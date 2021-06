POSLOVANJE U VREME PANDEMIJE: Evo 4 dobre ideje za mali biznis

Za svako poslovanje vremena su nesigurna. Zato je važno da početno ulaganje ne bude preveliko, a da su šanse za uspeh prilično dobre. Šta možete da počnete da radite i u vremenu korone?

1. Onlajn predavač

Milioni roditelja su preko noći morali da postanu i nastavnici. Zašto im u tome ne pomognete?

Polje rada je zapravo mnogo šire – časovi muzike ili fitnes su sada takođe dostupni i onlajn. Ako imate znanje koje možete da ponudite, sada je pravi trenutak. Pri tome, vaši đaci mogu da budu bilo gde u svetu, jedino je važno da govorite isti jezik.

Potrebni su vam laptop, dobra internet veza i pretplata na neku od onlajn platformi da ne biste imali vremensko ograničenje svog časa.

Iskustvo koje steknete je odlična polazna tačka za buduću onlajn školu, kada proširite posao.

2. Virtuelni asistent

U današnje vreme asistent je mnogo više od onoga ko organizuje vaš raspored ili se javlja na telefon. Podrazumeva i organizaciju događaja i putovanja, postavljanje postova na društvenim mrežama, brigu o ličnom blogu ili potkastu...

Ako imate prethodnog iskustva i poznanstva koja mogu da budu od koristi, vi ste idealan kandidat za virtuelnog asistenta, a možete da radite sa bilo koje tačke na svetu.

S obzirom na promene koje su zadesile čitav poslovni svet, ovo zanimanje će biti sve traženije. Radno vreme vam dopušta da s vremenom počnete da i druge pripremate i obučavate za ovaj posao, pa agencija za virtuelne asistente može da bude vaše novo glavno zanimanje.

3. Menadžer društvenih mreža

Sve više kompanija prestaje da sarađuje sa agencijama i okreće se pojedincima, frilenserima. Pored manjih troškova, i saradnja je mnogo jednostavnija i brža, a to je ono što je ključno u savremenom poslovanju.

Najvažnija je reputacija – ako već imate klijente, zamolite ih da vas preporuče svojim

saradnicima. Nema malih poslova, jer kao što ste vi u jednom trenutku bili na početku, tako je i sa manjim klijentima sa kojima ćete sarađivati. S vremenom, zajedno možete da stvorite mnogo, a baš vi ćete biti deo tima koji je za to zaslužan.

4. Dropshipping preduzetnik

Ovo je prilično nov vid prodaje i, samim tim, odličan za one koji započinju sopstveni biznis. Najjednostavnije rečeno, to je prodaja bez skladištenja.

Vi uspostavite saradnju sa nekim velikim proizvođačem ili onlajn prodavnicom. Na određenom tržištu zapravo oglašavate mogućnost kupovine. Na vašem sajtu kupci biraju šta žele da kupe, a vi tek nakon primljene porudžbine naručujete konkretne proizvode. Samim tim, na proizvod se čeka nešto duže nego kada biste ga imali u svom magacinu, ali sve ostalo je potpuno isto kao i u bilo kojoj drugoj onlajn prodavnici.

Vaše osnovno zaduženje je sopstveno oglašavanje i marketing, i to su i vaši najveći troškovi. Sami morate da pronađete način kako da stignete do potencijalnih kupaca. Naravno, vaša odgovornost je i da proizvod brzo stigne od vas do krajnjeg kupca, neoštećen.

Ovo su samo neke od ideja. Pre toga bi trebalo da naučite sve o vođenju biznisa i malim tajnama zanata koje će vam mnogo značiti. Nakon toga, treba vam samo dobra volja i još bolja ideja.

