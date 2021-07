POSLOVANJE VOĐENO DIZAJNOM: Evo zašto je dizajner ključna karika u poslovnom lancu

U prethodnoj deceniji dizajnerska rešenja doživela su procvat kada je reč o ukrštanju s poslovanjem. Najviše zahvaljujući kompanijama kao što su Airbnb i Apple, današnji korisnici (a to su i klijenti i saradnici i potencijalni budući zaposleni), o vama sude ne samo na osnovu poslovnih uspeha, već i na osnovu toga kako vaša firma izgleda.

Jer ako vi smatrate da dizajn nije presudan i do sada mu niste posvetili dovoljno pažnje, budite sigurni da će vam se, pre ili kasnije, ta odluka osvetiti. Konkurencija će biti vidljivija, vizuelno jasnija i dostupnija i – ukoliko poslujete sa jednakim uspehom – korisnici će uvek odabrati kompaniju koja se dopadljivije predstavila.

Ono što lepo izgleda – bilo to pakovanje, sajt ili izlog vaše prodavnice – na neki način garantuje da je i proizvod kvalitetan. Ipak, na šta treba posebno da obratite pažnju?

foto: Promo

1. Dizajneri nisu samo umetnici, oni rešavaju probleme

Dizajn odavno nije samo deo vizuelne komunikacije, on zaista doprinosi sveopštem kvalitetu proizvoda. Dizajneri će stvoriti efikasna rešenja za kupce i tako korisničko iskustvo podići na viši nivo.

Dobri dizajneri stvari ne rade napamet, oni se trude da razumeju problem i daju prava rešenja: u pakovanju, uređenju prostora, izgledu sajta ili interaktivnosti internet platforme.

foto: Promo

2. Dizajneri uvek žele da napreduju

Iako su već jednom napravili rešenje koje dobro funkcioniše, dizajneri će svaki sledeći put želeti da odu korak dalje, da kreiraju nešto dopadljivije, lakše za razumevanje, interesantnije. Oni znaju da se ciljna grupa širi i menja, i žele da ono što stvore odgovara svakome od njih.

foto: Promo

3. Dizajneri vole da istražuju

Kod dizajnera proces napredovanja nikada ne prestaje, jer se i sam dizajn iz godine u godinu menja i razvija.

Ako ste vlasnik biznisa, dopustite dizajnerima da postavljaju pitanja, da se upoznaju sa prethodnim rešenjima, da budu deo procesa od početka. Time će i vaš i njihov posao biti mnogo jednostavniji.

Najvažnije je to što dizajneri često primete detalje koje poslovni procesi zanemaruju. Njima je izazov da se jednako uspešno prilagode različitim kategorijama kupaca i korisnika kroz drugačija vizuelna rešenja.

Dizajner će vas često naterati da se usmerite ka određenoj, manjoj ciljnoj grupi ako posao to nalaže, bez dodatnih ulaganja u nov dizajnerski rad.

foto: Promo

4. Dizajneri se ne plaše izmena

Nemoguće je iz prvog pokušaja doći do apsolutno savršenog rešenja i svaki dobar dizajner to zna. Međutim, ukoliko date prave sugestije i usmerite njegov rad, od svog dizajnera ćete dobiti savršenstvo. Nekada će to trajati duže, ali rezultat neće izostati.

foto: Promo

Dizajn i multimedija

Danas je važno da se dizajneri jednako sigurno kreću i u onlajn i u oflajn svetu. Zato je idealno da na jednogodišnjoj obuci paralelno uče i stiču iskustvo i u štampi i u web dizajnu i u animaciji. Time postaju celoviti stručnjaci, koji nastavljaju da čitav život nadograđuju dobru osnovu koju su stekli.

Dizajner je vaš partner u poslovanju. I svojim rešenjima dovešće svaki posao do velikog uspeha. Najvažnije je da pronađete pravog dizajnera za svoj biznis – ili da se sami tome posvetite, jer niko vaš biznis ne zna bolje od vas samih. Ako imate umetničku crtu, zašto je ne biste razvili?

Promo tekst