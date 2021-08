IKONA ILI LOGOTIP? U čemu je razlika i kako da kreirate vaš prvi logo

Svaka kompanija mora imati logo. Za kompanije je to postala i obaveza. Pitanje dizajna logoa je jedno od prvih pitanja koje se pojavljuje kada se pokreće kompanija. Kako se novi biznisi stalno pokreću, dizajn logoa je idealna prilika za mlade grafičke dizajnere da dođu do prvog posla i do šanse da steknu zgodnu referencu za portfolio.

U nastavku dajemo nekoliko univerzalnih saveta kako da pristupite dizajnu logotipa.

foto: Promo

1. Kreirajte matricu svog rada

Pre svega, ne pokušavajte da sve aspekte dizajna uradite u jednom dahu. Radije strukturišite svoj rad i podelite ga u faze. Za početak, uradite seriju malih istraživanja. Identifikujte vodeće kompanije u industriji kojoj pripada vaš klijent. Zatim proverite da li logotipi sličnih kompanija imaju nešto zajedničko.

foto: Promo

2. Ikona ili logotip

Kada ste prošli prvu fazu, sledi važan izbor – hoće li vaš rad biti ikona, logotip ili kombinacija oba. Prvi način su logotipi nacrtani kao prepoznatljivi. Mnoge nacrte možete bez troškova preuzeti iz postojećih baza, poput Iconfinder ili Flaticon, a zatim ih pretvoriti u novi dizajn.

S druge strane, kod logotipa je ključna tipografija. Ako izaberete logotip, prvo pitanje postaje izbor serifnog ili beserifnog fonta.

foto: Promo

3. Kreirajte vektorski logo

Da biste osigurali da vaš rad izgleda dobro u svim veličinama, svoj logo morate kreirati kao vektor. Ako svoj logo kreirate kao rastersku grafiku, rizikujete da on izgleda iskrivljeno i nejasno.

foto: Promo

4. Izaberite pravi softver

Postoji veliki broj kako besplatnih, tako i alata koji se plaćaju. Jedna od čestih grešaka mnogih početnika je što pokušavaju da o naprednim alatima kao što je Adobe Illustrator pokušavaju da uče u hodu. Za rad u profesionalnim softverima potrebna je obuka u trajanju od više meseci. Besplatni alati, kao što su Inkscape ili Vectr, pomoći će vam da dobijete proizvod dok učite da radite u programima koje koriste profesionalci.

foto: Promo

5. Nemojte koristiti fotografije

Kada radite logotip, zaboravite na fotografije. One su pikselirane, pa njihovo pretvaranje u vektore nije lako, a krajnji rezultat neće izgledati dovoljno dobro.

6. Savladajte mreže

Kada dizajnirate logo, trebalo bi da uvek koristite mrežu (grid).Ona će vam pomoći da srazmerno poravnate pojedinačne segmente vašeg logoa, kao što su slova i ikone. Kada to uradite, vaš logo će izgledati odlično u najrazličitijim veličinama i kompozicijama.

Ako ste kreativac koji se zanima za grafički dizajn i želeli biste ne samo da na profesionalnom nivou baratate programima kao što je Illustrator, već i da steknete sertifikat koji globalno dokazuje vaše znanje, jednogodišnja obuka za grafički dizajn pod vođstvom mentora, realizovana kroz rad na najnovijim verzijama programa jeste pravi način da uplovite u svet logoa, tipografije i brendiranja.

Promo tekst