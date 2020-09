ADMINISTRACIJA MREŽA JE POSAO IZ SNOVA: Evo zašto kao network administrator nećete morati da brinete za nalaženje posla

Mrežni, odnosno network administratori, često su ključni i najvažniji šraf funkcionisanja u firmi. Najbolje je što se njihova pozicija može pronaći u svakoj ozbiljnoj kompaniji koja drži do sigurnosti svojih podataka, pa posla za administratore ima mnogo.

Oni su odgovorni za održavanje bezbednosti celog sistema i za podršku u radu za sve zaposlene u firmi. Takođe, na njima je sva odgovornost kada god se desi određeni bezbednosni problem. Samim tim oni moraju biti osposobljeni da reaguju brzo i rešavaju probleme u hodu.

Za administratore se smatra da su među inteligentnijim uposlenicima u industriji informacionih tehnologija, jer moraju poznavati kako rad sa ljudima, tako i tehnologiju, softver i načine rešavanja problema. Iako odgovorna, ovo je izuzetno tražena pozicija. Evo zašto je dobro biti mrežni administrator.

Porast tražnje za administratorima

Prvo i osnovno – ako se opredelite za ovu karijeru, po svoj prilici, nećete biti bez posla.

Tržište se širi i sve više kompanija automatizuje i digitalizuje svoje procese, pa samim tim ima potrebu za članom tima koji će brinuti o tome. Veliki broj sistema se prebacuje na „cloud” poslovanje, odnosno zapošljava ljude širom sveta koje na neki način moraju integrisati u sistem, a mrežni administrator u ovom procesu često igra najbitniju ulogu.

Veliki procenat napretka

Ne samo da ćete moći brzo da se zaposlite, već ako budete dovoljno dobri i sposobni, možete vrlo brzo i napredovati. Sada se mnogej kompanije nalaze u periodu tranzicije.

Mrežni administrator je ovde od izuzetnog značaja kako bi uspostavio proces, postavio procedure i pravila.

Sa ovakvih pozicija, nakon uspešno realizovanog projekta, možete biti unapređeni u menadžera tima, ili zbog stečenog iskustva pronaći još bolje plaćen posao u drugoj kompaniji.

foto: Promo

Razvoj raznolikih veština

Pored potrebe da poseduju tehnološka znanja i veštine, mrežni administratori moraju biti izuzetno dobri u komunikaciji. Da bi mogli da reše problem, moraju znati gde je nastao, pa se samim tim od njih očekuje da imaju analitičan pristup.

Uz to, da bi mogli da završe ceo proces, moraju biti brzi u pronalaženju rešenja za probleme. Najzad, od njih se očekuje da prate trendove i brzo unapređuju sopstvena znanja iz struke, jer su stalno u potrazi za novim idejama i rešenjima.

Bezbroj freelance opcija

Baš zato što se kompanije sele na „cloud” poslovanje, sve češće se i administratori zapošljavaju tako da vode ove procese spolja.

U ovom modelu nećete biti toliko posvećeni hardverskim rešenjima, koliko ćete digitalnim putem pratiti kako se procesi realizuju. Vaš posao biće da u sistemu budete prva linija podrške zaposlenima koji nemaju tehnološka znanja.

Ovo je dinamičan i izuzetno tražen posao na svim freelance platformama.

Mnoštvo poslovnih opcija

Mrežni administratori najčešće ne rade u IT sektoru, jer su ljudi u ovoj industriji dovoljno obučeni da se sami snađu kada nalete na neki problem.

Za vas to znači da možete pronaći posao u svakoj industriji koja nije IT, jer je potreba za obučenim kadrom koji može da iznese tehnološke izazove izuzetno velika. To znači da nikada nećete raditi isti posao i da ćete stalno imati veliki broj novih opcija. Možete potražiti poslodavca iz niše koja vas privlači iz drugih razloga, primera radi, jer ima veze s vašim hobijem ili interesovanjima.

Rad sa raznorodnim ljudima

Razmislite na koje sve načine može da se razvije vaš portfolio, kao i karijera, kada radite sa tako različitim ljudima na različitim mestima. Primera radi, na početku karijere možete raditi kao mrežni administrator u marketinškoj agenciji, nakon čega ćete preći u firmu koja se bavi ljudskim resursima i na kraju završiti karijeru kao direktor mrežnih sistema u ogromnom sistemu, kompaniji kao što je Koka-Kola.

Opcije su beskonačne, a sve to zahvaljujući velikom broju ljudi sa kojima ćete svakodnevno raditi i koji vam, ako se pokažete, mogu otvoriti nove prilike.

Naučite kako

Da biste bili sposobni da iznesete ovakve projekte na jednostavan način, potrebno vam je ozbiljnije znanje od onoga koje možete steći na kratkom kursu od nekoliko meseci.

Mrežni administrator ima brojna zaduženja i zahteva opširno i sveobuhvatno znanje, pa samim tim morate posvetiti bar godinu dana stručnom usavršavanju kako biste naučili sve što je neophodno.

Zato upišite studije za network administratora i otvorite sebi čitav spektar novih poslovnih opcija.

Foto: Promo

Kurir