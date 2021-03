I DALJE MEĐU NAJPLAĆENIJIMA U SRBIJI: Programeri u proseku zarađuju 1.225 evra mesečno, a njihove plate idu i do 7.500 evra

Istraživanja najvećeg sajta za zapošljavanje u Srbiji potvrdila su da je prosečna neto plata programera i dalje nekoliko puta veća od prosečne plate u našoj zemlji i iznosi primamljivih 1.225 evra mesečno, dok najviša plata koju kao progamer trenutno možete da ostvarite iznosi neverovatnih 7.500 evra mesečno.

Da IT predstavlja jedan od najplaćenijih i najrazvijenijih IT sektora, zna se odavno. A nedavno istraživanje o visini zarade u ovoj industriji koje se odnosi na period od jula 2020. do februara 2021. i koje obuhvata preko 1.000 programera različitog iskustva i pozicija pokazalo je da je ona uspešno odolela izazovima pandemije virusa Covid-19 i tako zadržala jedno od vodećih mesta po visini neto zarada.

Od početnika do seniora – u IT sektoru svi dobro zarađuju

Bez obzira na to da li ste početnik bez imalo iskustva ili senior sa godinama staža i dokazanih rezultata iza sebe, velika je verovatnoća da ćete sa platom programera biti zadovoljni.

Prihodi u ovom sektoru direktno zavise od iskustva, tzv. senioriteta, pa tako seniori u proseku zarađuju 1.724 evra, dok prihodi mediora iznose 1.144 evra, a juniori, koji su se tek zaposlili, ostvaruju primamljivu zaradu od 736 evra.

Ono po čemu se IT industrija posebno izdvaja od drugih jeste mogućnost brzog i sigurnog napretka, pa ako ste posvećeni junior koji sa odgovornošću obavlja svoj posao, za relativno kratko vreme možete dogurati do pozicije mediora i značajno veće plate.

Pored senioriteta, na visinu plate takođe utiče i konkretna pozicija koju obavljate. Ukoliko na primer rešite da steknete znanja i veštine za softverskog inženjera, vaša plata biće i do nekoliko puta veća od prosečne zarade u IT sektoru i iznosiće na mesečnom nivou oko 7.500 evra neto.

Opšti zaključak je da su zbog velike potražnje za programerima plate u IT sektoru zaista atraktivne i, bez obzira na to na kom ste nivou, početna zarada biće nekoliko puta veća od prosečne zarade u Srbiji. Međutim, ovaj sektor nije atraktivan samo zbog prihoda:

programeri u Srbiji uživaju i niz drugih pogodnosti poput fleksibilnog radnog vremena, plaćenog usavršavanja i podsticajne atmosfere na poslu. Otuda je IT pravi izbor za one koji traže dinamično i cenjeno zanimanje koje će se u potpunosti prilagoditi njihovoj ličnosti i afinitetima.

Zašto su stručnjaci u IT sektoru visoko plaćeni?

Kraj prošle i početak ove godine potvrdili su da je IT jedan od retkih sektora koji su uspešno odoleli izazovima pandemije. Ovo potvrđuje činjenica da čak 90% IT firmi nije otpustilo nijednog radnika tokom najgoreg dela pandemije, a domaća IT industrija zabeležila je rast i u 2020. godini. Istovremeno, našoj zemlji nedostaje najmanje 7.000 IT stručnjaka godišnje.

Uz to, vanredna stanja i različite restrikcije pokazale su koliki je potencijal tehnologije za obezbeđivanje neometanog funkcionisanja brojnih oblasti – od obrazovanja, preko medicine, do poslovanja. Stoga je na neki način trenutna epidemiološka kriza dodatno povećala potrebu za IT stručnjacima.

Drugim rečima, IT sektor u Srbiji postaje sve važniji: vrednost IT usluga konstantno raste, kao i broj zaposlenih, što je dovelo do veoma visokih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuću ekspertizu ne čekaju ni dana na posao u struci.

Danas su traženi programeri svih nivoa – od juniora, preko mediora, pa sve do seniora. A među njima najveće šanse za zaposlenje imaju programeri koji vladaju nekim do sledećih jezika: JavaScript, Java, Net, PHP, Python, C# i C++. Stoga, ukoliko i vi razmišljate o karijeri u ovoj oblasti, a niste sigurni za koji jezik da se odlučite, možda bi najbolje bilo da izaberete neku od tehnologija koje su među najtraženijim.

Za sve koji razmišljaju o karijeri u ovoj oblasti: Sada je pravo vreme za ulazak u IT

Trenutna pandemija naučila nas je da je važno imati posao koji je otporan na potencijalne restrikcije, koji se može obavljati od kuće i čiji su proizvodi često krucijalni za odvijanje života u otežanim uslovima poput ovih. Upravo takva oblast je IT. Pa nije ni čudo što sve više ljudi razmišlja o karijeri u njoj.

Pored visokih plata, ono što je najprivlačnije jeste činjenica da se u ovu oblast lako ulazi čak i ako nemate nikakvo prethodno iskustvo. Naime, znanja i veštine danas je lako usvojiti putem brojnih online kurseva i tutorijala.

Međutim, jedno treba da znate:

ukoliko želite da na najbrži, ali i najkvalitetniji način uđete u svet IT-ja i dođete do svog prvog posla, onda je najbolje da upišete neku školu za programiranje.

U Srbiji se posebno izdvojila ITAcademy i poznata je kao institucija čiji polaznici za svega 12 meseci stiču primenljiva i naplativa IT znanja i veštine, a do prvog posla neretko dolaze još tokom školovanja. Zahvaljujući naprednoj platformi za učenje na daljinu ovo je škola u kojoj nastava nikada nije prekinuta, čak ni tokom prošlogodišnjeg vanrednog stanja. Razlog efikasnosti školovanja na ITAcademy i uspeha njenih polaznika leži u činjenici što je nastava koncipirana tako da se kroz rad na realnim IT projektima znanja istovremeno usvajaju i primenjuju, dok se praksa obavlja u našim vodećim IT kompanijama i pod mentorstvom dokazanih IT stručnjaka.

Kako neki polaznici ističu, ITAcademy je mnogo više od škole za programiranje – to je institucija na kojoj ćete, osim IT znanja i svetski priznatih IT sertifikata, dobiti i niz drugih alata i resursa za sticanje vrednih poslovnih veština, ali i punu podršku Centra za razvoj karijere, koji će vam pomoći da vrlo brzo dobijete svoj prvi IT posao.

Iskoristite trenutak i postanite deo jedne od najplaćenijih industrija u Srbiji i svetu.

