinju da vladaju Tviterom, jednako kao i svim ostalim mrežama. Zato se i na ovoj mreži kao dizajner možete povezati sa potencijalnim klijentima i kolegama iz svoje industrije i razgovarati o zajedničkim temama.

LinkedIn

Pre nego što odustanete od čitanja jer vam je LinkedIn „dosadan”, razmislite najpre o svim poslovnim vezama koje biste mogli da ostvarite na ovoj mreži.

Ukoliko želite da razvijete svoj posao i podignete ga na viši nivo, onda definitivno morate da otvorite stranicu vašeg dizajnerskog studija na ovoj mreži.

Ne samo što ćete na LinedInu imati pristup velikom broju pravnih lica i kompanija kojima su potrebne usluge dizajnera i kreativaca, već ćete biti u prilici da naučite i kako da vodite komunikaciju sa klijentima i kako da se predstavite u profesionalnom svetlu.

Behance

I konačno, kada dođe do toga da stupite u kontakt sa klijentom, bilo putem Instagrama, Tvitera ili Linkedina, on će vas pitati: „Gde mogu da pogledam šta ste do sada radili?” Dizajnerski portfolio je od ključne važnosti za svakog kreativca. Zato je Bihans sjajna platforma za prezentaciju.

Ovde možete jednostavno i pregledno organizovati sve projekte na kojima ste radili, podeliti ih po odvojenim folderima i izlistati sva vizuelna rešenja na koja ste ponosni. Jednostavno rečeno – Bihans je vaš digitalni portfolio, bez koga jednostavno nećete moći da se predstavite i da dokažete da možete da uradite sve to što ste ispričali.

Naučite kako

Da biste znali kako sve to da uradite, odnosno kako da napravite vizuelna rešenja, prezentacije, animacije i sve što biste želeli da pokažete, neophodno vam je znanje. Sve ove veštine ne možete naučiti na kratkim kursevima od nekoliko meseci. Posvetite barem jednu godinu usavršavanju kroz rad na realnim projektima pod nadzorom kompetentnih mentora.

Upišite obuku za grafički dizajn i postanite majstor kreativnih veština.

