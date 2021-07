ŽELITE DA POSTANETE PROGRAMER? Naučite neki od ovih top 10 programskih jezika

Programeri su izuzetno traženi na tržištu rada kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Ipak, njihova zarada direktno zavisi od toga koje programske jezike poznaju.

Najtraženiji programeri su oni koji poznaju više jezika, a pre svega neke od ovih 10, koji su prema TIOBE Index istraživanju trenutno najpopularniji.

Fokusiranjem na ove jezike zagarantovano ćete imati odličnu zaradu i sjajnu IT karijeru!

C, Python i Java su 3 trenutno najpopularnija programska jezika

TIOBE, koji svoje rangiranje zasniva na upitima na glavnim pretraživačima, na osnovu dosadašnjih analiza ističe da Python ima najveće šanse da preuzme prvu poziciju na TIOBE Indexu. Python trenutno zauzima treće mesto – iza programskog jezika C i Jave. Ono što je posebno interesantno je da tokom 20 godina, koliko TIOBE Index postoji, jedini jezici koji su uspeli da se rangiraju kao prvi su C i Java. Uključivanje Pythona u ovu trku znači da smo pred rađanjem istorije: po prvi put nakon 20 godina jedan novi jezik može da dođe do pozicije broj jedan.

Ono što ljudi koji žele da nauče da programiraju mogu iz ovoga da zaključe je: bez obzira na to za koji od ova tri jezika se odlučite, nećete pogrešiti.

Naime, C, Python i Java su moderni programski jezici opšte namene i široke primene u različitim oblastima: od mašinskog učenja i nauke o podacima, preko interneta stvari, do aplikacionih softvera, pa su njihovi poznavaoci izuzetno traženi i sjajno plaćeni.

Pored toga što su najpopularniji, prvih 10 jezika na listi su i beginner-friendly

Prema TIOBE Indexu, u prvih 10 najpopularnijih programskih jezika po opadajućem nizu spadaju: C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PHP, Assembly Language i SQL.

Znanje nekog od 10 programskih jezika sa ove liste smatra se ključnom programerskom veštinom. Benefit svakog od ovih jezika jeste da se lako uče i da ih brzo mogu savladati i početnici.

Savladajte najmoćnije programske jezike za manje od godinu dana

Izbor programskih jezika koje je dobro da naučite i čije poznavanje omogućava uspešnu karijeru je širok. Python, Java, C, C#, JavaScript i PHP su odličan izbor, što potvrđuje činjenica da su dugi niz godina u top 10 jezika po TIOBE Indexu. To znači da su to već proverene tehnologije koje se koriste u brojnim oblastima današnjice. Upoznavanje sa nekim od ovih jezika ne samo da će vam otvoriti karijeru u IT-ju već predstavlja i sjajnu podlogu za dalje učenje i napredak.

Učenjem po savremenom programu kakav kod nas nudi ITAcademy, uz pomoć predavača sa višegodišnjim programerskim iskustvom, za nešto manje od 12 meseci školovanja možete savladati koji god programski jezik izaberete. Osim praktičnih veština, koje vas pripremaju za vaš prvi programerski angažman, ITAcademy vam omogućava sticanje priznatih sertifikata za programere.

Ovakva potvrda znanja doneće vam prednost u odnosu na konkurenciju prilikom traženja posla. Uz to, ITAcademy vam kroz saradnju sa Centrom za razvoj karijere omogućava da se povežete sa najboljim poslodavcima, ali i da već tokom školovanja prođete kroz praksu u velikim kompanijama i steknete dragoceno iskustvo za svoj prvi posao.

Najbolje vreme da krenete sa učenjem je sada

Od koristi vam može biti i informacija da je na ITAcademy otvoren letnji upisni rok po sniženim cenama. Zato iskoristite ovu jedinstvenu priliku da započnete svoje školovanje i da već za 12 meseci postanete IT stručnjak koji će moći da bira posao koji želi da radi.

Za više informacija posetite sajt ITAcademy.

