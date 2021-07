SAVETI ZA PROGRAMERE POČETNIKE: Evo kako da pristupite učenju programiranja

Poznato je da su programerska znanja tražena i dobro plaćena. Početnička plata programera u Srbiji dvaput je veća od prosečne, a nove pozicije se stalno otvaraju. Ako razmatrate karijeru u programiranju, ali se plašite da se upustite u učenje, ovo su saveti koji će vas izvesti na pravi put.

Dajte sebi vremena

Da se postane dobar programer potrebno je vreme. Bez obzira na to koliko ste nadareni za programiranje, vredni i pametni, vaši prvi projekti neće biti najbolje izvedeni. To što na početku nećete biti najbolji na svetu ne znači da kroz godinu dana nećete biti u stanju da pišete programe na profesionalnom nivou.

foto: Promo

Vežbajte koliko god možete

Mit da se programeri rađaju nije istinit. Talenat je poželjan, ali kao što prvi savet sugeriše, praksa je važnija. Zato provedite svaki slobodan sekund u radu na novim programima. Vežbajte i sami, ali i sa drugim kolegama.

Prepoznajte i razvijte svoje jake strane

Mladi programeri i programerke pre svega moraju da shvate za šta su najtalentovaniji. Bilo da je u pitanju rešavanje problema, razvijanje složenih koncepata ili nešto treće, najbolji znak da ćete u nečemu postati dobri jeste uživanje u toj aktivnosti. S vremenom ćete postati dobri i u ostalim aspektima programiranja, ali je preporuka da se na početku fokusirate na jednu oblast.

foto: Promo

Naučite da radite s drugima

Ako uvek radite sami, ostaćete prosečni. Samo rad s drugima može da učini da poletite. Morate naučiti da ostavite drugima prostor da nadomeste ono što su vaše slabosti. Kao što je navedeno u prethodnoj tački, prepoznajte oblast u kojoj ste dobri i ostavite drugima problem čije rešavanje vam nije jača strana. Učestvujte u otvorenim projektima i učite od drugih. Tako ćete pronaći prečice za pomenute oblasti koje vam ne idu kao od šale

Koristite naučni pristup

U svakoj industriji postoje i pogrešni pristupi rešavanju problema. Zato morate naučiti da prepoznate loše prakse i neutemeljene argumente. U svom rešavanju problema primenite uvek postupan i naučni pristup. Raščlanite svaki problem na sastavne delove i pri rešavanju svakog od tih problema koristite proverene, naučno dokazane prakse. Ne morate uvek učiti na greškama.

foto: Promo

Verujte svom instinktu

Iako će vas nauka dovesti daleko, vaš osećaj će vas dovesti do cilja i dalje. Većina pokušava da racionalizuje probleme, ali ponekad je potrebno pouzdati se u osećaj. Iako ne možete uvek umeti da objasnite kako i zašto ste došli do nekog rešenja, upravo to može biti pravo rešenje. Naučite da prepoznate kada treba da primenjujete konzervativan pristup a kada možete da se opustite i verujete svom osećaju.

foto: Promo

Kao što je pomenuto, da biste postali izuzetan programer potreban je dug proces rada. Ali možete postati stručan profesionalac u informacionim tehnologijama i za godinu dana. Sertifikovana dvosemestralna obuka za programera je jedan od proverenih načina da do sledećeg leta obezbedite programerski posao.

